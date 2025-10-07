Amit Ebo déjà de retour en Coupe de France, pour un test contre l’Élan Béarnais

Il n’aura pas été absent bien longtemps. Amit Ebo (1,80 m, 26 ans), meneur recruté par Boulazac après avoir cartonné en première division lituanienne, avait manqué un match et demi sur blessure. C’est en effet lors d’un choc contre Saint-Quentin qu’il a dû quitter le match, touché au genou. Puis il n’avait pas pris part au suivant, en déplacement à Cholet, qui s’est soldé par une défaite. Mais plus de peur que de mal : le meneur israélien va déjà signer son retour à la compétition.

Retour à la compétition en douceur

C’est le quotidien Sud-Ouest qui révèle l’information. « Il a passé des IRM, et envoyé des clichés à ses médecins en Israël, il n’y a rien » a indiqué le coach Alexandre Ménard. « L’idée, c’est de le faire gambader […] Il a des petites douleurs qui se résorbent » a-t-il ajouté. L’objectif est donc de le faire jouer pour reprendre le rythme, avec un temps de jeu potentiellement limité.

Le joueur s’est déjà montré indispensable à l’équipe, à l’image de ses moyennes en pré-saison (12,5 points et 4,5 passes décisives de moyenne), ou lors de la SuperCoupe LNB (11,5 points et 6,0 passes). Même si l’autre meneur Angelo Warner (3e meilleur marqueur du championnat pour l’instant) semble prêt à prendre toutes les responsabilités offensives sur ses épaules. La profondeur d’effectif est toujours importante.

Le match piège contre l’Élan Béarnais ?

Ebo sera donc de retour pour ce premier match de Coupe de France, comptant pour les 32e de finale. Boulazac se déplacera du côté d’Orthez pour affronter l’Élan Béarnais, avec un déficit de 7 points au vu de la division d’écart entre les deux clubs. Un handicap pas bien payé au vu de la forme de l’EBPLO, invaincu et leader en ÉLITE 2. Le défi sera de taille entre ces deux clubs du Sud-Ouest.

Reste à savoir quelle sera l’intensité du match. Le BBD a expliqué vouloir jouer le coup à fond, « mais pas à n’importe quel prix. » Au vu de l’effectif abîmé par la pré-saison avec des bobos à droite et à gauche, il faudra prendre des précautions. Ce pour avoir les forces nécessaires pour continuer à créer la surprise, comme face à Paris et Saint-Quentin. Verdict ce mardi à 20h30, à la salle Pierre-Seillant d’Orthez. Un match contre Nancy les attendra quatre jours plus tard en championnat.