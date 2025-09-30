Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Espoirs ELITE

Championne de France en titre, la JL Bourg a bien lancé sa saison à Limoges

Espoirs ELITE - La JL Bourg, championne de France Espoirs en titre, et Monaco, finaliste du Trophée du Futur, ont parfaitement lancé leur saison en s’imposant respectivement à Limoges et au Portel. Aaron Towo-Nansi (Cholet) et Zakaria Mechergui (Monaco) se sont particulièrement illustrés lors de cette première journée d’Espoirs ELITE.
|
00h00
Résumé
Écouter
Championne de France en titre, la JL Bourg a bien lancé sa saison à Limoges

La JL Bourg lance bien sa saison Espoirs 2025-2026

Crédit photo : JL Bourg

La JL Bourg, championne de France en titre et vainqueur du dernier Trophée du Futur, a parfaitement démarré sa saison en Espoirs ELITE en s’imposant à Limoges. Finaliste contre Bourg, et deuxième de la saison régulière, Monaco a de son côté brillé au Portel grâce à un énorme Zakaria Mechergui. Cholet et Paris sont aussi au rendez-vous lors de cette première journée.

La JL Bourg repart comme en 2024-2025

Sacrée la saison passée, la JL Bourg de Nicolas Croisy a parfaitement maîtrisé son déplacement à Beaublanc (77-93). Dans un collectif déjà bien huilé, Louka Milanese a été l’homme du match (21 points, 7 rebonds, 4 passes), soutenu par le capitaine Isaac Guedegbe (14 points, 10 passes) et Ahmad Dekaki (11 points, 10 rebonds), transfuges de Roanne et Le Mans.

Louka MILANESE
Louka MILANESE
21
PTS
7
REB
4
PDE
Logo Espoirs ELITE
LIM
77 93
JLB

Avec sept joueurs à 10 points ou plus, les Bressans ont montré qu’ils pouvaient encore miser sur une vraie profondeur d’effectif malgré les nombreux départs à l’intersaison.

Monaco peut compter sur Zakaria Mechergui

Finaliste du dernier Trophée du Futur, Monaco a envoyé un signal fort au Portel (68-86). Déjà aperçu avec la Roca Team lors de la SuperCoupe, puis dimanche en Betclic ELITE, Zakaria Mechergui (1,95 m, 19 ans) a signé une performance XXL : 24 points, 7 rebonds, 11 passes et 6 fautes provoquées pour 37 d’évaluation.

Zakaria MECHERGUI
Zakaria MECHERGUI
24
PTS
7
REB
11
PDE
Logo Espoirs ELITE
LEP
68 86
MON

Une démonstration qui confirme son potentiel à suivre de près cette saison, alors que Yssam Moungalla, Maxim Klitschko et le Lituanien Mantas Laurenčikas ont bien aidé l’ancien joueur de Roanne.

Cholet et Paris dans le ton

Autre club réputé pour son vivier, Cholet Basket a battu Strasbourg (81-72) avec un record en Espoirs pour Aaron Towo-Nansi (26 points, 29 d’évaluation).

LIRE AUSSI

De son côté, le Paris Basketball a aussi bien débuté en s’imposant à Gravelines (71-81). L’arrivée du coach Julien Mahé (ex-Chalon) a déjà porté ses fruits, lui qui a notamment fait jouer ses connexions en Suisse pour faire venir plusieurs joueurs, dont Marko Aleksic (17 points, 5 rebonds).

Espoirs ELITE – Journée 1
26/09/2025
DIJ Espoirs Dijon
83 81
MSB Espoirs Le Mans
27/09/2025
CHO Espoirs Cholet
81 72
STR Espoirs Strasbourg
LIM Espoirs Limoges
77 93
JLB Espoirs Bourg-en-Bresse
BOU Espoirs Boulazac
66 67
SQT Espoirs Saint-Quentin
LEP Espoirs Le Portel
68 86
MON Espoirs Monaco
CHA Espoirs Chalon
54 70
NAN Espoirs Nanterre
GRA Espoirs Gravelines
71 81
PAR Espoirs Paris Basketball
ASV Espoirs ASVEL
72 70
NAN Espoirs Nancy
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La JL Bourg lance bien sa saison Espoirs 2025-2026
Espoirs ELITE
00h00Championne de France en titre, la JL Bourg a bien lancé sa saison à Limoges
Ilian Moungalla, David Michineau et Clément Frisch trois des rookies français en EuroLeague
EuroLeague
00h00Record historique : 38 joueurs français en EuroLeague en 2025-2026
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
Janelle Salaün fait partie du meilleur cinq des rookies de la saison WNBA 2025
WNBA
00h00Dominique Malonga et Janelle Salaün élues dans la All Rookie Team de WNBA
Kameronn Selebangue, ici avec Rennes, rejoint le SCABB Lab
NM1
00h00Kameronn Selebangue signe son retour au jeu, avec le SCABB Lab
Evan Fournier est le premier Français dans le Top 50 des joueurs de l'EuroLeague, selon EuroHoops
EuroLeague
00h00Six Français dans le Top 50 d’EuroHoops des joueurs de la saison d’EuroLeague 2025-2026
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
NM2
00h00[On y était] L’inoxydable Tim Blue bat son record de points en France à 41 ans : « Un plaisir d’être capable de jouer à mon âge ! »
Gerson Goncalves sous le maillot d'Aix Maurienne
À l’étranger
00h00Champion d’Afrique après sa saison à Aix-Maurienne, Gerson Gonçalves retourne à Luanda
Tofas Bursa a battu le Fenerbahçe sur le buzzer
À l’étranger
00h00Au buzzer, Hugo Besson et Bursa font tomber le Fenerbahçe pour débuter leur saison !
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
1 / 0