Première contre une équipe d’EuroLeague perdue de justesse pour Paris

Premier test majeur de pré-saison pour le Paris Basketball. À une semaine de s’envoler vers Chypre pour un mini-tournoi avec trois autres écuries d’EuroLeague dont Monaco, le club a eu un avant-goût avant un premier match contre une top écurie européenne, le FC Barcelone. Le match se déroulait en Andorre, où Paris affrontera aussi le BC Andorra dans deux jours. Deux matchs pour confirmer la mise en jambe montrée sur le parquet d’Orléans en début de semaine (73-82). Et continuer à former des automatismes dans ce tout nouvel effectif, qui manque en plus en pré-saison le seul rescapé des cadres de la saison dernière (Nadir Hifi, actuellement à l’Euro). Les trois autres conservés Léopold Cavalière, Sebastian Herrera et Yakuba Ouattara servent donc de liant pour intégrer tous les nouveaux joueurs.

Ça s’est joué à RIEN 😩 Menés tous les matches, nos parisiens ont trouvé les ressources pour revenir et même mener de 4 points à 45 secondes de la fin. Deux gros tirs barcelonais ont décidé du sort du match. Mais on a vu de très belles choses 💪🫡 pic.twitter.com/bPDCGS4p6C — Paris Basketball (@ParisBasketball) September 6, 2025

Justin Robinson MVP pour sa première

Ouattara est justement celui qui a eu le plus gros temps de jeu dans ce deuxième match, comme souvent précieux en défense. Tous les joueurs ont joué entre 14 et 24 minutes, exception faite de l’ex-espoir Ilian Moungalla, qui va être intégré en douceur au monde professionnel. 21 minutes de jeu, c’est ce qui a suffi à la recrue Justin Robinson pour marquer 20 points à 6/12 aux tirs (dont 3/5 à 3-points) pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs, après avoir été ménagé contre Orléans. Le genre de performance qu’il devra reproduire pour satisfaire les énormes attentes de son statut de remplaçant de TJ Shorts.

Meilleur marqueur du match précédent, Amath M’Baye a encore une fois pris beaucoup de tirs, mais avec moins d’efficacité (9 points à 3/9). On note aussi sur le boxscore les 9 et 8 rebonds des intérieurs Mouhamed Faye et Allan Dokossi face aux 2,22 m de Youssoupha Fall (7 points, 3 rebonds).

Du jeu rapide

Pour le reste, Paris semble démontrer une identité similaire à celle des années précédentes sous Tiago Splitter et Tuomas Iisalo. Ils ont compilé 21 passes décisives pour 15 turnovers, marqué 30 points en contre-attaque et tiré à 42% à 3-points (11/26). Des signaux encourageants de la part du nouvel entraîneur Francesco Tabellini. Cela n’a en revanche pas suffi pour l’emporter contre Barcelone (90-91).

Menés pendant tout le match, les Parisiens ont trouvé les ressources pour revenir et même mener au score de 4 points dans la dernière minute. Mais deux gros tirs barcelonais de Juan Nuñez (7 points, 5 passes décisives) puis Will Clyburn (11 points, 6 rebonds) ont renversé la situation. Avant une faute de Léopold Cavalière et un tir raté de Justin Robinson pour clôturer le match. Prochaine échéance dans deux jours, donc contre Andorre, toujours dans la même modeste salle.