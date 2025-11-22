Théo Maledon MVP de la 12e journée d’EuroLeague

Arrivé cet été au Real Madrid, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) a réalisé son meilleur match de la saison en EuroLeague face au Zalgiris Kaunas vendredi 20 novembre. Vainqueur étincelant d’un duel mémorable avec Sylvain Francisco (100-99), le Français a logiquement été élu MVP de la 12e journée d’EuroLeague.

His best night so far as a @RMBaloncesto player ✔️ Theo Maledon claims MVP of the Round after a BIG performance in Round 12 🔥 MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/JfNMalZFPo — EuroLeague (@EuroLeague) November 22, 2025

Théo Maledon, le phare dans le brouillard madrilène

Pour ne pas se laisser surprendre par le Zalgiris d’un énorme Sylvain Francisco (33 points à 7/9 à 3-points et 11 passes décisives pour 37 d’évaluation), le Real Madrid a eu besoin d’un Théo Maledon tout bonnement immense. L’ancien joueur d’Oklahoma City et de l’ASVEL a signé 25 points à 7/8 à 2-points, 11/11 aux lancers-francs et 5 passes décisives pour 34 d’évaluation en 21 minutes.

Son agressivité (11/11 aux lancers-francs) et sa justesse près du cercle (7/8 à 2-points) ont permis de rassurer les Madrilènes, qui traversaient une panne d’adresse. Sa capacité à peser dès deux côtés du terrain a aussi compté : il a ajouté 2 interceptions et 3 rebonds à sa performance.

Don't miss his best actions from the game against Zalgiris 👀 MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/Brk9qL111h — EuroLeague (@EuroLeague) November 22, 2025

Comme un symbole, Théo Maledon succède à Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans), qui avait remporté le trophée après un match XXL face au Bayern Munich lors de la 11e journée. De quoi confirmer la bonne forme des Tricolores en EuroLeague, mais aussi la place que les deux arrivants dans leur équipe respective commencent à prendre dans les résultats collectifs.