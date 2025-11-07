Recherche
Betclic Élite

« Il y a deux ans, je galérais en NM1 ! » : Quentin Losser, la belle surprise de la JDA Dijon

Décevant avec le CEP Lorient en NM1 en 2022/23, Quentin Losser se révèle pourtant actuellement en Betclic ÉLITE et en FIBA Europe Cup avec la JDA Dijon. Comment un tel renversement de trajectoire a-t-il été possible ? Le pivot bourguignon répond.
|
00h00
« Il y a deux ans, je galérais en NM1 ! » : Quentin Losser, la belle surprise de la JDA Dijon

Pari de la JDA Dijon, Quentin Losser a dépassé les 10 points lors de trois de ses quatre derniers matchs

Crédit photo : Cécile Thomas

Petit quiz : qui, sur les deux derniers matchs de la JDA Dijon, est le joueur le plus rentable de l’équipe bourguignonne ? La star David Holston, forcément ? Non. Alors, Tariq Owens, après son carton à Reggio Emilia ? Toujours pas. La réponse était l’inattendu Quentin Losser (12,5 points à 77% et 4 rebonds en 17 minutes de moyenne sur la séquence).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Quentin Losser.jpg
Quentin LOSSER
Poste(s): Pivot
Taille: 202 cm
Âge: 26 ans (11/09/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
9,3
#79
REB
3,8
#52
PD
1,3
#103

À Bourg-en-Bresse puis en Italie, le pivot a ainsi carburé à 0,76 d’évaluation par minute, loin devant son dauphin Axel Julien (0,68). Le symbole d’un début de saison surprenant, où l’ancien pivot de Hyères-Toulon a réussi à surpasser toutes les attentes en quelques semaines. « Je suis content », souffle-t-il. « Pour l’instant, c’est mieux que ce que je pensais. Je sens que j’ai un rôle important et je suis heureux de vraiment faire partie de l’équipe. » 

En difficulté à Lorient, et « pas dans un mental idéal »

Or, pour quiconque a connu Quentin Losser il y a deux ans et demi, il y a de quoi être légèrement déconcerté… Après avoir peiné lors de ses deux saisons rookies à Denain (4,4 points et 3,2 rebonds), il était descendu en NM1, en 2022/23, pour se lancer, avec Lorient. Raté. « Ça a été compliqué », se remémore l’ex-intérieur du CEP (6,5 points et 2,8 rebonds). « Quand je choisis d’aller en NM1, c’était pour prendre de la confiance et des responsabilités. Sauf que je me retrouve exactement avec le même temps de jeu (15 minutes) et rendement qu’à Denain. » 

En 2022/23, Quentin Losser pensait se lancer à Lorient, mais il a connu une saison à oublier (photo : Gérard Héloïse)

Une stagnation qui pousse forcément à cogiter, surtout à 23 ans, et à s’interroger sur la suite de sa carrière : comment remonter si déjà, on n’arrive pas à s’imposer à l’échelon inférieur ? « J’y pensais, évidemment », admet-il. « Je n’étais pas dans un mental idéal à l’époque, d’autant plus qu’il y avait ma femme et ma fille dans l’équation. Ce n’est plus comme si j’étais tout seul. »

Le retour au HTV, deux ans pour renverser une carrière 

Dans ces moments-là, rien ne vaut l’appel de la maison. Originaire de Carnoules, issu d’une famille de basketteurs du Var, formé à Hyères-Toulon jusqu’à ce que la cession des droits au Paris Basketball (en 2018) ne le force à s’exiler à Champagne Basket pour finir son cursus Espoirs, Quentin Losser est revenu au HTV en 2023. Le tournant. « Le jour et la nuit », sourit-il. Lui, l’ancien pivot en gestation de la réserve varoise en NM3 (2,1 points de moyenne en 2016/17) devient le leader de l’équipe du HTV championne de France surprise, sacré meilleur poste 5 de Nationale 1 (11,3 points à 58% et 7,3 rebonds).

Quentin Losser, le soir du titre de champion de France NM1 du HTV en avril 2024 (photo : Sébastien Grasset)

« Ça s’est super bien passé avec le coach, Jean-Louis Borg », souligne le Dijonnais. « Il m’a donné confiance, il m’a poussé, il m’a fait jouer et j’ai suivi. » De quoi aborder le retour en Pro B moins timidement qu’avec Denain, pour finalement tout casser de nouveau (10,7 points à 59% et 6,2 rebonds). « Ça a été incroyable ! Je ne pensais pas avoir un tel rendement, j’ai gardé la même confiance qu’en Nationale 1. » 

« Je ne m’attendais pas du tout à signer en Betclic ÉLITE »

Suffisant pour relancer la connexion HTV – JDA, qui avait été un peu mise en veille, dans ce sens, depuis quelques années… « J’ai connu Quentin il y a très longtemps, quand il était petit, à Hyères-Toulon », se rappelle Laurent Legname, son nouvel entraîneur. « Il a progressé au fil de sa carrière, signant de bonnes saisons en NM1 puis en Pro B. » 

LIRE AUSSI

L’arrivée de Jean-Louis Borg à la cellule de recrutement de Dijon a aussi évidemment pesé dans la balance, lui qui a réellement libéré Losser, exploitant à merveille ses qualités de combattant (naturelles pour un ex-judoka, fan de MMA et de boxe !) sous les couleurs toulonnaises. Il n’empêche que le principal intéressé n’avait pas prévu de prendre l’ascenseur aussi vite pour la Betclic ÉLITE, connue très brièvement avec Châlons-Reims (5 apparitions).

« Je ne m’y attendais pas du tout, c’était une grande surprise », s’exclame-t-il. « Je devais rester au HTV, mais je ne pensais pas faire une saison aussi énorme. C’est compliqué de refuser une opportunité comme ça. Je suis là pour acquérir de l’expérience et essayer d’y arriver, sachant que j’ai encore énormément de boulot devant moi. »

Quatrième intérieur à l’origine 

Bien sûr, Quentin Losser n’est cependant pas encore un joueur dominant. « Il a eu le mur du débutant fin octobre », nuance Laurent Legname. « Les équipes se sont adaptées à lui et il n’avait pas l’habitude d’enchaîner tous les trois jours. Il doit encore beaucoup travailler pour se mettre de façon régulière au niveau. Par rapport à nos carences globales, on voit notamment qu’il est en difficulté en termes de rebonds car il y a des joueurs bien plus athlétiques que lui en face. » 

LIRE AUSSI

Toutefois, pour quelqu’un qui s’était présenté en tant que quatrième intérieur sur la ligne de départ, sa productivité est particulièrement appréciable (8,8 points à 56%, 3,6 rebonds et 1,4 passe décisive en 20 minutes de moyenne sur les 10 premiers matchs officiels). D’autant plus dans un contexte difficile, où la raquette dijonnaise a été handicapée par la perte de Williams Narace. Ce qui a justement pu servir à Quentin Losser pour saisir sa chance. « Il joue plus qu’on ne le pensait et il fait de bonnes choses dans ce qu’il propose », poursuit Laurent Legname. « Je suis content de lui : il écoute, il travaille et il est besogneux. Son bon début de saison vient le récompenser. » 

Dans les pas d’Alexandre Chassang ?

De quoi l’inscrire dans la courbe des Alexandre Chassang ou Jacques Alingue, ces intérieurs qui ont éclos sous les ordres de Laurent Legname en provenance de clubs inférieurs ? « J’avais l’exemple de Chassang, qui venait aussi du HTV, comme repère en tête », acquiesce Losser. « Son profil ressemble beaucoup plus à Chass’ qu’à Jacques », abonde Laurent Legname. « Quentin a un bon tir à 4-5 mètres. C’est un pivot à l’ancienne, pas vertical, mais avec de bonnes qualités au sol. Est-ce que son manque de dimension athlétique sera sa limite à ce poste ? Je ne sais pas. Mais j’espère pour lui qu’il pourra suivre la même évolution. » 

Les bonnes mains de Quentin Losser lui permettent de tirer son épingle du jeu (photo : Cécile Thomas)

Reste que la trajectoire empruntée depuis l’été 2023 est déjà sacrément épatante… « Il y a deux ans, je galérais en NM1 et maintenant, je suis là », se pince celui qui s’était retrouvé benché, lors de la série de playoffs avec Lorient contre Poitiers (9 et 6 minutes), pas plus tard qu’en mai 2023. « Ça m’étonne un peu moi-même. Une carrière est faite de hauts et de bas. Là, je suis dans la montée et je kiffe, je suis très heureux d’avoir une ascension comme ça. J’espère surtout le mériter et me prouver à moi-même que je peux réussir à jouer à ce niveau-là. » Pour le premier point, personne ne risque de le contester. Et pour le second, c’est déjà en bonne voie…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Dijon
Dijon
Suivre
Lorient
Lorient
Suivre

