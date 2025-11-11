Recherche
LBWL

Le Colisée de Chartres distingué par l’Unesco !

Véritable bijou architectural, le Colisée dans lequel évoluent les équipes masculine et féminine de basket de Chartres a été primé parmi les plus belles enceintes du monde par l’Unesco.
00h00
Le Colisée de Chartres distingué par l’Unesco !

Le Colisée de Chartres vient d’être nommé parmi les six plus belles arénas du monde par un prix de l’Unesco.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Le patrimoine sportif français vient de recevoir une magnifique distinction. Après un an et demi d’ouverture, le Colisée de Chartres a été nommé ce lundi 10 novembre parmi les belles arénas du monde en 2025 selon le Prix Versailles, une prestigieuse distinction mondiale soutenue par l’Unesco.

 

Seule salle française distinguée

Depuis plusieurs années, le Prix Versailles distingue les plus belles réalisations architecturales mondiales, dont celles du milieu sportif. Dans ce sens, le Colisée de Chartres a retenu l’attention du jury, qui en a fait la seule enceinte française de son palmarès cette année. Il rejoint notamment l’Intuit Dome, la salle des Los Angeles Clippers en NBA, au palmarès annuel.

Ouvert au printemps 2024, le Colisée est la nouvelle salle multisports chartraine, qui peut recevoir 4 187 personnes en configuration basket. Situé dans le centre, cet édifice accueille les matchs du club féminin de la ville, qui évolue en Ligue Féminine de Basket (LFB) ; mais aussi ceux du club masculin engagé en Nationale 1.

Comme l’expliquent les responsables de l’arène sur les réseaux sociaux, le jury a été séduit par “son intégration urbaine exemplaire” en plein centre-ville tout en réhabilitant une ancienne friche. Son implantation lui offre une “vue emblématique sur la cathédrale” inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco ; tout en étant bien desservi par les transports afin d’accueillir de grands événements variés. Désormais distingué, le Colisée pourrait être primé le 4 décembre prochain, avec les titres du “coup de cœur du jury”, celui de l’architecture extérieure, ou de l’architecture intérieure.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
