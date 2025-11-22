Recherche
EuroLeague

Théo Maledon MVP de la 12e journée d’EuroLeague

EuroLeague - Théo Maledon a été élu MVP de la 12e journée d’EuroLeague après une performance étincelante avec le Real Madrid face au Zalgiris Kaunas, auteur notamment de 25 points dans la victoire in extremis des Merengues (100-99).
|
00h00
Résumé
Écouter
Théo Maledon MVP de la 12e journée d’EuroLeague

Auteur d’un match majuscule face à Kaunas, Théo Maledon (à droite) a été élu MVP de la 12e journée d’EuroLeague.

Crédit photo : Real Madrid

Arrivé cet été au Real Madrid, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) a réalisé son meilleur match de la saison en EuroLeague face au Zalgiris Kaunas vendredi 20 novembre. Vainqueur étincelant d’un duel mémorable avec Sylvain Francisco (100-99), le Français a logiquement été élu MVP de la 12e journée d’EuroLeague. 

 

EuroLeague - Théo Maledon a guidé le Real Madrid vers une victoire folle face au Zalgiris Kaunas (100-99), au terme d'un duel mémorable avec Sylvain Francisco, auteur d'une performance historique mais finalement vaincu à Madrid.
Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Rédaction

Théo Maledon, le phare dans le brouillard madrilène

Pour ne pas se laisser surprendre par le Zalgiris d’un énorme Sylvain Francisco (33 points à 7/9 à 3-points et 11 passes décisives pour 37 d’évaluation), le Real Madrid a eu besoin d’un Théo Maledon tout bonnement immense. L’ancien joueur d’Oklahoma City et de l’ASVEL a signé 25 points à 7/8 à 2-points, 11/11 aux lancers-francs et 5 passes décisives pour 34 d’évaluation en 21 minutes.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
25
PTS
3
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
REA
100 99
ZAL

Son agressivité (11/11 aux lancers-francs) et sa justesse près du cercle (7/8 à 2-points) ont permis de rassurer les Madrilènes, qui traversaient une panne d’adresse. Sa capacité à peser dès deux côtés du terrain a aussi compté : il a ajouté 2 interceptions et 3 rebonds à sa performance.

Comme un symbole, Théo Maledon succède à Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans), qui avait remporté le trophée après un match XXL face au Bayern Munich lors de la 11e journée. De quoi confirmer la bonne forme des Tricolores en EuroLeague, mais aussi la place que les deux arrivants dans leur équipe respective commencent à prendre dans les résultats collectifs.

EuroLeague - Isaia Cordinier a été élu MVP de la 11e journée d'EuroLeague après une prestation majuscule avec l'Anadolu Efes Istanbul, portée notamment par ses 26 points dans la victoire contre le Bayern Munich.
Isaïa Cordinier MVP de la 11e journée d'EuroLeague
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
nico4nicolas
Il serait intéressant de voir les plus petits temps de jeu des MVP de la journée en Euroleague parce que je ne pense pas qu'ils sont nombreux à avoir eu cette récompense en ne jouant que 21 minutes.
Répondre
(2) J'aime
zonepress
On s'en tamponne sévèrement que les français soient mvp des journées d'euroleague. On veut qu'ils soient mieux que mauvais en EDF !!
Répondre
(0) J'aime
djokeric
Bien utilisé, il peut-être bon. Au coté de Campazzo qui gère l'attaque il est excellent. Sa capacité de slasher est incroyable. Par contre il ne faut pas lui laisser gérer l'attaque. Francisco est pour la première fois de sa carrière constant en attaque depuis le début de saison (toujours inconstant en défense par contre), il a vraiment passé un cap dans la gestion du ballon aussi, il est pour le moment le meilleur meneur français et de loin, maintenant il faudra l'associer à quelqu'un sur les postes arrières, et là je pense que Malédon et Cordinier sont les 2 favoris, selon ce que veut mettre en place le sélectionneur.
Répondre
(0) J'aime
