EuroCup

Cameron Houindo : première sortie référence en EuroCup avec le Cedevita Olimpija Ljubljana

Cameron Houindo a signé ce mercredi son meilleur match en EuroCup avec Cedevita Olimpija Ljubljana, compilant 8 points et 5 rebonds en 13 minutes lors de la large victoire contre Venise. Une étape importante pour le jeune prospect français de 17 ans.
00h00
Cameron Houindo : première sortie référence en EuroCup avec le Cedevita Olimpija Ljubljana

Cameron Houindo a signé sa meilleure performance au niveau professionnel

Crédit photo : Cedevita Olimpija Ljubljana

Parti très tôt lancer sa carrière professionnelle en Slovénie, Cameron Houindo (2,05 m, 17 ans) continue de grappiller du temps de jeu avec le Cedevita Olimpija Ljubljana. Et en EuroCup, le jeune intérieur français a réalisé contre Venise sa prestation la plus aboutie depuis son arrivée, contribuant pleinement à la démonstration collective de son équipe.

Cameron Houindo profite de la dynamique collective

Dans une rencontre parfaitement maîtrisée par le Cedevita, large vainqueur 93-65 de Venice, Cameron Houindo s’est illustré avec 8 points et 5 rebonds en 13 minutes. Jusqu’ici, il n’avait jamais dépassé les 4 points avec sa nouvelle équipe. Cette montée en puissance intervient dans un contexte où l’équipe slovène a livré sa meilleure performance de la saison, notamment au rebond avec 50 prises, dont 19 offensives.

Houindo est entré dans le rythme d’un collectif dominateur, porté par un groupe très équilibré – six joueurs ont terminé à plus de 10 points – et un deuxième acte largement à l’avantage du Cedevita.

Le prospect français s’installe peu à peu dans la rotation

À seulement 17 ans, Cameron Houindo découvre les joutes européennes mais se montre pour le moment assez discret. En Ligue adriatique, il tourne cette saison à 2,3 points, 2,5 rebonds et 1,3 passe décisive en 4 matchs. En EuroCup, ses statistiques affichent 2 points, 1,2 rebond et 0,2 passe décisive en 5 apparitions. La rencontre contre Venise vient donc confirmer son intégration progressive dans la rotation de Zvezdan Mitrovic.

Cameron HOUINDO
Cameron HOUINDO
8
PTS
5
REB
1
PDE
Logo EuroCup
CED
93 65
VEN

Dans une équipe ambitieuse, actuellement dans la course au haut de tableau du groupe A (5 victoires – 2 défaites), Houindo bénéficie d’un environnement propice pour continuer à se développer physiquement et techniquement.

Une victoire référence pour Cedevita Ljubljana

Face à Venise, Cedevita a rapidement fait tourner le match à son avantage après la pause, notamment grâce à un passage décisif pour creuser l’écart dès le début du troisième quart-temps. Une réussite collective où le jeune Français s’est pleinement inscrit, participant à la domination dans la peinture et profitant du rythme élevé imposé par ses coéquipiers.

Cette prestation constitue un signal encourageant pour la suite de la saison : Cameron Houindo montre qu’il peut apporter, même en sortie de banc, dans un contexte de compétition relevé. Un bel apprentissage pour celui qui vise une sélection à la Draft NBA 2027.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
EuroCup
EuroCup
