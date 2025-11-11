« Impossible que les joueurs jouent plus de 5 ou 6 minutes de suite » : Julien Mahé explique sa gestion gagnante des temps de jeu à Nanterre

Trois jours après leur succès à Maurice Thorez face au Portel, Julien Mahé et les joueurs de Nanterre se rendent trois jours après chez les Stellistes, pour le compte des 16e de finale de Coupe de France (ce mardi à 20 heures).

Au terme de la rencontre du weekend, le technicien français est revenu en conférence de presse sur sa rotation de joueurs importante pendant les matchs du début de saison. Ainsi, aucun joueur de Nanterre ne dépasse les 27 minutes de moyenne par match, chacun des dix professionnels jouant entre 13 et 26 minutes par match. À titre de comparaison, Gabe Brown est le joueur passant le plus de temps sur les parquets, avec plus de 32 minutes par match.

Pour Julien Mahé, cet usage est nécessaire dans le basket actuel, et il porte d’ailleurs ses fruits : Nanterre se trouve dans le peloton de tête derrière Monaco, avec 5 victoires en 7 matchs.

« On peut compter sur tout le monde »

Cette importante rotation permet en premier lieu au coach français d’impliquer tous les joueurs à chaque rencontre, et donc de pouvoir faire venir le danger de partout. “On peut compter sur tout le monde, cela permet d’avoir un bon mix entre l’expérience et la jeunesse”, explique-t-il devant les journalistes.

Mais au-delà de l’implication de chacun, cette répartition des temps de jeu répond à un impératif prégnant dans le basket moderne : une débauche physique importante à chaque rencontre. “Dans le basket qui est proposé en ce moment dans le championnat, il me paraît impossible que les joueurs puissent jouer plus de 5 ou 6 minutes de suite”, avoue-t-il. Avant de poursuivre : “On leur demande tellement en termes d’exigence, d’intensité, sur la compréhension des systèmes ou sur la façon de jouer ensemble”.

Collectivement sûr de ses forces, Nanterre doit tenter de répliquer son bon match – notamment sa seconde période – du weekend au Chaudron cette fois-ci, face à des Stellistes revanchards.