Metz s’offre son nouveau leader avec l’un des meilleurs meneurs de NM1

« Total hasard », clame Alexandre Palfroy à la mi-journée dans les colonnes du Républicain Lorrain. Après Tyron Minfir, Metz s’offre un deuxième renfort en provenance du Tours Métropole Basket avec la signature de Collin Turner (1,85 m, 30 ans). L’arrière américain tournait à 13,7 points à 40% de réussite à 3-points et 3 passes décisives par rencontre pour sa première saison en NM1.

Un profil différent de Nwabuzor, plus axé sur la défense

Après Matthew Lee, Auston Calhoun, Dee Franklin, Amir Smith et Mike Nwabuzor, le Metz Basket Club recrute le sixième américain de sa jeune histoire. À 30 ans, Collin Turner rejoint les Grenats et va vivre une deuxième saison dans l’hexagone, avec la volonté d’en faire un leader à Metz. Son efficacité longue distance et sa solidité défensive en font un profil plus équilibré que Mike Nwabuzor, davantage porté sur l’attaque.

« Il est très impliqué sur le côté défensif. Cela coche l’attaque/défense et c’est ce que je voulais. Je pense qu’il peut être un patron. Ce peut être le type de joueur qui va faire que notre équipe monte d’un cran des deux côtés du terrain. » Alexandre Palfroy dans les colonnes du Républicain Lorrain

PROFIL JOUEUR Collin TURNER Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 30 ans (29/03/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 13,6 #32 REB 3,4 #142 PD 3,9 #40

Sur le papier, c’est un joli coup réalisé par l’une des plus petites masses salariales du championnat. Le board messin continue de bâtir son nouvel effectif, à une semaine de la reprise, prévue le 1er août sur les hauteurs de Frescaty. Par ailleurs, selon nos informations, Alioune Bruno (21 ans), aperçu à neuf reprises avec les Béliers de Kemper (Pro B), devrait rejoindre le groupe tout comme Gabin Caron en provenance de la réserve de l’Hermine de Nantes. Un autre joueur d’expérience est également attendu dans les prochains jours.