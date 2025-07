Paris et Monaco inscrits à un tournoi de pré-saison à Chypre avec deux autres écuries d’EuroLeague

Alors que l’on arrive à la moitié de l’été, les calendriers de pré-saison commencent doucement à se mettre en place. Une période privilégiée pour les coaching staffs afin de créer des premiers automatismes dans leurs nouveaux effectifs et de tester des choses. L’occasion est belle de se confronter à une solide adversité, notamment pour les écuries d’EuroLeague. Ces dernières participent souvent à des mini-tournois restreints. C’est le cas du “Neofytos Chandriotis”, tournoi organisé annuellement depuis 2018 en septembre par la fédération de basket chypriote. Chaque année, entre trois et quatre équipes d’EuroLeague se retrouvent à Nicosie pour s’affronter pendant deux à trois jours.

Cette année, c’est donc Paris, Monaco, l’Olympiakos et l’Étoile Rouge de Belgrade qui ont été invitées, selon les informations de Meridian Sport. Quatre équipes qui ont au minimum joué le play-in la saison dernière, dont deux qui ont atteint le Final Four, et comptent bien faire de même cette saison. Ce mini-tournoi aura lieu le week-end du 12 au 14 septembre. Soit un peu plus de deux semaines avant la reprise de la compétition en EuroLeague (semaine du 30 septembre). Hasard du calendrier – ou non – c’est aussi la date du Final Four de l’EuroBasket 2025, qui se jouera plus au nord du côté de Riga (Lettonie). Les quatre clubs seront donc sans leurs internationaux européens.

Paris et Monaco se préparent avant la Betclic Élite et l’EuroLeague

Pour Paris, l’occasion est belle de se confronter à ce qui se fait de mieux en Europe. Surtout pour mesurer la compétitivité de ce tout nouvel effectif, qui n’a gardé que quatre joueurs par rapport à la saison dernière, dont un seul de ses leaders sur la scène européenne (Nadir Hifi). La majorité des recrues fera ses débuts en EuroLeague cette saison. Y compris le coach Francesco Tabellini.

Du côté de Monaco, la transition sera plus douce puisque les recrues Nikola Mirotic et Kevarrius Hayes sont déjà des habitués de l’élite européenne. Il y aura cependant la volonté de faire une meilleure pré-saison que l’année dernière, qui s’était mal passée avec plus de défaites que de victoires, une attitude dénoncée par Sasa Obradovic à l’époque, et un Mike James absent. Reste à voir quelle sera l’ambiance dans l’équipe, alors que des tensions entre les dirigeants entre les stars Mike James et Daniel Theis ont émergé.