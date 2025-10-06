Recherche
Betclic Élite

Lucas Boucaud (Saint-Quentin) de nouveau victime d'une hernie discale

Betclic ÉLITE - Forfait pour la deuxième journée contre l'ASVEL, le meneur saint-quentinois Lucas Boucaud souffre d'une hernie discale. Une blessure dont il avait déjà dû être opéré lors de l'été 2024...
00h00
Lucas Boucaud (Saint-Quentin) de nouveau victime d'une hernie discale

Ici lors de la présaison du SQBB, Lucas Boucaud est désormais à l’arrêt pour une nouvelle hernie discale

Crédit photo : ESSM Le Portel

Un peu plus d’un an après avoir dû se résoudre à se faire opérer d’une hernie discale, ses douleurs dorsales étant devenues insupportables, Lucas Boucaud (1,88 m, 25 ans) est de nouveau sur le flanc pour les mêmes raisons. Le meneur de Saint-Quentin est resté en civil dimanche lors de la courte défaite contre l’ASVEL (76-81).

Si le SQBB est resté particulièrement évasif dans son communiqué, L’Aisne Nouvelle a donné plus de précisions. Selon nos confrères de la presse locale, le natif d’Agen souffre de nouveau d’une hernie discale. Toutefois, elle serait située de l’autre côté de celle opérée en août 2024, ce qui écarterait la thèse d’une rechute directe.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Lucas Boucaud.jpg
Lucas BOUCAUD
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 25 ans (30/08/2000)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
3
#145
REB
0
#169
PD
1
#113

Alors qu’il remontait en puissance (6,8 points et 3,7 passes décisives de moyenne pendant la présaison), regagnant progressivement le niveau qui l’avait vu devenir la sensation de la saison 2023/24 en Betclic ÉLITE, l’ancien challandais est donc désormais arrêté pour une durée indéterminée.

L’Aisne Nouvelle indique que le club picard va jouer la carte de la prudence avec Boucaud. Le joueur va suivre un protocole de soins spécifiques dans les prochains jours afin de suivre précisément l’évolution de la blessure.

