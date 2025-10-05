Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »

Il est le Français le plus haut drafté cette année, dans cette cuvée historique où six tricolores ont été appelés sur le podium. Sélectionné en 12e position, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) a fait perdurer la série de quatre années consécutives avec au moins un joueur français choisi comme “lottery pick” (dans le Top 14).

Il est aussi le premier à atterrir aux Chicago Bulls depuis Adam Mokoka en 2021 (Joakim Noah, Joffrey Lauvergne et Timothé Luwawu-Cabarrot y étaient passés avant lui). Une franchise historique dont il a fait part dès le début de son enthousiasme de rejoindre. « C’est une franchise légendaire, qui a beaucoup gagné. J’ai envie qu’on retourne à cela, de gagner des titres avec eux, pour écrire mon histoire » annonçait-il le soir de sa Draft en juin.

« On ne va pas mettre de grandes attentes

sur lui dès maintenant »

Seulement voilà, il faudra être patient. En tant que joueur drafté au premier tour, Essengue a le droit à un contrat rookie de quatre années, dont trois garanties (25,3 millions de dollars au total). Il n’y a donc aucune raison de se presser. D’autant plus que l’Orléanais est le deuxième plus jeune joueur de NBA (derrière Cooper Flagg), tout comme l’était Tidjane Salaün l’année dernière. Et comme son aîné, Essengue est considéré comme un diamant à polir. Qui a encore du travail pour avoir une place dans la rotation d’une équipe compétitive. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le staff des Bulls lors du Media Day de ce lundi 29 septembre.

« Il va devoir s’étoffer et gagner en puissance, et apprendre à mieux défendre en un-contre-un. Au niveau de son shoot, je pense qu’il a une bonne mécanique, mais ça aussi il va devoir l’améliorer… La chose qui m’encourage à son sujet est qu’il a de bons instincts de jeu. Il ne se met pas dans des situations difficiles tout seul. Il a vraiment le sens du jeu, et c’est super pour un aussi jeune joueur » analysait le coach Billy Donovan, dans des propos rapportés par Bleacher Nation.

Ce dernier n’est pas vraiment connu pour lancer ses rookies dans le grand bain dès le début. « Pour son intégration, on va attendre de voir ce qu’il fait au camp d’entraînement et en pré-saison pour prendre des décisions. Mais on ne va pas mettre de grandes attentes sur lui dès maintenant » renchérissait le GM Arturas Karnisovas.

Meet Noa Essengue 🇫🇷 • Explosiveness

• Versatility

• 2nd-youngest player in the Draft 🎥: @espn pic.twitter.com/hC7SJIJcRo — Chicago Bulls (@chicagobulls) June 26, 2025

Une trajectoire à la Matas Buzelis ?

Avant d’arriver en NBA, Essengue a joué une saison professionnelle entière avec Ulm (10,7 points et 4,8 rebonds de moyenne, Bundesliga et EuroCup confondus). Avant cela, il avait connu une saison d’intégration entre la première et troisième division allemande, et deux saison en NM1 avec le Pôle France. Sans compter ses nombreuses apparitions en équipe de France de jeunes. En soi, un parcours classique chez un prospect français. En Summer League, il avait compilé 12,7 points à 41,9% aux tirs (dont 26,7% à 3-points) et 5,3 rebonds en 25 minutes de moyenne.

Utilisé en poste 4 voire 5 à Ulm, le grand ami de Nolan Traoré a montré de très belles choses la saison dernière. On a vu un grand et long joueur au profil moderne, mobile, défenseur, bondissant, explosif et qui sait faire beaucoup de choses sur un parquet. Un profil d’ailleurs très similaire à son nouveau coéquipier Matas Buzelis. Or celui-ci, même avec un an de plus, a aussi été intégré en douceur. Sur la première moitié de saison, il jouait moins de 13 minutes par match – avec même quelques courts passages en G-League – contre plus de 25 minutes sur la deuxième moitié. On peut s’attendre à un scénario similaire pour Essengue. Voire encore moins de temps de jeu vu son très jeune âge, et vu les joueurs devant lui dans la rotation au poste 4 (Buzelis et Patrick Williams)