Présaison

Première contre une équipe d’EuroLeague perdue de justesse pour Paris

Pré-saison - Pour sa deuxième sortie de pré-saison, le Paris Basketball s'est incliné d'un petit point (90-91) contre le FC Barcelone en Andorre. Pour son premier match, la recrue Justin Robinson a marqué 20 points en 21 minutes
00h00
Première contre une équipe d’EuroLeague perdue de justesse pour Paris

Amath M’Baye avec ses anciens coéquipiers Will Clyburn (à l’Anadolu) et Kevin Punter (à Bologne)

Crédit photo : Paris Basketball

Premier test majeur de pré-saison pour le Paris Basketball. À une semaine de s’envoler vers Chypre pour un mini-tournoi avec trois autres écuries d’EuroLeague dont Monaco, le club a eu un avant-goût avant un premier match contre une top écurie européenne, le FC Barcelone. Le match se déroulait en Andorre, où Paris affrontera aussi le BC Andorra dans deux jours. Deux matchs pour confirmer la mise en jambe montrée sur le parquet d’Orléans en début de semaine (73-82). Et continuer à former des automatismes dans ce tout nouvel effectif, qui manque en plus en pré-saison le seul rescapé des cadres de la saison dernière (Nadir Hifi, actuellement à l’Euro). Les trois autres conservés Léopold Cavalière, Sebastian Herrera et Yakuba Ouattara servent donc de liant pour intégrer tous les nouveaux joueurs.

Justin Robinson MVP pour sa première

Ouattara est justement celui qui a eu le plus gros temps de jeu dans ce deuxième match, comme souvent précieux en défense. Tous les joueurs ont joué entre 14 et 24 minutes, exception faite de l’ex-espoir Ilian Moungalla, qui va être intégré en douceur au monde professionnel. 21 minutes de jeu, c’est ce qui a suffi à la recrue Justin Robinson pour marquer 20 points à 6/12 aux tirs (dont 3/5 à 3-points) pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs, après avoir été ménagé contre Orléans. Le genre de performance qu’il devra reproduire pour satisfaire les énormes attentes de son statut de remplaçant de TJ Shorts.

Meilleur marqueur du match précédent, Amath M’Baye a encore une fois pris beaucoup de tirs, mais avec moins d’efficacité (9 points à 3/9). On note aussi sur le boxscore les 9 et 8 rebonds des intérieurs Mouhamed Faye et Allan Dokossi face aux 2,22 m de Youssoupha Fall (7 points, 3 rebonds).

Du jeu rapide

Pour le reste, Paris semble démontrer une identité similaire à celle des années précédentes sous Tiago Splitter et Tuomas Iisalo. Ils ont compilé 21 passes décisives pour 15 turnovers, marqué 30 points en contre-attaque et tiré à 42% à 3-points (11/26). Des signaux encourageants de la part du nouvel entraîneur Francesco Tabellini. Cela n’a en revanche pas suffi pour l’emporter contre Barcelone (90-91).

Menés pendant tout le match, les Parisiens ont trouvé les ressources pour revenir et même mener au score de 4 points dans la dernière minute. Mais deux gros tirs barcelonais de Juan Nuñez (7 points, 5 passes décisives) puis Will Clyburn (11 points, 6 rebonds) ont renversé la situation. Avant une faute de Léopold Cavalière et un tir raté de Justin Robinson pour clôturer le match. Prochaine échéance dans deux jours, donc contre Andorre, toujours dans la même modeste salle.

Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
menzo93
Bon match rassurant sur les intentions et le souhait de conserver l'identité et l'intensité de l'année dernière. J'ai notamment beaucoup aimé la prestation de Faye que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé très dynamique et athlétique.
