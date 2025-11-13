La tragédie pour Keenan Evans : 581 jours après, il retrouve l’EuroLeague mais se rompt de nouveau le tendon d’Achille au bout de 2 minutes

Keenan Evans (1,91 m, 29 ans) retrouvait enfin l’EuroLeague, 581 jours après sa dernière apparition dans la compétition. Mais ce qui devait être un moment symbolique pour l’arrière de l’Olympiakos a tourné au cauchemar. Touché au tendon d’Achille gauche sur une action anodine, Keenan Evans a dû quitter le parquet à peine deux minutes après son entrée en jeu, laissant place à une immense tristesse.

Retour attendu, soirée brisée

L’heure des retrouvailles entre Keenan Evans et l’EuroLeague aurait dû être un soulagement pour l’ancien joueur du Zalgiris Kaunas. Ovationné par le public du Stade de la Paix et de l’Amitié à son entrée en jeu, il a vécu une toute autre émotion 2 minutes plus tard. Dès sa chute, en se tenant le bas de la jambe, l’émotion a envahi la salle et les images ont rapidement laissé craindre le pire. Son « NO WAY », audible au moment de l’impact, témoignait de l’incompréhension et de la détresse du joueur.

Le diagnostic médical, annoncé par son club dès ce mercredi soir, le confirme : l’Américain s’est de nouveau rompu le tendon d’Achille, cette fois à gauche. Un troisième coup dur majeur dans une carrière devenue un combat permanent contre les blessures.

Keenan Evans has suffered a rupture of his left Achilles tendon. We’re all with you, Keenan — stay strong and come back even stronger! ❤️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/adxFDWZtI6 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 12, 2025

Keenan Evans face à une série noire : deux ans de blessures en cascade

Le parcours récent de Keenan Evans force le respect autant qu’il inspire la compassion. Le meneur avait réussi à se remettre de sa première rupture du tendon d’Achille en 2023, au point de signer à l’Olympiakos en 2024. Mais il n’y avait pas joué jusqu’à dimanche en championnat.

En janvier 2023 : rupture du tendon d’Achille droit.

En mai 2024 : rupture du tendon rotulien après une très belle saison avec le Zalgiris Kaunas.

Le 12 novembre 2025 : nouvelle rupture du tendon d’Achille, côté gauche, lors de son retour en EuroLeague.

Il venait pourtant de rejouer en championnat grec, 533 jours après sa précédente opération, retrouvant progressivement du rythme avant cette soirée européenne qui devait marquer un tournant. Auteur de 15 points à 5/6 aux tirs et 5 passes décisives en seulement 19 minutes dimanche face à l’AS Karditsas, le Texan semblait déjà de retour à bon niveau.

A 29 ans, le rebond est encore possible pour Keenan Evans

Mais Keenan Evans devra probablement devoir attendre la saison 2026-2027 pour espérer remettre un pied sur le parquet. A 29 ans, il n’est toutefois pas impossible de se relever d’un tel enchaînement de blessure. En France, Jacques Alingue joue toujours à 37 ans après avoir subi deux ruptures des tendons d’Achille successive, en 2018, au tendon droit puis tendon gauche. Toutefois, l’Europe du basket ne peut partager qu’un sentiment de compassion pour celui qui s’était imposé comme l’un des meilleurs meneurs de l’EuroLeague voici deux saisons.