NM2

Les JSA Bordeaux condamnent des cris racistes lors de leur dernier match, une plainte déposée

NM2 - Un communiqué a été publié sur les réseaux sociaux des JSA de Bordeaux, rapportant un événement raciste ayant eu lieu lors du dernier match à domicile contre Nantes, et le condamnant fortement.
00h00
Les JSA Bordeaux condamnent des cris racistes lors de leur dernier match, une plainte déposée

Le visuel du communiqué posté par les JSA Bordeaux

Crédit photo : JSA Bordeaux Métropole Basket

Ce sont des événements que l’on ne veut pas voir dans une salle de basket-ball, ni nulle part ailleurs. Le dernier match de NM2 entre les JSA Bordeaux Métropole Basket et le Nantes Hermine Basket 2, disputé le 4 octobre dernier (victoire 85-81 des Bordelais à domicile), a été entaché par un événement à caractère raciste.

C’est le club lui-même qui a révélé l’affaire ce mardi 7 octobre, trois jours plus tard, en publiant un long communiqué sur ses réseaux sociaux. « Des cris à caractère raciste lors de la présentation d’un joueur de notre équipe » ont eu lieu et ont été capturés en vidéo. Le club a donc toutes les preuves nécessaires pour mettre en évidence ce fait grave.

Une plainte déposée

« Les JSA BMB condamnent avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables et répréhensibles, tant sur le plan pénal qu’administratif. Une plainte a déjà été déposée par les JSA BMB pour faire la lumière sur ces faits » poursuit le communiqué. Cette affaire ne va donc pas s’arrêter là. Le club va faire tout son possible pour condamner le ou les responsables, afin que cela ne se reproduise plus. Une « tolérance zéro » doit être appliquée à de tels comportements, ajoutent-ils. Les signalements dans le public sont encouragés dans de tels cas. Dans les commentaires répondant au communiqué, les messages de soutien des abonnés sont nombreux.

Ce match entre Nantes et Bordeaux se jouait au Palais des Sports de Bordeaux. Celui-ci se situe en plein centre ville historique, et peut attirer jusqu’à 2700 spectateurs. Passée par la NM1 et même la Pro B du temps de la présidence de Boris Diaw il y a quelques années, les JSA évoluent aujourd’hui en Nationale 2. Cette victoire contre Nantes est la première du club à domicile sur ce début de saison 2025/26. Ils pointent actuellement en 6e position de la Poule B avec 3 victoires pour 1 défaite. Nantes, de son côté, est 11e avec 1 victoire pour 3 défaites.

 

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NM2
NM2
marcosolo
En roue libre, les racistes ! Pas de pardon pour ces comportements qui sont passibles d'amendes et de peines d'emprisonnement. Merci à la JSA pour leur communication et leur décision de poursuivre le ou les auteurs de ces faits abjectes
jamesnaysmith- Modifié
Comment voulez-vous qu’il en soit autrement dans un pays, dont l’état reste immobile face à au dernier génocide raciale de la planète, qui autorise que sur les plateaux télé, un groupe d’humains puisse être comparé à des animaux à exterminer (ces gens dont tout le monde connaît l’identité, ne sont jamais condamnés) ? Paraît-il que l’exemple vient d’en haut…
dragibus
Au fait, on est le 7 octobre... A part ça, le lien entre ce qui se passe au Moyen-Orient et les racistes sévissant en France ou ailleurs me paraît bancal.
jamesnaysmith
Vous tenez le discours des personnes à qui je fais référence dans mon commentaire précédent… allez-y lâchez vous 😉
