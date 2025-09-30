Championne de France en titre, la JL Bourg a bien lancé sa saison à Limoges

La JL Bourg, championne de France en titre et vainqueur du dernier Trophée du Futur, a parfaitement démarré sa saison en Espoirs ELITE en s’imposant à Limoges. Finaliste contre Bourg, et deuxième de la saison régulière, Monaco a de son côté brillé au Portel grâce à un énorme Zakaria Mechergui. Cholet et Paris sont aussi au rendez-vous lors de cette première journée.

La JL Bourg repart comme en 2024-2025

Sacrée la saison passée, la JL Bourg de Nicolas Croisy a parfaitement maîtrisé son déplacement à Beaublanc (77-93). Dans un collectif déjà bien huilé, Louka Milanese a été l’homme du match (21 points, 7 rebonds, 4 passes), soutenu par le capitaine Isaac Guedegbe (14 points, 10 passes) et Ahmad Dekaki (11 points, 10 rebonds), transfuges de Roanne et Le Mans.

Avec sept joueurs à 10 points ou plus, les Bressans ont montré qu’ils pouvaient encore miser sur une vraie profondeur d’effectif malgré les nombreux départs à l’intersaison.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ✅@limogescsp 77 – 93 JL Bourg Nos Espoirs démarrent leur saison de la meilleure des manières en s’imposant à Beaublanc 👊#WeRedy pic.twitter.com/2L3fGlYbbQ — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) September 27, 2025

Monaco peut compter sur Zakaria Mechergui

Finaliste du dernier Trophée du Futur, Monaco a envoyé un signal fort au Portel (68-86). Déjà aperçu avec la Roca Team lors de la SuperCoupe, puis dimanche en Betclic ELITE, Zakaria Mechergui (1,95 m, 19 ans) a signé une performance XXL : 24 points, 7 rebonds, 11 passes et 6 fautes provoquées pour 37 d’évaluation.

Une démonstration qui confirme son potentiel à suivre de près cette saison, alors que Yssam Moungalla, Maxim Klitschko et le Lituanien Mantas Laurenčikas ont bien aidé l’ancien joueur de Roanne.

Cholet et Paris dans le ton

Autre club réputé pour son vivier, Cholet Basket a battu Strasbourg (81-72) avec un record en Espoirs pour Aaron Towo-Nansi (26 points, 29 d’évaluation).

De son côté, le Paris Basketball a aussi bien débuté en s’imposant à Gravelines (71-81). L’arrivée du coach Julien Mahé (ex-Chalon) a déjà porté ses fruits, lui qui a notamment fait jouer ses connexions en Suisse pour faire venir plusieurs joueurs, dont Marko Aleksic (17 points, 5 rebonds).