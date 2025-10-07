Chris Babb toujours forfait : le BCM Gravelines-Dunkerque a clarifié la situation

Toujours privé de Chris Babb (1,96 m, 35 ans), le BCM Gravelines-Dunkerque a tenu à mettre fin aux spéculations autour de la situation de son capitaine. Alors que son absence était jusqu’ici attribuée à un protocole commotion, le club maritime a publié un communiqué officiel le vendredi 3 octobre, avant la défaite à Nanterre (101-79), pour expliquer la vraie raison : le vétéran américain, sous traitement médical, ne peut pour l’instant évoluer en championnat français.

Une autorisation médicale en attente

Prolongé à l’intersaison, Chris Babb avait obtenu du BCM un retour tardif, fixé au 29 août, soit quatre semaines avant la reprise officielle. Mais depuis, il n’a plus rejoué. Selon le communiqué du club, l’ancien joueur de Bonn et du Lokomotiv Kuban est sous traitement aux États-Unis pour un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Le club indique que « Chris ne dispose pas pour le moment de l’autorisation d’évoluer en Championnat de France Betclic ÉLITE. Les démarches ont été entamées en ce sens auprès des médecins français et des autorités afin de permettre au #19 Maritime de réintégrer le groupe dès que possible en compétition. »

Chris Babb manquera le choc face au @ParisBasketball ❌ Victime d’une commotion cérébrale à l’entraînement, Chris n’a pas encore reçu le feu vert médical pour retrouver les terrains 🔛#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/J54FH7Rzgq — BCM Basketball (@BCMBasket) September 27, 2025

Un BCM en difficulté sans son capitaine

En attendant un feu vert médical, Gravelines-Dunkerque doit faire sans son capitaine et leader offensif. Déjà battus par Paris puis lourdement à Nanterre (101-79), les Maritimes se retrouvent en bas de classement, sans Chris Babb, mais aussi sans Soren Bracq et Tajuan Agee, également absents ce week-end.

Le club conclut son communiqué en exprimant sa solidarité avec son joueur : « Dans cette attente, le BCM tient à apporter à Chris tout son soutien et sa solidarité. Plus généralement, le club s’engage pour la santé et le bien-être de son staff et de ses joueurs. »

Reste désormais à savoir quand l’ancien joueur de l’Iowa State pourra enfin refouler les parquets français.