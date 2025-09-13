Poitiers, Caen et Rouen sortis par des pensionnaires de NM1

La saison 2025-2026 a démarré fort avec la Coupe de France masculine. Trois clubs de Nationale 1 – Les Sables Vendée Basket, le STB Le Havre et Tours – ont fait tomber des formations d’Élite 2, profitant du système d’avantage de points par division mais aussi de leur combativité. Ces victoires en 1/64es de finale confirment que la hiérarchie peut déjà être bousculée.

Le Havre remporte encore le derby face à Rouen

Dans un derby normand toujours particulier, le STB Le Havre a confirmé sa bonne dynamique en battant Rouen (95-91). Déjà vainqueurs en préparation trois semaines plus tôt, les hommes de Lauriane Dolt ont construit leur succès grâce à une première mi-temps dominée (64-48 à la pause). Valentin Bigote (22 points) a longtemps maintenu Rouen dans le match pour son retour à Lucien-Nolent, mais les Havrais ont résisté au retour adverse dans un money-time tendu.

« Ce match-là, il y a une ou deux semaines, on le perd. Mais on a su garder la tête froide », a réagi Lauriane Dolt au micro de Paris Normandie.

De son côté, Sylvain Delorme regrettait les absences dans son effectif : « Les débuts sont décevants, j’en ai conscience, mais il nous manque encore des joueurs ».

Tours domine un Caen encore en rodage

À domicile, Tours a fait plier le Caen BC (90-81), malgré une réaction d’orgueil des Normands dans le dernier quart-temps. Handicaps ou pas, l’équipe de Stéphane Eberlin a montré trop de lacunes. « Je suis très énervé, on s’est fait botter le c… », a-t-il lâché dans Ouest-France.

Avec 20 points de Mambourou Kaba, Tours confirme qu’il faudra compter sur lui cette saison.

Les Sables réussissent leur première à l’Arena Stadium

Devant son nouveau public à l’Arena Stadium, les Sables Vendée Basket ont signé un baptême rêvé en dominant Poitiers (90-89). Ludovic Martel a libéré les siens d’un panier décisif à 4 secondes de la fin, tandis que Louis Prolhac a brillé avec 22 points. Une courte tête mais une victoire qui marquera l’histoire du club vendéen.

Les résultats du 1/64e de Coupe de France ce vendredi 12 septembre :

Lyon SO (NM1) – Saint Vallier (NM1) : 85-84

Les Sables d’Olonne (NM1, +7) – Poitiers (Elite 2) : 90-89

Angers (NM1, +7) – Challans (Elite 2) : 65-79

Tours (NM1, +7) – Caen (Elite 2) : 90-81

Le Havre (NM1, +7) – Rouen (Elite 2) : 95-91

Orchies (NM1) – Levallois (NM1) : 83-60

Charleville-Mézières (NM1) – Metz (NM1) : 81-90

Mulhouse (NM1) – Besançon (NM1) : 71-60

Toulouse (NM1) – Tarbes-Lourdes (NM1) : 59-79

Pays de Fougères (NM1) – Lorient (NM1) : 83-72

Pays Salonais Basket 13 (NM1, +7) – Antibes (Elite 2) : 71-88