Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les 12 villes hôtes de la NBA Europe sont connues, dont 2 en France

NBA Europe - George Aivazoglou, directeur général du projet de NBA Europe, a confirmé officiellement le lancement de la nouvelle ligue européenne avec deux franchises françaises parmi les douze équipes permanentes du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les 12 villes hôtes de la NBA Europe sont connues, dont 2 en France

Le projet de NBA Europe intégrera deux équipes françaises, dont Paris qui a déjà accueilli plusieurs matchs NBA.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Petit à petit, la NBA Europe prend plus précisément forme. Invité à Milan pour une conférence par nos confrères de La Gazzetta dello Sport, le directeur général du projet George Aivazoglou a confirmé son lancement prévu pour octobre 2027. Douze villes hôtes permanentes ont été officialisées, parmi lesquelles deux françaises.

Comme pressenti, Paris et Lyon représenteront la France sur la carte de la NBA Europe, de manière permanente. Il en va de même pour Madrid et Barcelone en Espagne, Berlin et Munich en Allemagne, Londres et Manchester au Royaume-Uni, et Athènes et Istanbul pour la Grèce et la Turquie.

Une formule à seize participants

En plus de ces douze équipes permanentes, la NBA Europe adoptera « quatre équipes par mérite sportif » pour aboutir à « une formule semi-ouverte de 16 équipes », explique Aivazoglou. Ces quatre places qualificatives seront attribuées via la Basketball Champions League, et trois autres ligues domestiques.

La NBA envisage déjà des perspectives d’intégration future avec « une nouvelle compétition réunissant des équipes de la NBA et de NBA Europe ». Une possible « formule de la NBA Cup avec des équipes américaines et européennes » est évoquée, tout comme un tournoi similaire à la Coupe du Monde des Clubs de football, avec les meilleures équipes au coefficient de chaque continent notamment.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
frenchpaul1988- Modifié
Le Paris Basket va aussi sauter le pas de l'EL à la NBA Europe ? Ou la FFBB/LNB va nous sortir une équipe de nulle part direct en Elite 2, voire Betclic Elite ? La récente affaire autour du club de Denain profitait à ce nouveau club (rachat de la place en Elite 2) que je ne serais pas surpris...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NBA
00h00Les 12 villes hôtes de la NBA Europe sont connues, dont 2 en France
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
Yvan Ouedraogo, remis de sa commotion, prêt à relancer l’ALM Évreux
ELITE 2
00h00Yvan Ouedraogo, remis de sa commotion, prêt à relancer l’ALM Évreux
Coupe du Monde féminine
00h00Julie Barennes renforce l’Allemagne pour la Coupe du Monde 2026 !
Yohan Choupas et Chalon vont jouer le derby bourguignon contre Dijon
Betclic ELITE
00h007e journée de Betclic ÉLITE : Paris – Limoges gratuit sur DAZN, l’ASVEL attendue à Gravelines
Fabien Causeur est toujours sans club
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Équipe de France
00h00Tony Parker va lancer sa carrière de coach avec l’équipe de France U17 !
Betclic ELITE
00h00Antoine Eito retrouve la Betclic ÉLITE à Boulazac !
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
Betclic ELITE
00h00« Il y a deux ans, je galérais en NM1 ! » : Quentin Losser, la belle surprise de la JDA Dijon
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
1 / 0