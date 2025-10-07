Dijon cartonne à Limoges, Bourg a eu chaud à Nancy et Monaco tombe déjà

Après une première journée marqué par les victoires de la JL Bourg et de l’AS Monaco notamment, la deuxième journée Espoirs ELITE a rendu son verdict le week-end dernier.

Cholet dominateur face à Boulazac

Cholet bat facilement Boulazac 84 à 63 dans un match où les Choletais ont remporté les quatre quart temps. L’intéerieur Julien Wilamowski (1,98 m, 19 ans) termine top scoreur avec ses 19 points à 8/9 aux tirs. Son adversaire direct Bastien Courant est le seul Boulazacois à avoir dépassé les 16 d’évaluation. 2 sur 2 pour CB en ce début de saison, même si Aaron Towo-Nansi a été préservé pour le match de Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Julien WILAMOWSKI Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 198 cm Âge: 19 ans (06/01/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 13 #31 REB 5,5 #31 PD 0,5 #122

Le collectif du Mans assomme Paris

8 joueurs à plus de 10 d’évaluation pour le MSB avec l’arrière Bastien Grasshoff en tête d’affiche (19 points, 4 rebonds et 5 passes pour 23 d’évaluation). En face seul le meneur de jeu Ilian Moungalla a surnagé avec ses 19 points inscrits. Le Mans en puissance s’impose 99-65. Le MSB trouve le chemin de la victoire pour la première fois cette saison.

PROFIL JOUEUR Bastien GRASSHOFF Poste(s): Arrière / Meneur Taille: 198 cm Âge: 18 ans (01/06/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 1 #163 REB 1 #159 PD 1 #115

Strasbourg fait la différence en fin de match face au Portel

Porté par un gros dernier quart temps (33-15), la SIG l’a emporté 99-77. Joli double double pour l’intérieur Jahel Trefle avec ses 19 points et 14 rebonds. Son coéquipier de raquette Sasha Thiam a fait preuve d’une belle rentabilité avec 23 d’évaluation en 25 minutes. Face aux 50 rebonds captés par les Strasbourgeois, Le Portel n’a eu que son meneur de jeu Noam Delag (1,70 m, 17 ans) pour répondre au défi imposé. L’ancien Parisien claque 33 points en 37 minutes. Le Portel est bloqué à 0/2 en bas de classement.

Dijon comme à la maison à Limoges

Les 100 points pour les Espoirs Dijonnais (56 à 100). Plus grands, plus hauts et plus forts, les joueurs d’Elise Prodhomme ont humilié Limoges sur son parquet. Sans pitié sur l’ensemble du match, Tom Audry (30 d’évaluation), tout juste signataire de son contrat stagiaire, et sa bande n’ont laissé aucune chance aux coéquipiers d’Issiaga Yalla Sylla qui termine meilleure évaluation limougeaude avec 15. Dijon est en tête du championnat avec 2 victoires en 2 matchs, le CSP ferme la marche.

Gravelines victorieux à Nanterre

+4 pour le BCM en région parisienne (64-69). Malgré un gros retour des locaux en fin de match (27-15), les jeunes de Kévin Brohan ont tenu bon et repartent dans le Nord avec le succès. Le duo de raquette Axel Villain – César Nougha a fait le job avec 17 d’évaluation chacun. A noter qu’en face Maidy Douglas a une fois de plus fait honneur à ses talents de scoreur avec 24 points en 26 minutes. Les deux formations se suivent au classement avec 1 victoire et 1 défaite à la 8e et 9e place.

Monaco tombe déjà

Avec un grand Klark Riethauser (24 points, 7 rebonds et 5 passes pour 30 d’évaluation en 35 minutes) bien aidé par Matéo Vigneault (24 points également pour 22 d’évaluation), l’Elan Chalon a été plus fort que des Monégasques (84-101) qui s’en sont remis à son Lituanien Mantas Laurencikas pour alimenter le scoring (18 points). 18 balles perdues pour la Roca Team dont 7 pour le seul Zakaria Mechergui. C’est la première défaite de la saison de l’ASM U21, qui a fini deuxième en 2024-2025 avant d’atteindre la finale du Trophée du Futur.

Ça passe pour l’ASVEL à Saint-Quentin

Le trio Marvyn Wade (16 points) – Sam Yaman (11 points) – Stanley Risal (14 points) a été la locomotive offensive des Rhodaniens face une équipe du SQBB portée par le duo Romain Berthelin – Djiguiba Traoré (16 points chacun). Dans le coup mais dominé au rebond notamment, le SQBB a péché dans les détails pour s’incliner sur un petit score 68-73 dans un match serré. Les U21 de Lyon-Villeurbanne restent en haut de tableau avec 100% de victoire.

Bourg résiste au retour de Nancy et tient bon

Le champion en titre a eu du mal à s’imposer sur le parquet du SLUC, qui est revenu à -2 juste avant la fin (67-69). Après avoir bien débuté la rencontre (15-25), les joueurs de Nicolas Croisy ont vu les locaux revenir au score petit à petit. L’enfant du club Leni Monnet termine meilleure évaluation (19 en 24 minutes) alors qu’en face le capitaine Alexandre Lomby a tout donné en jouant 40 minutes (17 points marqués). Bourg enchaine un nouveau succès.