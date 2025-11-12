Le tirage au sort des 1/8e de finale de la Coupe de France : un choc Monaco – Paris, le retour de Laurent Legname au HTV

Moins de 24 heures après la fin des 1/16e de finale de la Coupe de France, marqués notamment par une victoire historique de Nanterre au Portel (+61), la FFBB a procédé ce mercredi au tirage au sort des 1/8e de finale.

Oumar Dia, membre du Comité Directeur de la FFBB, a notamment eu la main extrêmement lourde pour le Paris Basketball, plaçant le tenant du titre en grand danger d’entrée, puisque le club de la capitale se rendra chez son rival monégasque.

L’Élan Chalon pour le Petit Poucet

En revanche, Oumar Dia a dû faire un grand plaisir à Laurent Legname (et Quentin Losser !) en lui offrant l’occasion d’aller affronter son club de cœur, le HTV, pour la première fois en compétition officielle depuis 2016/17.

Petit Poucet de la compétition, Tours recevra l’Élan Chalon.

Le tirage au sort :

Hyères-Toulon (Elite 2, +7) – Dijon (Betclic Elite)

La Rochelle (Elite 2, + 7) – Le Mans (Betclic Elite)

Strasbourg (Betclic Elite) – Cholet (Betclic Elite)

Tours (NM1, +14) – Chalon-sur-Saône (Betclic Elite)

Monaco (Betclic Elite) – Paris (Betclic Elite)

Lyon-Villeurbanne (Betclic Elite) – Saint Quentin (Betclic Elite)

Blois (Elite 2, +7) – Bourg-en-Bresse (Betclic Elite)

Antibes (Elite 2, +7) – Nanterre (Betclic Elite)

Les matchs sont, pour l’instant, programmés le mercredi 3 décembre à 20h. Ce qui devrait être sujet à modification pour les trois clubs d’EuroLeague, tous engagés dans des matchs continentaux le lendemain (dont un Monaco – Paris !)…