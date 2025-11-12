[Vidéo] Les 25 points d’Hugo Yimga-Moukouri, déjà son deuxième carton en Coupe de France

Avec 121 points marqués (et seulement 60 encaissés…), la performance de Nanterre en Coupe de France laissait forcément la place aux performances individuelles. Avec huit joueurs au-delà des 10 d’évaluation, elles ont été nombreuses dans l’équipe de Julien Mahé. Mais trois joueurs ont surtout crevé l’écran en dépassant les 27 d’évaluation. Le meneur Zakai Zeigler avec ses 20 points, 8 passes décisives et 6 interceptions, l’intérieur Roko Prkacin avec ses 20 points à 8/10 aux tirs et… la jeune pousse Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans).

Prestation XXL

Le top prospect français pour la Draft 2027 a réalisé son deuxième carton en autant de matchs de Coupe de France. Mais cette fois, c’était contre une équipe de l’élite (Le Portel), et non face à un pensionnaire de NM1 (Poissy au premier tour), ligue qu’il connaît si bien après deux saisons complètes au Pôle France.

Alors qu’il n’a jamais dépassé les 10 points cette saison en Betclic ÉLITE (y compris contre le Portel début novembre : 2 points et 6 rebonds), l’ailier de 17 ans a cette fois explosé ses records. 25 points à 8/11 aux tirs (dont 5/8 à 3-points !), 6 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en seulement… 25 minutes. Voici la vidéo de ses highlights :

🇫🇷 6’8 Huge Yimga (2008) with a nice game for @Nanterre92 in the French cup against Le Portel. • 25 PTS

• 5/8 3PT

• 8/11 FG

• 6 REB The 2008 born wing is a great athlete with a powerful frame. He’s shown the ability as an aggressive downhill slasher in the past but his… pic.twitter.com/HXsSZbf03d — Workin It Hoops (@workinithoops) November 12, 2025

À reproduire en championnat ?

Une prestation XXL qui a notamment rassuré sur son tir extérieur (25% à 3-points en championnat), et encore une fois impressionné sur ses qualités physiques. « Je suis très excité à l’idée de travailler avec un garçon possédant un si haut potentiel. Il aura des responsabilités, il va jouer parce qu’il le peut. Nous allons travailler très dur avec lui pour lui offrir les meilleures possibilités dans sa progression individuelle. » disait Julien Mahé le jour de sa présentation officielle.

La moyenne de points du natif de Colombes (collé à Nanterre dans le 92) est donc cinq fois plus élevée en Coupe de France qu’en championnat. Avec 24,5 points et 27 d’évaluation de moyenne, il est dans le Top 5 des deux catégories dans la compétition. Reste à voir s’il pourra continuer sur cette voie. En huitièmes de finale, les Verts iront se déplacer chez les Antibes Sharks, pensionnaires d’ÉLITE 2. Une nouvelle opportunité pour Yimga-Moukouri de s’illustrer chez un adversaire plus faible, et pour Nanterre de pourquoi pas se rapprocher d’un trophée qui leur échappe depuis 2017.