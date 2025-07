Dominique Malonga proche d’un nouveau double-double, Johannès et Allemand se neutralisent

Avec un contingent de 10 joueuses actuellement en WNBA, la France est forcément représentée quasiment chaque nuit sur les parquets américains. Hier en était une belle illustration, lorsque le trio Salaün-Leite-Rupert a performé avec Golden State. En cette nuit du 26 au 27 juillet, ce sont trois nouvelles tricolores qui ont joué. Avec aucune victoire à la clé.

Duel d’ex-villeurbannaises

Le New-York Liberty de Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) était en back-to-back après sa victoire contre Phoenix (89-76). Toujours à domicile, l’équipe basée à Brooklyn accueillait cette fois les Los Angeles Sparks venues de l’autre bout du pays. L’occasion Johannès et Julie Allemand, les deux anciennes de l’ASVEL, de se retrouver. La Belge a eu un temps de jeu dont rêverait la Française, avec 38 minutes contre 19. Elle n’a pas pour autant marqué plus de points, avec 4 points, 6 rebonds et 10 passes décisives.

De son côté, Johannès a marqué 9 points à 2/6 à 3-points, terminant avec un plus/minus positif (+5) malgré la défaite de son équipe (99-101). Elle a notamment marqué un joli 3-points en sortie de dribble sur la tête de son ancienne coéquipière. Mais le Liberty s’est fait surprendre, encaissant seulement sa troisième défaite à domicile de la saison. Elle voit la première place de Minnesota s’éloigner encore un peu plus, tandis que les Sparks se rapprochent du Top 8.

Let Marine Johannes cook.pic.twitter.com/slCvhauG5j — Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) July 27, 2025

Les All-Stars de Seattle épuisées, Malonga en profite

La performance de l’autre équipe à tendance française a été encore plus fébrile. Et pour cause, le Seattle Storm s’est incliné à domicile contre les Washington Mystics en ne marquant moins de 60 points (score final 58-69). Les trois All-Stars de l’équipe n’ont pas marqué de… toute la seconde période. Y compris Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) donc, qui n’a dépassé les 2 unités dans aucune des catégories statistiques principales. Avec 2 points à 1/7 aux tirs en 25 minutes, c’est sa pire performance de la saison. Les cadres de l’équipe commencent à pâtir de leur sur-utilisation par la coach Noelle Quinn.

Ce sont donc les remplaçantes qui ont eu l’occasion de s’illustrer en seconde période. À l’image de Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans), après avoir été ciblée en défense au début du match, et rapidement écartée à cause des fautes. Elle a finalement marqué 8 points, pris 9 rebonds et contré 2 ballons en 14 minutes. La n°2 de la Draft faisait à la n°4 Kiki Iriafen (7 points, 11 rebonds). Elle sort donc une deuxième belle performance d’affilée, deux jours après son double-double, le plus précoce de l’histoire en WNBA. L’occasion sera belle pour Seattle de se relancer au prochain match dans un duel contre le Connecticut Sun (lanterne rouge) et ses… trois françaises ce dimanche (quatre avec le coach Rachid Meziane).