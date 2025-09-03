Pour sa première sortie en présaison, Paris l’emporte chez une équipe d’ÉLITE 2

Une semaine après sa reprise de l’entraînement, le Paris Basketball a commencé à répéter ses premières gammes. Le champion de France en titre, pour sa première sortie sous un nouveau look (dix départs, neuf arrivées), l’a emporté face à Orléans Loiret Basket pour son premier match de préparation (73-82).

BACK LIKE WE NEVER LEFT 🫡 On commence cette pré-saison par une belle victoire sur le parquet d’Orleans 🖤❤️💙 Départ dès demain pour Andorre ✈️ pic.twitter.com/e9MJ86LEd8 — Paris Basketball (@ParisBasketball) September 2, 2025

Amath M’Baye déjà en jambes

Malgré une division d’écart, Orléans a donné une belle opposition au Paris Basketball. Résistant pendant plus de trois quart-temps, l’OLB n’a cédé uniquement que sur la fin dans son CO’Met. Pour ses premières minutes avec la formation orléanaise après son formidable parcours à l’AfroBasket (finaliste avec le Mali), Siriman Kanouté a fait preuve d’adresse (16 points dont 3/5 à 3-points), tout comme une autre recrue, Vincent Vent (16 points à 5/7 aux tirs).

Le Paris Basketball a finalement su faire la décision en fin de match, porté lui aussi par une arrivée estivale, Amath M’Baye. Pour sa première expérience professionnelle en France, l’ailier semble déjà bien dans ses baskets avec 21 points à 8/13 dont 5/8 à 3-points). Justin Robinson, désigné remplaçant de T.J. Shorts, n’a lui pas joué.

Une dernière équipe de Betclic ELITE pour Orléans,

direction Andorre pour Paris

Le Paris Basketball va désormais mettre cap sur Andorre pour un tournoi, où il affrontera deux formations de Liga Endesa, l’équipe locale ainsi que le FC Barcelone (6 et 8 septembre). Alors que le club de la capitale entame à peine ses premières sorties de préparation, Orléans conclura par une dernière rencontre amicale contre une formation de Betclic ELITE, la JDA Dijon, samedi 6 septembre.