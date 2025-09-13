Démonstration de Paris en préparation contre un club d’EuroLeague : +37 !

Le Paris Basketball continue son tour d’Europe pour préparer sa saison 2025/26. Après un seul match en France, le club de la capitale s’est d’abord exporté en Andorre, où il a signé une victoire contre le club local (BC Andorra, 103-90) après une défaite encourageante d’un point contre le FC Barcelone (90-91). Comme prévu, les Parisiens ont ensuite traversé la mer Méditerranée. Direction l’île de Chypre, où un tournoi de pré-saison est organisé entre quatre clubs d’EuroLeague : Monaco, Olympiakos, Étoile Rouge de Belgrade et Paris. Alors que les deux premiers ne débutent que ce samedi 13 septembre, les deux derniers ont déjà ouvert le bal de ce tournoi du “Neofytos Chandriotis”. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a pas eu photo.

Un style de jeu séduisant

Entre les 8e et 10e de la dernière saison d’EuroLeague, le score est sec : 107-70. Après un premier quart-temps serré (20-17), Paris a pris le large dès le second (51-27) avant de s’envoler dans le troisième (86-54). Les hommes de Francesco Tabellini ont réussi à creuser un tel écart grâce à une réussite insolente à 3-points (15/28, 53,6%), tout au contraire de leurs adversaires (9/32, 28,1%). Ils ont ensuite conservé leur trentaine de points d’avance jusqu’à la fin, infligeant un +37 rare entre deux écuries d’EuroLeague.

Comme lors des premiers matchs de préparation, on remarque une tendance à reproduire le style de jeu des coachs Iisalo et Splitter. La recette du jeu rapide et espacé semble encore privilégiée (c’est d’ailleurs sur ce critère qu’avait été recruté Tabellini). Les Parisiens ont ainsi marqué 30 points sur des pertes de balle adverse, dont 22 sur contre-attaque (contre seulement 7 pour Belgrade). Ils tirent aussi beaucoup à 3-points avec près de 30 tentatives par match, avec cette fois 22 passes décisives. Tout le collectif est mis à contribution.

Les statistiques de la rencontre pic.twitter.com/73h9RFuay5 — Paris Basketball (@ParisBasketball) September 12, 2025

Yakuba Ouattara MVP

Du côté individuel, on note que les deux futurs leaders étaient absents de part et d’autre (Nadir Hifi pour Paris (qui rejoindra l’équipe pour le 2e match), Chima Moneke pour Belgrade). Ce qui a permis à d’autres joueurs de s’exprimer. Côté tricolore, c’est Yakuba Ouattara qui est l’homme du match avec 23 points (son record en EuroLeague est à 20), à 8/11 aux tirs dont 2/4 de loin. Les deux recrues ex-NBAers Justin Robinson et Lamar Stevens continuent de montrer qu’elles sont au niveau, avec 16 points et 8 passes décisives pour le premier, 14 points et 6 rebonds pour le second. À noter aussi les 15 points d’Amath M’Baye, les 13 de Jeremy Morgan, mais le 0 de l’ailier-fort Derek Willis. Le banc parisien a apporté quasiment la moitié des points.

Les matchs du tournoi sont diffusés sur la TV Monaco.

L’équipe va terminer ce tournoi de préparation ce dimanche 14 septembre à 16h15, avec un match contre l’Olympiakos. Il n’y aura pas de confrontation contre la quatrième équipe, Monaco. Et pour cause, les deux clubs de Betclic ÉLITE pourraient s’affronter lors de la Supercoupe LNB du week-end prochain, qui se jouera à Roland-Garros. Avec Le Mans et Boulazac en premiers adversaires, ils sont forcément favoris pour atteindre la finale afin de tenter de remporter la première édition de ce nouveau trophée.