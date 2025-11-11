Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France masculine

« Impossible que les joueurs jouent plus de 5 ou 6 minutes de suite » : Julien Mahé explique sa gestion gagnante des temps de jeu à Nanterre

COUPE DE FRANCE - Alors que Nanterre retrouve Le Portel en Coupe ce soir (20 heures) trois jours après l’avoir déjà battu en championnat, l’entraîneur des Franciliens Julien Mahé a expliqué entre les deux rencontres les raisons de son turnover élevé mais gagnant cette saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Impossible que les joueurs jouent plus de 5 ou 6 minutes de suite » : Julien Mahé explique sa gestion gagnante des temps de jeu à Nanterre

Julien Mahé procède à une gestion importante des temps de jeu des Nanterriens cette saison.

Crédit photo : Julie Dumélié

Trois jours après leur succès à Maurice Thorez face au Portel, Julien Mahé et les joueurs de Nanterre se rendent trois jours après chez les Stellistes, pour le compte des 16e de finale de Coupe de France (ce mardi à 20 heures).

Au terme de la rencontre du weekend, le technicien français est revenu en conférence de presse sur sa rotation de joueurs importante pendant les matchs du début de saison. Ainsi, aucun joueur de Nanterre ne dépasse les 27 minutes de moyenne par match, chacun des dix professionnels jouant entre 13 et 26 minutes par match. À titre de comparaison, Gabe Brown est le joueur passant le plus de temps sur les parquets, avec plus de 32 minutes par match.

Pour Julien Mahé, cet usage est nécessaire dans le basket actuel, et il porte d’ailleurs ses fruits : Nanterre se trouve dans le peloton de tête derrière Monaco, avec 5 victoires en 7 matchs.

« On peut compter sur tout le monde »

Cette importante rotation permet en premier lieu au coach français d’impliquer tous les joueurs à chaque rencontre, et donc de pouvoir faire venir le danger de partout. “On peut compter sur tout le monde, cela permet d’avoir un bon mix entre l’expérience et la jeunesse”, explique-t-il devant les journalistes.

Mais au-delà de l’implication de chacun, cette répartition des temps de jeu répond à un impératif prégnant dans le basket moderne : une débauche physique importante à chaque rencontre. “Dans le basket qui est proposé en ce moment dans le championnat, il me paraît impossible que les joueurs puissent jouer plus de 5 ou 6 minutes de suite”, avoue-t-il. Avant de poursuivre : “On leur demande tellement en termes d’exigence, d’intensité, sur la compréhension des systèmes ou sur la façon de jouer ensemble”.

Collectivement sûr de ses forces, Nanterre doit tenter de répliquer son bon match – notamment sa seconde période – du weekend au Chaudron cette fois-ci, face à des Stellistes revanchards.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Nanterre
Nanterre
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thegachette
Ça aussi c'est en train de devenir une mode. Faire plus tourner, impliquer plus de monde, jouer plus vite défendre plus haut... C'est cool pour les remplaçants, qui ne dorment plus au bout du banc... J'espère que les coachs de départementale, qui ont des joueurs qui paient la licence s'y mettent aussi...
Répondre
(0) J'aime
grotext- Modifié
Plus qu’une mode c’est une nécessité à le lire. Surtout pour les clubs qui jouent une coupe d’Europe ou les semaines à plusieurs matchs, sans compter que cela peut prévenir les blessures. Iisalo essaye de le mettre en pratique avec les Grizzlies, ce qui passe difficilement auprès des joueurs US, et Ja Morant en particulier.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
Coupe de France Masculine
00h00« Impossible que les joueurs jouent plus de 5 ou 6 minutes de suite » : Julien Mahé explique sa gestion gagnante des temps de jeu à Nanterre
Betclic ELITE
00h00La folle statistique : Nadir Hifi est le meilleur scoreur du monde à la minute !
Betclic Élite
00h00Légende d’Antibes, héros du titre de 1995, Micheal Ray Richardson est décédé
EuroLeague
00h00Galatasaray, piste privilégiée au Fenerbahçe et à l’Anadolu Efes pour intégrer la NBA Europe
NM1
00h00Le Colisée de Chartres distingué par l’Unesco !
EuroLeague
00h00Comment regarder Paris Basketball – Panathinaïkos, et les retrouvailles avec T.J. Shorts, gratuitement ce mardi 11 novembre ?
Francis Jordane, ici en 1992 à Monaco, avec Michael Jordan
Équipe de France
00h00Francis Jordane, ancien sélectionneur de l’équipe de France, n’est plus
Théo Léon et Tours sont qualifiés en huitièmes de finale de Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Tours sort sa troisième équipe d’ÉLITE 2 consécutive en Coupe de France !
L'ADA Blois continue son aventure en Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Blois file en huitièmes de finale de Coupe de France après un succès appliqué au Havre
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
NBA
00h00[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers
NBA
00h00Cooper Flagg brille et égale LeBron James : et si la saison du numéro 1 de la Draft 2025 était enfin lancée ?
NBA
00h00Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré
NBA
00h00En retrouvant ses qualités de sniper, Victor Wembanyama renverse à lui seul le match à Chicago
Les London Lions jouent à la Copper Box en attendant la livraison de leur future salle
NBA
00h00London Lions : un projet de salle de 15 000 places avance avec le soutien du maire
NBA
00h00Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
1 / 0