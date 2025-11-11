Galatasaray, piste privilégiée au Fenerbahçe et à l’Anadolu Efes pour intégrer la NBA Europe

Alors que le projet NBA Europe prend peu à peu forme avec l’officialisation de ses 12 villes hôtes, le club stambouliote de Galatasaray devrait y occuper une place de choix. Dursun Ozbek, le président du club, a confirmé à la participation de son équipe à cette nouvelle compétition qui doit voir le jour en 2027, avec une équipe basée à Istanbul.

Cette annonce, sans officialisation pour l’heure, fait suite aux déclarations du directeur général de NBA Europe George Aivazoglou, qui avait déjà évoqué la candidature du club turc parmi les 12 villes principales du projet.

Dursun Özbek: "NBA Europe projesi ile ilgili Galatasaray'ı davet ettiler. Galatasaray'ın bu projede olması bizim için çok önemli dediler. Dolayısıyla biz de NBA Europe projesinde olacağız." pic.twitter.com/9mdIm2myLY — Do Deka (@dodekabasket) November 8, 2025

Une ferveur séduisante pour la NBA

Le président de Galatasaray a révélé les détails de sa rencontre avec les dirigeants du projet, expliquant les raisons de cette invitation prestigieuse. Concernant NBA Europe, le président de la FIBA (Cheikh Saud Ali Al Thani) nous a invités au siège de la FIBA. Une fois sur place, je leur ai demandé : « Vous allez lancer le projet NBA Europe, mais pourquoi avoir invité Galatasaray ? », a rapporté Dursun Ozbek.

La réponse rapportée des responsables met en lumière deux éléments déterminants : « Ils m’ont répondu avoir été impressionnés par deux choses. ‘Votre projet de salle de basket nous intéresse et nous pouvons vous apporter notre soutien. Deuxièmement, vous avez célébré votre dernier titre de champion et, malgré la pluie, vous y avez rassemblé un million de supporters’. Ils ont trouvé ces images très significatives », savoure le dirigeant turc. La construction d’une nouvelle enceinte sportive apparaît comme un élément crucial pour concrétiser cette participation. Dursun Ozbek a toutefois souligné l’engagement de la NBA à soutenir ce projet d’infrastructure.

Cette inclusion de Galatasaray dans le projet NBA Europe s’inscrit dans un contexte particulier pour le basketball turc. Istanbul compte déjà deux représentants en EuroLeague avec Anadolu Efes et Fenerbahçe, mais ceux-ci devraient pour le moment rester dans la prestigueuse compétition européenne déjà existante. Galatasaray, qui évolue actuellement en Basketball Champions League, se trouve dans la même situation que l’Alba Berlin ou encore l’ASVEL à compter de l’année prochaine : la BCL est la compétition tremplin vers la future ligue européenne de la NBA.