Coupe de France masculine

Poitiers, Caen et Rouen sortis par des pensionnaires de NM1

Coupe de France - La première soirée de Coupe de France a réservé quelques upsets. Pensionnaires de NM1, Les Sables Vendée, Le Havre et Tours ont sorti trois clubs d'ELITE 2, respectivement Poitiers, Rouen et Caen.
00h00
Poitiers, Caen et Rouen sortis par des pensionnaires de NM1

Victor Mopsus et Tarbes-Lourdes ont gagné à Toulouse

Crédit photo : Guillaume Poumarede

La saison 2025-2026 a démarré fort avec la Coupe de France masculine. Trois clubs de Nationale 1 – Les Sables Vendée Basket, le STB Le Havre et Tours – ont fait tomber des formations d’Élite 2, profitant du système d’avantage de points par division mais aussi de leur combativité. Ces victoires en 1/64es de finale confirment que la hiérarchie peut déjà être bousculée.

Le Havre remporte encore le derby face à Rouen

Dans un derby normand toujours particulier, le STB Le Havre a confirmé sa bonne dynamique en battant Rouen (95-91). Déjà vainqueurs en préparation trois semaines plus tôt, les hommes de Lauriane Dolt ont construit leur succès grâce à une première mi-temps dominée (64-48 à la pause). Valentin Bigote (22 points) a longtemps maintenu Rouen dans le match pour son retour à Lucien-Nolent, mais les Havrais ont résisté au retour adverse dans un money-time tendu.

« Ce match-là, il y a une ou deux semaines, on le perd. Mais on a su garder la tête froide », a réagi Lauriane Dolt au micro de Paris Normandie.
De son côté, Sylvain Delorme regrettait les absences dans son effectif : « Les débuts sont décevants, j’en ai conscience, mais il nous manque encore des joueurs ».

Tours domine un Caen encore en rodage

À domicile, Tours a fait plier le Caen BC (90-81), malgré une réaction d’orgueil des Normands dans le dernier quart-temps. Handicaps ou pas, l’équipe de Stéphane Eberlin a montré trop de lacunes. « Je suis très énervé, on s’est fait botter le c… », a-t-il lâché dans Ouest-France.

Avec 20 points de Mambourou Kaba, Tours confirme qu’il faudra compter sur lui cette saison.

Les Sables réussissent leur première à l’Arena Stadium

Devant son nouveau public à l’Arena Stadium, les Sables Vendée Basket ont signé un baptême rêvé en dominant Poitiers (90-89). Ludovic Martel a libéré les siens d’un panier décisif à 4 secondes de la fin, tandis que Louis Prolhac a brillé avec 22 points. Une courte tête mais une victoire qui marquera l’histoire du club vendéen.

Les résultats du 1/64e de Coupe de France ce vendredi 12 septembre :

Lyon SO (NM1) – Saint Vallier (NM1) : 85-84
Les Sables d’Olonne (NM1, +7) – Poitiers (Elite 2) : 90-89
Angers (NM1, +7) – Challans (Elite 2) : 65-79
Tours (NM1, +7) – Caen (Elite 2) : 90-81
Le Havre (NM1, +7) – Rouen (Elite 2) : 95-91
Orchies (NM1) – Levallois (NM1) : 83-60
Charleville-Mézières (NM1) – Metz (NM1) : 81-90
Mulhouse (NM1) – Besançon (NM1) : 71-60
Toulouse (NM1) – Tarbes-Lourdes (NM1) : 59-79
Pays de Fougères (NM1) – Lorient (NM1) : 83-72
Pays Salonais Basket 13 (NM1, +7) – Antibes (Elite 2) : 71-88

Coupe de France Masculine – 1er tour
12/09/2025
STB Le Havre
95 91
ROU Rouen
CHA Charleville-Méz.
81 90
MET Metz
SAB Sables Vendée Basket
90 89
POI Poitiers
LYO LyonSO
85 84
SVB Saint-Vallier
ANG Angers
65 79
CHA Challans
ORC Orchies
83 60
LEV Levallois
TOU Tours
90 81
CAE Caen
MUL Mulhouse Mustangs
71 60
BES Besançon
TOU Toulouse
59 79
TAR Tarbes-Lourdes
CHA Saint-Chamond
75 66
VIC Vichy
FOU Pays de Fougères
83 72
LOR Lorient
SAL Pays Salonais Basket 13
71 88
ANT Antibes

 

 

Les autres matches de 1/64e de finale programmés ce samedi 13 septembre :

Poissy (NM1) – Val de Seine (NM1)
Châlons-Reims (Elite 2) – Gries-Souffel (Elite 2)
Roanne (Elite 2) – Aix-Maurienne (Elite 2)
Fos-sur-mer (NM1, +7) – Hyères-Toulon (Elite 2)
Beayssac-Beaupuy-Marmande (NM2, +14) – Pau-lacq-Orthez (Elite 2)
Rennes (NM1, +7) – Nantes (Elite 2)
Vitré (NM1, +7) – Quimper (Elite 2)
Chartres (NM1, +7) – Evreux (Elite 2)
Blois (Elite 2) – Orléans (Elite 2)
Boulogne-sur-mer (NM1, +7) – Denain (Elite 2)
Loon Plage (NM1) – Berck Rang du Fliers (NM1)

 

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Tours
Tours
Suivre
Rouen
Rouen
Suivre
Caen
Caen
Suivre
Le Havre
Le Havre
Suivre
