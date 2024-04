« Il est parti de tout en bas » : Maxim Eugene, le symbole de la renaissance du HTV

Quand il est sorti du parquet, à 30 secondes du buzzer final, tout le banc, y compris Jean-Louis Borg, a demandé aux 4 000 spectateurs du Palais des Sports de Toulon de faire encore plus de bruit. Mais même si tous n’ont pas accompagné la renaissance du HTV, le public n’a pas eu besoin d’être forcé pour réserver une ovation à son capitaine, devenu le nouveau symbole du HTV, auteur de 19 points contre Tours le soir du sacre.

La sortie de terrain de Maxim Eugene, arrière de ⁦@BasketHtv⁩ quelques instants avant le sacre en #NM1 pic.twitter.com/RoK1muz17r — Var Matin Sports (@Var_matin_sport) April 16, 2024

« J’étais là même en cadets », rappelait-il, cinq minutes après l’officialisation du titre. Originaire de l’Hérault, Maxim Eugene (1,90 m, 23 ans) avait effectivement transité par Hyères-Toulon en 2017/18, soit la dernière saison du HTV en Pro A, se relançant sous les ordres de Valentin Castel en U18. Et mis à part le Var, l’ancien combo-guard de Pézenas et de la Croix-d’Argent Montpellier n’a pas connu beaucoup de réussite ailleurs. À Boulazac, il a été écarté du centre de formation après six matchs cadets en 2016. À Pau-Nord-Est, il s’est rompu le tendon d’Achille, lors de sa découverte de la NM3 en 2018/19.

« Je ne pouvais pas rêver mieux »

Mais en 2020, Maxim Eugene a été rappelé par le HTV, alors à l’échelon supérieur. Et ses jambes de feu ont vite fait l’unanimité sur les bords de la Méditerannée, grâce notamment à une vraie éclosion en 2021/22, la saison du titre en NM2, sous les ordres de Laurent Sciarra (de 3,4 points à 9,2 points de moyenne). Ancien petit jeune de l’équipe de Nationale 2, il s’est transformé en capitaine du groupe champion en NM1. « Contribuer à faire monter le HTV en Pro B, je ne pouvais pas rêver mieux », souffle-t-il. « Je porte vraiment ce club dans mon cœur. Il a su se construire ces dernières années et c’est beau d’en arriver là. Surtout qu’on ne nous donnait pas beaucoup de crédit cette saison. Excusez-moi du terme mais on a fermé beaucoup de bouches ! »

En fin de contrat, Maxim Eugene fera toutefois logiquement partie de l’aventure en Pro B, surtout que ses performances ont été celles d’un joueur majeur de la division (9,6 points à 36%, 2,3 rebonds et 1,8 passe décisive). « Cette montée est très importante pour le club, pour nous, pour la ville. J’espère que le HTV se pérennisera dans cette division-là et même qu’il pourra retrouver la Pro A un jour. » De toute l’équipe varoise, il est même le seul à pouvoir dire qu’il a vu de ses yeux le club dans l’élite…

L’œil de Vincent Masingue « Max est effectivement un enfant du club qui a gravi les échelons, avec les deux titres de champion de France (NM2 2022 et NM1 2024). Cette saison, il a été beaucoup responsabilisé par Jean-Louis et son investissement sur le terrain a toujours été exemplaire. Il est combatif, hargneux, leader, percutant et adroit en attaque. Parti de tout en bas, Max a traversé tous nos déboires et est devenu aujourd’hui un joueur de Pro B, à force de travail, de courage et de persévérance. C’est encore une belle histoire du HTV. »

À Toulon,