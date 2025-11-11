Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Galatasaray, piste privilégiée au Fenerbahçe et à l’Anadolu Efes pour intégrer la NBA Europe

NBA EUROPE - Le président de Galatasaray Dursun Ozbek a officialisé l'inclusion de son club dans la future ligue européenne de la NBA. Le club turc représentera Istanbul où deux équipes jouent déjà en EuroLeague, ligue concurrente au projet naissant.
|
00h00
Résumé
Écouter
Galatasaray, piste privilégiée au Fenerbahçe et à l’Anadolu Efes pour intégrer la NBA Europe

Fort d’une ferveur populaire importante et d’un projet de salle, Galatasaray devrait être l’équipe stambouliote de NBA Europe.

Crédit photo : FIBA - Basketball Champions League

Alors que le projet NBA Europe prend peu à peu forme avec l’officialisation de ses 12 villes hôtes, le club stambouliote de Galatasaray devrait y occuper une place de choix. Dursun Ozbek, le président du club, a confirmé à la participation de son équipe à cette nouvelle compétition qui doit voir le jour en 2027, avec une équipe basée à Istanbul.

Cette annonce, sans officialisation pour l’heure, fait suite aux déclarations du directeur général de NBA Europe George Aivazoglou, qui avait déjà évoqué la candidature du club turc parmi les 12 villes principales du projet.

LIRE AUSSI
Le directeur général du projet de NBA Europe a confirmé deux franchises françaises parmi les douze équipes permanentes du championnat.
Les 12 villes hôtes de la NBA Europe sont connues, dont 2 en France – BeBasket
Rédaction

Une ferveur séduisante pour la NBA

Le président de Galatasaray a révélé les détails de sa rencontre avec les dirigeants du projet, expliquant les raisons de cette invitation prestigieuse. Concernant NBA Europe, le président de la FIBA (Cheikh Saud Ali Al Thani) nous a invités au siège de la FIBA. Une fois sur place, je leur ai demandé : « Vous allez lancer le projet NBA Europe, mais pourquoi avoir invité Galatasaray ? », a rapporté Dursun Ozbek.

La réponse rapportée des responsables met en lumière deux éléments déterminants : « Ils m’ont répondu avoir été impressionnés par deux choses. ‘Votre projet de salle de basket nous intéresse et nous pouvons vous apporter notre soutien. Deuxièmement, vous avez célébré votre dernier titre de champion et, malgré la pluie, vous y avez rassemblé un million de supporters’. Ils ont trouvé ces images très significatives », savoure le dirigeant turc. La construction d’une nouvelle enceinte sportive apparaît comme un élément crucial pour concrétiser cette participation. Dursun Ozbek a toutefois souligné l’engagement de la NBA à soutenir ce projet d’infrastructure.

LIRE AUSSI
EuroLeague - Selon Le Progrès, l’ASVEL de Tony Parker va quitter l’EuroLeague à l’issue de la saison pour rejoindre la BCL (Ligue des Champions), avant d’intégrer la future NBA Europe en gestation. Une annonce majeure qui pourrait bouleverser la hiérarchie du basket continental.
L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe ! – BeBasket
Rédaction

Cette inclusion de Galatasaray dans le projet NBA Europe s’inscrit dans un contexte particulier pour le basketball turc. Istanbul compte déjà deux représentants en EuroLeague avec Anadolu Efes et Fenerbahçe, mais ceux-ci devraient pour le moment rester dans la prestigueuse compétition européenne déjà existante. Galatasaray, qui évolue actuellement en Basketball Champions League, se trouve dans la même situation que l’Alba Berlin ou encore l’ASVEL à compter de l’année prochaine : la BCL est la compétition tremplin vers la future ligue européenne de la NBA.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jamesnaysmith
Les clubs les plus populaires resteront donc en Euroleague (Kaunas, le Fener, Belgrade, une équipe athénienne …)… ça fera une super compétition, si tant est que la troupe de mafioso qui la gère, soit dégagée.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00Galatasaray, piste privilégiée au Fenerbahçe et à l’Anadolu Efes pour intégrer la NBA Europe
NM1
00h00Le Colisée de Chartres distingué par l’Unesco !
EuroLeague
00h00Comment regarder Paris Basketball – Panathinaïkos, et les retrouvailles avec T.J. Shorts, gratuitement ce mardi 11 novembre ?
Francis Jordane, ici en 1992 à Monaco, avec Michael Jordan
Équipe de France
00h00Francis Jordane, ancien sélectionneur de l’équipe de France, n’est plus
Théo Léon et Tours sont qualifiés en huitièmes de finale de Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Tours sort sa troisième équipe d’ÉLITE 2 consécutive en Coupe de France !
L'ADA Blois continue son aventure en Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Blois file en huitièmes de finale de Coupe de France après un succès appliqué au Havre
T.J. Shorts va pouvoir lever la tête pour observer ses highlights à Paris, où il a vécu deux saisons de légende
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, le retour d’un roi en difficulté : Bercy prêt à ovationner l’ancien meneur du Paris Basketball
Clément Dubos, juste après le buzzer, salue son ancien coéquipier de Montpellier, Ilian Moungalla
Betclic ELITE
00h00Fils de Fabien Dubos, Clément Dubos a fait ses débuts en Betclic ELITE avec le Limoges CSP
Vous pourrez suivre les performances d'Elie Okobo et Monaco ce mardi soir sur TV Monaco
EuroLeague
00h00Comment regarder Partizan Belgrade – Monaco gratuitement ce mardi 11 novembre ?
NBA
00h00Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
NBA
00h00[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers
NBA
00h00Cooper Flagg brille et égale LeBron James : et si la saison du numéro 1 de la Draft 2025 était enfin lancée ?
NBA
00h00Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré
NBA
00h00En retrouvant ses qualités de sniper, Victor Wembanyama renverse à lui seul le match à Chicago
Les London Lions jouent à la Copper Box en attendant la livraison de leur future salle
NBA
00h00London Lions : un projet de salle de 15 000 places avance avec le soutien du maire
NBA
00h00Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
1 / 0