Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

Démonstration de Paris en préparation contre un club d’EuroLeague : +37 !

Pré-saison EuroLeague - Lors d'un tournoi de préparation à Chypre, le Paris Basketball a roulé sur l'Étoile Rouge de Belgrade, leur infligeant un salé 107-70. Yakuba Ouattara a terminé MVP, tandis que les recrues américaines ont brillé dans le jeu rapide de Francesco Tabellini.
|
00h00
Résumé
Écouter
Démonstration de Paris en préparation contre un club d’EuroLeague : +37 !

Le nouveau collectif parisien, qui sera attendu en EuroLeague, a encore fait ses preuves

Crédit photo : Paris BasketBall

Le Paris Basketball continue son tour d’Europe pour préparer sa saison 2025/26. Après un seul match en France, le club de la capitale s’est d’abord exporté en Andorre, où il a signé une victoire contre le club local (BC Andorra, 103-90) après une défaite encourageante d’un point contre le FC Barcelone (90-91). Comme prévu, les Parisiens ont ensuite traversé la mer Méditerranée. Direction l’île de Chypre, où un tournoi de pré-saison est organisé entre quatre clubs d’EuroLeague : Monaco, Olympiakos, Étoile Rouge de Belgrade et Paris. Alors que les deux premiers ne débutent que ce samedi 13 septembre, les deux derniers ont déjà ouvert le bal de ce tournoi du “Neofytos Chandriotis”. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a pas eu photo.

Un style de jeu séduisant

Entre les 8e et 10e de la dernière saison d’EuroLeague, le score est sec : 107-70. Après un premier quart-temps serré (20-17), Paris a pris le large dès le second (51-27) avant de s’envoler dans le troisième (86-54). Les hommes de Francesco Tabellini ont réussi à creuser un tel écart grâce à une réussite insolente à 3-points (15/28, 53,6%), tout au contraire de leurs adversaires (9/32, 28,1%). Ils ont ensuite conservé leur trentaine de points d’avance jusqu’à la fin, infligeant un +37 rare entre deux écuries d’EuroLeague.

Comme lors des premiers matchs de préparation, on remarque une tendance à reproduire le style de jeu des coachs Iisalo et Splitter. La recette du jeu rapide et espacé semble encore privilégiée (c’est d’ailleurs sur ce critère qu’avait été recruté Tabellini). Les Parisiens ont ainsi marqué 30 points sur des pertes de balle adverse, dont 22 sur contre-attaque (contre seulement 7 pour Belgrade). Ils tirent aussi beaucoup à 3-points avec près de 30 tentatives par match, avec cette fois 22 passes décisives. Tout le collectif est mis à contribution.

Yakuba Ouattara MVP

Du côté individuel, on note que les deux futurs leaders étaient absents de part et d’autre (Nadir Hifi pour Paris (qui rejoindra l’équipe pour le 2e match), Chima Moneke pour Belgrade). Ce qui a permis à d’autres joueurs de s’exprimer. Côté tricolore, c’est Yakuba Ouattara qui est l’homme du match avec 23 points (son record en EuroLeague est à 20), à 8/11 aux tirs dont 2/4 de loin. Les deux recrues ex-NBAers Justin Robinson et Lamar Stevens continuent de montrer qu’elles sont au niveau, avec 16 points et 8 passes décisives pour le premier, 14 points et 6 rebonds pour le second. À noter aussi les 15 points d’Amath M’Baye, les 13 de Jeremy Morgan, mais le 0 de l’ailier-fort Derek Willis. Le banc parisien a apporté quasiment la moitié des points.

Les matchs du tournoi sont diffusés sur la TV Monaco.

L’équipe va terminer ce tournoi de préparation ce dimanche 14 septembre à 16h15, avec un match contre l’Olympiakos. Il n’y aura pas de confrontation contre la quatrième équipe, Monaco. Et pour cause, les deux clubs de Betclic ÉLITE pourraient s’affronter lors de la Supercoupe LNB du week-end prochain, qui se jouera à Roland-Garros. Avec Le Mans et Boulazac en premiers adversaires, ils sont forcément favoris pour atteindre la finale afin de tenter de remporter la première édition de ce nouveau trophée.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
samuel92
Outre Nadir Hifi, logiquement absent, Daulton Hommes n'apparaît pas non plus sur ces matchs de préparation. Mais l'équipe semble plutôt prometteuse même s'il faut rester prudent.
Répondre
(1) J'aime
l_2024
Match de préparation où chaque équipe fait tourner pour tester un maximum de joueurs (là Hifi, Hommes et Ayayi ne participaient pas) et de combinaisons donc le score n'a pas du tout la même signification que pour un vrai match d'Euroligue. Comme dit Samuel92 il faut rester prudent, mais tant mieux si le style de jeu semble perdurer et que les recrues ont l'air de bien s'y retrouver. À voir semaine prochaine avec la Supercoupe LNB à Roland Garros avec une véritable compétition (même si ça ne sera pas la plus importante de l'année 😉).
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroBasket
00h00La FIBA justifie les prix élevés des billets par la présence des stars NBA : « Un grand concert de musique, ça ne coûte pas 15 euros ! »
EuroLeague
00h00“L’évolution magique” de Bastien Vautier, de la Pro B à l’EuroLeague en 3 ans
Betclic ELITE
00h00JDA Dijon : Williams Narace en phase de reprise avant la saison de Betclic ELITE
EuroLeague
00h00Démonstration de Paris en préparation contre un club d’EuroLeague : +37 !
Betclic ELITE
00h00Une cérémonie prévue fin septembre à Cholet pour rendre hommage à Graylin Warner
Kevin Marsillon-Noléo a brillé avec Nancy contre Mons-Hainaut
Betclic ELITE
00h00Nancy domine les Belges de Mons-Hainaut avant de défier Nanterre
Gavin Ware et le Limoges CSP ont battu Boulazac
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem brille face à son ancien club : le Limoges CSP s’impose contre Boulazac
Victor Mopsus et Tarbes-Lourdes ont gagné à Toulouse
Coupe de France Masculine
00h00Poitiers, Caen et Rouen sortis par des pensionnaires de NM1
EuroBasket
00h00Fauthoux : « Peut-être qu’on a donné des responsabilités à des joueurs pour qui c’était dur de les assumer »
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
1 / 0