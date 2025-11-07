Les 12 villes hôtes de la NBA Europe sont connues, dont 2 en France

Petit à petit, la NBA Europe prend plus précisément forme. Invité à Milan pour une conférence par nos confrères de La Gazzetta dello Sport, le directeur général du projet George Aivazoglou a confirmé son lancement prévu pour octobre 2027. Douze villes hôtes permanentes ont été officialisées, parmi lesquelles deux françaises.

Roma e Milano, Barcellona e Madrid, Parigi e Lione, Londra e Manchester, Berlino e Monaco, Atene e Istanbul più altre 4. Le città di #NbaEurope 2027 https://t.co/VeSIxEcVOX — AMorici (@antoninomorici) November 7, 2025

Comme pressenti, Paris et Lyon représenteront la France sur la carte de la NBA Europe, de manière permanente. Il en va de même pour Madrid et Barcelone en Espagne, Berlin et Munich en Allemagne, Londres et Manchester au Royaume-Uni, et Athènes et Istanbul pour la Grèce et la Turquie.

Une formule à seize participants

En plus de ces douze équipes permanentes, la NBA Europe adoptera « quatre équipes par mérite sportif » pour aboutir à « une formule semi-ouverte de 16 équipes », explique Aivazoglou. Ces quatre places qualificatives seront attribuées via la Basketball Champions League, et trois autres ligues domestiques.

La NBA envisage déjà des perspectives d’intégration future avec « une nouvelle compétition réunissant des équipes de la NBA et de NBA Europe ». Une possible « formule de la NBA Cup avec des équipes américaines et européennes » est évoquée, tout comme un tournoi similaire à la Coupe du Monde des Clubs de football, avec les meilleures équipes au coefficient de chaque continent notamment.