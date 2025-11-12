Recherche
EuroLeague

Le calvaire continue pour l’ASVEL, qui va au bout de ses forces à Milan mais s’incline

EuroLeague - Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'ASVEL, avec une quatrième défaite européenne d'affilée, forcément influencée par les blessures qui minent l'effectif. Les Villeurbannais sont tout de même allés au bout d'eux-mêmes pour accrocher l'Olimpia Milano (score final 80-72).
00h00
Résumé
Écouter
Le calvaire continue pour l’ASVEL, qui va au bout de ses forces à Milan mais s’incline

Pierric Poupet est à cours de solutions

Crédit photo : Sébastien Grasset

Cette équipe de l’ASVEL ferait presque mal au cœur, tant elle doit se battre avec ses armes, qui sont malheureusement insuffisantes au vu des blessés (Thomas Heurtel, Nando de Colo, Edwin Jackson, Melvin Ajinça et Shaquille Harrison encore ce soir). Les Villeurbannais sont encore allés au combat avec moins de 10 joueurs, même s’il y en avait certes 9 grâce au retour de David Lighty (raisons personnelles), contre 8 ces derniers matchs. Mais ce sont toujours les mêmes joueurs valides qui jouent, avec aucune rotation d’effectif d’un match à l’autre. Alors forcément, la charge est énorme sur les organismes. Et cela ne pardonne pas en EuroLeague.

– Journée 10

Watson Jr et Traoré au rendez-vous

Lors d’un court déplacement du côté de Milan, l’ASVEL a cette fois été dans le match, contrairement à ses trois dernières sorties en EuroLeague (-14 chez l’Étoile Rouge, -37 à Kaunas, -14 chez le Fenerbahçe). Ils peuvent même avoir des regrets tant l’Olimpia Milano était fébrile.

Et que deux hommes forts de Pierric Poupet ont sorti le match de leur vie en EuroLeague : 25 points et 7 passes décisives pour Glynn Watson Jr, et 19 points et 6 rebonds pour Armel Traoré qui signe son record en EuroLeague, une semaine après le dernier. L’équipe s’est accrochée tout le long grâce à ses deux leaders du soir, jusqu’à revenir à 4 points dans le money-time. Mais ils étaient finalement trop courts, et à bout de force.

Armel TRAORÉ
Armel TRAORÉ
19
PTS
6
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
EA7
80 72
ASV

Il faut noter que Milan comptait aussi plusieurs absents de marque : Lorenzo Brown, Zach LeDay, Marko Guduric, Shavon Shields ou encore Ousmane Diop. L’affiche n’était donc pas si déséquilibrée que ça. Peut-être une des raisons pour laquelle Pierric Poupet n’était pas content au micro de l’EuroLeague TV après la rencontre :

« Trop de choses n’ont pas fonctionné. On appelle ça des détails, mais ça n’en est pas. On n’a pas suivi le plan de jeu, surtout sur les joueurs à surveiller. On a laissé [Armoni] Brooks[MVP avec 23 points] ouvert trois fois à 3-points, et il a marqué trois fois. On n’a pas assez de joueurs et de talent pour jouer au hasard. Donc on va devoir faire mieux la prochaine fois. »

Effectif trop court

Milan a en effet raté beaucoup d’occasions de creuser l’écart, et laissé une porte ouverte à un come-back. Notamment grâce à leur défense de zone et à la multitude de “switchs” qui ont perturbé leurs adversaires. « Ils nous ont fait jouer un match moche » analysait le coach italien après la rencontre. Avec des exploits individuels de Glynn Watson Jr et quelques tirs du sniper Zac Seljaas (11 points à 3/8 de loin), l’ASVEL y a cru.

Glynn WATSON JR.
Glynn WATSON JR.
25
PTS
4
REB
7
PDE
Logo EuroLeague
EA7
80 72
ASV

Mais certains joueurs se sont montré trop tendres (Adam Atamna et Bastien Vautier, 2 points et 4 pertes de balle cumulées), tandis qu’il y a eu beaucoup d’oublis défensifs, sûrement par manque de lucidité avec la fatigue. Avec si peu d’extérieurs, les  Villeurbannais ont aussi été en difficulté pour remonter la balle et mettre en place les systèmes.

Avec cette quatrième défaite de suite en EuroLeague, l’ASVEL pointe désormais… à la dernière place du classement. Il faudra espérer récupérer des joueurs de l’infirmerie pour les deux prochains matchs, contre le Partizan Belgrade et… Monaco la semaine prochaine.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
ASVEL
ASVEL
Suivre

