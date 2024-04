Le HTV est-il taillé pour la Pro B ?

Quand on lui demande si Hyères-Toulon a véritablement les épaules pour la Pro B, William Dumas ne peut s’empêcher de sourire. « J’ai lu beaucoup de choses ces deux derniers jours », glisse le manager varois. Car forcément, après tout l’historique financier et structurel tourmenté du HTV, les doutes ne peuvent raisonnablement pas être mis de côté, surtout lorsqu’on entend les acteurs du sacre répéter de partout que cette montée était complètement imprévue. Le HTV est-il vraiment de nouveau taillé pour le monde professionnel ?

Objectif 2 millions de budget

« Le plus dur commence », reconnaissait d’ailleurs le président Mathieu Perrymond, quelques instants après le buzzer final, mardi dernier sur le parquet du Palais des Sports de Toulon. Avec une première priorité : préparer un budget. Avec 1,4 million d’euros, dont 593 000 de masse salariale, le HTV se plaçait déjà parmi les parents pauvres de NM1, même si les plus petites bourses de l’antichambre affichaient également 600 000 euros de masse salariale cette saison (Angers et Alliance Sport Alsace). « On espère pouvoir amener le budget entre 2 et 2,2 millions, pour pouvoir exister dans un premier temps », explique William Dumas. Au moins, le club varois « a l’assurance de disposer d’un soutien sans faille des collectivités ». Mais historiquement trop dépendant des subventions publiques, le HTV aimerait pouvoir bénéficier de plus de partenariats privés. « On va boucler entre 500 et 550 000 euros pour cette saison, ce qui est déjà beaucoup plus qu’à l’époque de la Pro A », indique le premier repreneur post-rétrogradation.

De quoi pouvoir convaincre la DNCCG ? « On a trouvé 400 000 euros en trois semaines il y a deux ans ; là, on a deux mois et demi pour présenter quelque chose de cohérent », évacue-t-il. Dans tous les secteurs, le club devra également se professionnaliser. Un travail de structure interne va devoir être entrepris, avec notamment une grosse attention accordée au centre de formation. Qui dit Pro B dit notamment Espoirs Pro B, donc la constitution d’une équipe U21. « On ne va pas faire n’importe quoi, on va continuer à se structurer, on va peut-être devoir faire des choix car on ne peut pas tout faire. »

Ouattara sous contrat, et c’est tout

Sportivement, Jean-Louis Borg sera encore aux manettes, comme il nous l’a confirmé. Seul un joueur dispose d’un contrat pour la saison 2023/24 : Junior Ouattara (7,8 points à 38%, 2,5 rebonds et 1,4 passe décisive), rotation anonyme en Pro B en 2020/21 avec Saint-Quentin (0,3 d’évaluation). Rentre-t-il encore dans les plans ? « Il est sous contrat », évacue William Dumas, sans répondre oui ou non. Tous les autres sont libres mais le HTV ne fait pas mystère de sa volonté de miser sur une certaine continuité. « On espère garder notre colonne vertébrale », poursuit le GM, qui cite le nom de Moses Greenwood en premier lieu. « Au-delà de ses performances sportives, où il est pour moi le MVP de la saison sans aucun doute, c’est humainement un mec en or. Il a amené une culture de la gagne incroyable pour les jeunes. » L’ancien joueur de Brest indique également vouloir prolonger Maxim Eugene, « qui va être très courtisé », Nikola Knezevic et Quentin Losser. Voire peut-être aussi Théo Lefebvre, précieux chef-d’orchestre de cet ensemble. « Quand tu fais une saison comme ça, tu reçois un peu plus de demandes mais c’est aussi un peu plus facile pour nous de discuter avec la promesse de la Pro B. » Et en dehors du basket, c’est aussi plus facile de discuter en proposant un cadre de vie comme celui de la côte varoise. Toujours est-il que William Dumas n’a pas fini de lire des choses en rapport avec l’avenir du HTV…