Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France masculine

Le tirage au sort des 1/8e de finale de la Coupe de France : un choc Monaco – Paris, le retour de Laurent Legname au HTV

La FFBB a procédé ce mercredi matin au tirage au sort des 1/8e de finale de la Coupe de France, donnant notamment lieu à un gros choc entre Monaco et Paris. Découvrez le verdict complet ici.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le tirage au sort des 1/8e de finale de la Coupe de France : un choc Monaco – Paris, le retour de Laurent Legname au HTV

Alpha Diallo et Yakuba Ouattara vont se retrouver dès les 1/8e de finale de la Coupe de France

Crédit photo : Lilian Bordron

Moins de 24 heures après la fin des 1/16e de finale de la Coupe de France, marqués notamment par une victoire historique de Nanterre au Portel (+61), la FFBB a procédé ce mercredi au tirage au sort des 1/8e de finale.

LIRE AUSSI

Oumar Dia, membre du Comité Directeur de la FFBB, a notamment eu la main extrêmement lourde pour le Paris Basketball, plaçant le tenant du titre en grand danger d’entrée, puisque le club de la capitale se rendra chez son rival monégasque.

L’Élan Chalon pour le Petit Poucet

En revanche, Oumar Dia a dû faire un grand plaisir à Laurent Legname (et Quentin Losser !) en lui offrant l’occasion d’aller affronter son club de cœur, le HTV, pour la première fois en compétition officielle depuis 2016/17.

Petit Poucet de la compétition, Tours recevra l’Élan Chalon.

Le tirage au sort :

  • Hyères-Toulon (Elite 2, +7) – Dijon (Betclic Elite)
  • La Rochelle (Elite 2, + 7) – Le Mans (Betclic Elite)
  • Strasbourg (Betclic Elite) – Cholet (Betclic Elite)
  • Tours (NM1, +14) – Chalon-sur-Saône (Betclic Elite)
  • Monaco (Betclic Elite) – Paris (Betclic Elite)
  • Lyon-Villeurbanne (Betclic Elite) – Saint Quentin (Betclic Elite)
  • Blois (Elite 2, +7) – Bourg-en-Bresse (Betclic Elite)
  • Antibes (Elite 2, +7) – Nanterre (Betclic Elite)

Les matchs sont, pour l’instant, programmés le mercredi 3 décembre à 20h. Ce qui devrait être sujet à modification pour les trois clubs d’EuroLeague, tous engagés dans des matchs continentaux le lendemain (dont un Monaco – Paris !)…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Cholet
Cholet
Suivre
Blois
Blois
Suivre
Dijon
Dijon
Suivre
Le Mans
Le Mans
Suivre
Tours
Tours
Suivre
Nanterre
Nanterre
Suivre
Monaco
Monaco
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre
Chalon
Chalon
Suivre
Antibes
Antibes
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Coupe de France Masculine
00h00Le tirage au sort des 1/8e de finale de la Coupe de France : un choc Monaco – Paris, le retour de Laurent Legname au HTV
Liga Endesa
00h00Andrew Albicy est devenu le meilleur passeur de l’histoire de Gran Canaria !
ELITE 2
00h00« L’affaire » Demahis-Ballou et la jurisprudence Gelabale : Aix-Maurienne va-t-il perdre sa victoire à Quimper ?
À l’étranger
00h00Ben Mbala fait son retour en Turquie
Fiba Europe Cup
00h00« L’objectif est atteint » : grâce à son icône Holston, la JDA Dijon a de nouveau son destin en mains en FIBA Europe Cup
G League
00h00Seul lottery pick encore inutilisé en NBA, Noa Essengue évacue toute sa frustration en G-League
À l’étranger
00h00Brandon Paul champion du Mexique, un ancien du Mans couronné MVP de la finale
ELITE 2
00h00Jonas Boulefaa, le prospect qui a choisi l’ÉLITE 2 plutôt que la NCAA : « Je me suis rappelé pourquoi je jouais au basket »
Betclic ELITE
00h00Boulazac valide « une victoire qui compte triple » dans la course au maintien face au BCM
Michael Stockton va devenir le coéquipier d'Axel Julien à la JDA Dijon
Betclic ELITE
00h00Michael Stockton de retour en Bourgogne, mais à Dijon cette fois
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
NBA
00h00[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers
NBA
00h00Cooper Flagg brille et égale LeBron James : et si la saison du numéro 1 de la Draft 2025 était enfin lancée ?
NBA
00h00Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré
NBA
00h00En retrouvant ses qualités de sniper, Victor Wembanyama renverse à lui seul le match à Chicago
Les London Lions jouent à la Copper Box en attendant la livraison de leur future salle
NBA
00h00London Lions : un projet de salle de 15 000 places avance avec le soutien du maire
NBA
00h00Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
1 / 0