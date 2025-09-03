Recherche
Présaison

Pour sa première sortie en présaison, Paris l’emporte chez une équipe d’ÉLITE 2

Présaison - Le Paris Basketball a remporté son premier match de préparation ce mardi 2 septembre en s'imposant sur le parquet d'Orléans (73-82). Le club de la capitale va désormais prendre la direction d'Andorre pour un tournoi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pour sa première sortie en présaison, Paris l’emporte chez une équipe d’ÉLITE 2
Crédit photo : Julie Dumélié

Une semaine après sa reprise de l’entraînement, le Paris Basketball a commencé à répéter ses premières gammes. Le champion de France en titre, pour sa première sortie sous un nouveau look (dix départs, neuf arrivées), l’a emporté face à Orléans Loiret Basket pour son premier match de préparation (73-82).

Amath M’Baye déjà en jambes

Malgré une division d’écart, Orléans a donné une belle opposition au Paris Basketball. Résistant pendant plus de trois quart-temps, l’OLB n’a cédé uniquement que sur la fin dans son CO’Met. Pour ses premières minutes avec la formation orléanaise après son formidable parcours à l’AfroBasket (finaliste avec le Mali), Siriman Kanouté a fait preuve d’adresse (16 points dont 3/5 à 3-points), tout comme une autre recrue, Vincent Vent (16 points à 5/7 aux tirs).

Le Paris Basketball a finalement su faire la décision en fin de match, porté lui aussi par une arrivée estivale, Amath M’Baye. Pour sa première expérience professionnelle en France, l’ailier semble déjà bien dans ses baskets avec 21 points à 8/13 dont 5/8 à 3-points). Justin Robinson, désigné remplaçant de T.J. Shorts, n’a lui pas joué.

Une dernière équipe de Betclic ELITE pour Orléans,

direction Andorre pour Paris

Le Paris Basketball va désormais mettre cap sur Andorre pour un tournoi, où il affrontera deux formations de Liga Endesa, l’équipe locale ainsi que le FC Barcelone (6 et 8 septembre). Alors que le club de la capitale entame à peine ses premières sorties de préparation, Orléans conclura par une dernière rencontre amicale contre une formation de Betclic ELITE, la JDA Dijon, samedi 6 septembre.

Tous les résultats de la présaison LNB à retrouver ici

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
