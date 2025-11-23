Recherche
Liga Endesa

Théo Maledon confirme en Liga Endesa et porte encore le Real Madrid

Liga Endesa - Théo Maledon a de nouveau brillé avec le Real Madrid en Liga Endesa, deux jours après avoir été élu MVP de la 12e journée d’EuroLeague.
00h00
Théo Maledon confirme en Liga Endesa et porte encore le Real Madrid

Théo Maledon a fini en double-double à Grenade

Crédit photo : acb Photo / Fermín Rodríguez

Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) continue sur sa lancée. Déjà étincelant jeudi en EuroLeague, le Français a encore pesé de tout son poids dans la victoire du Real Madrid à Grenade ce samedi (100-111). Face à son compatriote Jonathan Rousselle, le Normand a livré un match plein, concluant en double-double dans une rencontre offensivement débridée.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
18
PTS
4
REB
10
PDE
Logo Liga Endesa
GRA
100 111
REA

Calme et maîtrise : Théo Maledon en patron

Dans une partie où les attaques ont dominé les débats, Théo Maledon a une nouvelle fois apporté rythme, justesse et efficacité. Auteur de 18 points à 6/10 aux tirs, accompagnés de 4 rebonds et surtout 10 passes décisives en 27 minutes, il a confirmé sa montée en puissance dans le collectif de Sergio Scariolo.

Déjà décisif en EuroLeague deux jours plus tôt (25 points et 5 passes décisives en 21 minutes, 34 d’évaluation), il s’impose comme un élément majeur de la dynamique madrilène en ce mois de novembre.

LIRE AUSSI

Face à lui, Jonathan Rousselle (1,88 m, 35 ans) a rendu une copie sérieuse (3 points, 2 rebonds, 3 passes en 18 minutes) au sein d’un Coviran Granada combatif, porté notamment par Lluís Costa et Tajuan Thomas. Si les Andalous ont longtemps cru pouvoir faire tomber le Real, ils ont fini par céder dans les dernières minutes.

Hezonja décisif, Maledon incontournable : un dernier quart dominé par le Croate

Si Théo Maledon a pesé tout au long de la rencontre, c’est Mario Hezonja qui a fait exploser le verrou andalou dans le dernier acte. L’ailier a inscrit 14 de ses 20 points dans les dix dernières minutes, permettant au Real de reprendre la main après avoir été mené à l’entame du quatrième quart (79-78).

Un Real Madrid provisoirement leader

Avec ce succès, les Madrilènes prennent provisoirement la tête de la Liga Endesa en attendant le match de Valence. Portés par leur collectif et par un duo Hezonja – Maledon en pleine forme, ils confirment leur solidité dans un calendrier chargé.

Maledon, de plus en plus incontournable

Match après match, Théo Maledon trouve sa place dans l’effectif de Sergio Scariolo. Entre agressivité contrôlée, gestion du tempo et efficacité au tir, il s’affirme comme une option fiable sur les lignes arrières madrilènes. Sa capacité à enchaîner les performances de haut niveau laisse augurer d’une saison riche pour le Français.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

