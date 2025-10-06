Lucas Boucaud (Saint-Quentin) de nouveau victime d’une hernie discale

Un peu plus d’un an après avoir dû se résoudre à se faire opérer d’une hernie discale, ses douleurs dorsales étant devenues insupportables, Lucas Boucaud (1,88 m, 25 ans) est de nouveau sur le flanc pour les mêmes raisons. Le meneur de Saint-Quentin est resté en civil dimanche lors de la courte défaite contre l’ASVEL (76-81).

𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 🏥 Touché cette semaine lors d’un entraînement, Lucas Boucaud ne disputera pas cette 2ème journée de Betclic Élite. Il est suivi de près par notre staff médical afin de revenir en pleine forme le plus rapidement possible.#Ensemble pic.twitter.com/yNljom3svJ — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) October 5, 2025

Si le SQBB est resté particulièrement évasif dans son communiqué, L’Aisne Nouvelle a donné plus de précisions. Selon nos confrères de la presse locale, le natif d’Agen souffre de nouveau d’une hernie discale. Toutefois, elle serait située de l’autre côté de celle opérée en août 2024, ce qui écarterait la thèse d’une rechute directe.

PROFIL JOUEUR Lucas BOUCAUD Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 25 ans (30/08/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 3 #145 REB 0 #169 PD 1 #113

Alors qu’il remontait en puissance (6,8 points et 3,7 passes décisives de moyenne pendant la présaison), regagnant progressivement le niveau qui l’avait vu devenir la sensation de la saison 2023/24 en Betclic ÉLITE, l’ancien challandais est donc désormais arrêté pour une durée indéterminée.

L’Aisne Nouvelle indique que le club picard va jouer la carte de la prudence avec Boucaud. Le joueur va suivre un protocole de soins spécifiques dans les prochains jours afin de suivre précisément l’évolution de la blessure.