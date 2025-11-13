Hugo Marin blessé, Vitré fait revenir un visage connu
Willan Hairabetian arrive à Vitré
Sur une pente glissante en Nationale 1 avec quatre défaites consécutives, Vitré doit, en plus, composer avec la blessure d’Hugo Marin. Victime d’une fracture des métacarpes de la main, le Franco-Espagnol (né à Madrid) sera éloigné des parquets pendant plusieurs semaines.
Par conséquent, l’Aurore a réagi en faisant venir un pigiste médical. Et pour cela, le club breton n’a pas eu à chercher trop loin puisque Willan Hairabetian (1,92 m, 22 ans), certes un autre profil (plutôt 2-1, contre 3-4) est l’heureux élu.
Le Tarbais ne débarque pas en terre inconnue puisqu’il a passé la présaison au contact de l’effectif de Fabien Calvez, disputant tous les matchs amicaux sous le maillot vitréen.
Engagé pour le reste de la saison, Willan Hairabetian avait connu un cursus de formation atypique, lui qui a fait le choix peu commun de quitter la NM1 pour le championnat Espoirs, de Bordeaux à Gravelines. L’an dernier, il a connu sa première saison professionnelle à Loon-Plage (4,9 points à 40%, 1,4 rebond et 0,9 passe décisive de moyenne).
