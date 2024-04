Aaron Levarity couronné MVP de Nationale 1, Nolan Traoré et le HTV à l’honneur

Il peut y avoir plusieurs visions d’un MVP. Cela peut être le meilleur joueur de la meilleure équipe, auquel cas le Toulonnais Moses Greenwood pouvait prétendre au trophée. Ou alors cela peut être celui qui compile les plus gros chiffres individuels. Meilleur marqueur de NM1 avec Saint-Vallier, Jazzmarr Ferguson était un candidat évident dans cette éventualité mais c’est finalement Aaron Levarity (2,03 m, 27 ans) qui a recueilli la majorité des suffrages.

N°1 à l’évaluation (21,2), l’intérieur de Boulogne-sur-Mer a été une machine à double-double sur la saison, en double figure sur la majorité de ses matchs (18 sur 33) et sur ses statistiques finales (12,3 points à 58%, 11,6 rebonds et 2 passes décisives en 31 minutes). Repéré par LyonSO en 2022 après deux premières saisons professionnelles au Danemark, le meilleur rebondeur de NM1 est également devenu international bahaméen cette saison. Mais son trophée de MVP peut aussi interroger face aux difficultés collectives du SOMB : 13e de la saison régulière, l’équipe boulonnaise n’a pas spécialement fait partie des gros bras du championnat.

« Il ne peut pas se créer son tir, ce n’est pas un gros talentueux mais c’est un aspirateur », expliquait son entraîneur, Fabien Anthonioz, à La Voix du Nord le mois dernier. « Il court, est dans l’intensité. Là où je suis très content, c’est que nos deux étrangers sont les deux plus gros travailleurs de l’équipe. Toujours là une heure avant l’entraînement. Quand t’as des étrangers dans cet état d’esprit-là, c’est bien. Cela montre aussi à tes jeunes que s’ils en sont là, s’ils sont leaders, c’est parce qu’ils bossent. Tu ne peux rien leur dire, il n’y a pas un Français qui bosse plus qu’eux. »

👀 Les lauréats des Trophées NM1 2024 sont désormais connus ! 🏆✨ Découvrez toutes les nominations via ce thread ⤵️ Premier au vote, l'intérieur de Boulogne-sur-Mer Aaron Levarity est nommé MVP #NM1 2024 ! pic.twitter.com/n51rn3x4yC — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 23, 2024

Le Nordiste fait évidemment aussi partie du meilleur cinq de la saison. Il y est accompagné par le scoreur n°1 Jazzmarr Ferguson, par le plus gros CV de la divison (Valentin Bigote) et par deux champions du HTV, le meneur Théo Lefebvre (qui a été son coéquipier à LyonSO l’an dernier) et le pivot Quentin Losser, sous les ordres du meilleur coach Jean-Louis Borg. Deux Français que le club varois aimerait emmener à l’étage supérieur la saison prochaine…

L’étage supérieur, Nolan Traoré s’y est déjà envolé. Et même deux strates au-dessus. Recruté par Saint-Quentin fin mars, où il apprend le monde des grands (5,5 points à 27%, 4,3 passes décisives et 3,5 balles perdues), l’ancien meneur du Pôle France avait illuminé la NM1 avant son départ. Troisième meilleur marqueur du championnat (16,8 points à 44%, 3,2 rebonds et 5,5 passes décisives), le natif de Créteil a logiquement été désigné meilleur jeune de Nationale 1.