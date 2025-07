Les révélations de Guerschon Yabusele sur les J.O : « Avant le 1/4, le staff était persuadé que c’était fini »

Après une saison terminée en avril pour la première fois depuis de nombreuses années, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) s’est entraîné pendant plus d’un mois à Miami. Depuis, il est rentré en Europe avec sa famille. Et a eu une actualité chargée avec la négociation de sa free agency NBA et désormais la préparation à l’EuroBasket. Nouveau joueur des New-York Knicks depuis un mois, le “dancing bear” a noué les premiers contacts avec ses nouveaux coéquipiers. Y compris dans un podcast tenu par deux des stars de l’équipe, Jalen Brunson et Josh Hart.

Révélations sur les J.O de Paris

Dans leur “Roommates Show”, les deux Américains ont invité le Français pendant 1h pour apprendre à le connaître. Une première rencontre publique, qui a permis à Yabusele de raconter son parcours. Et notamment celui avec l’équipe de France, qui a forcément amené le sujet des Jeux Olympiques, où il s’est fait connaître de beaucoup d’Américains. Le n°7 de l’équipe de France a raconté le parcours de la sélection à Paris, en parlant des matchs de poules compliqués contre le Brésil, le Japon et l’Allemagne. Et c’est à ce moment-là qu’il a livré une sacrée révélation sur l’ambiance générale de l’équipe à ce moment-là :

« Avant les quarts, on a perdu salement contre l’Allemagne, de 30 points ou quelque chose dans le genre 71-85 en fait, ndlr)… Donc à ce moment-là, et je pense que c’est la première fois que je le dis publiquement, tout le coaching staff et certaines personnes à la FFBB étaient persuadés que c’était fini. On jouait le Canada en quarts, et tout le monde disait : “il n’y a aucune chance qu’on les batte”. C’était fou. Tous les coachs cherchaient déjà un responsable…

Une fracture était donc réelle entre les deux clans. Il a ensuite raconté comment l’équipe a réussi à renverser la situation. Avec l’intervention, comme on le savait déjà, des deux patrons vocaux de l’équipe, pour leur dernière compétition avant leur retraite internationale :

… Les joueurs, nous étions seuls. Nico Batum et Nando de Colo ont réussi à rassembler l’équipe en disant que tout reposait sur nous, que personne ne croyait en nous, que ça allait être nous contre le monde… Notre mentalité a changé. On est devenus des guerriers, notre fierté était en jeu. On s’est dit qu’on allait le faire. »

La page s’est tournée

La suite est connue. Une fabuleuse victoire contre le Canada (82-73), la rédemption face à l’Allemagne (73-69), et un rêve brisé sur le gong par Stephen Curry et les États-Unis (87-98). Mais Guerschon Yabusele – énorme artisan de ce nouveau visage des Bleus avec notamment Isaïa Cordinier – n’a pas exprimé de regrets particuliers sur cette finale, expliquant que le parcours était déjà incroyable. Une médaille d’argent obtenue devant le public français, les familles et proches des joueurs, et les yeux du monde entier. Qui lui a d’ailleurs valu un retour en NBA, cinq ans après.

Et cette médaille est donc sortie de nulle part aux yeux du staff et des dirigeants. S’en sont suivis les départs de Vincent Collet et de son staff, les révélations sur l’explication entre Evan Fournier et Jean-Pierre Siutat (lui aussi parti depuis). Un gros turnover qui était probablement nécessaire. L’écriture d’une nouvelle page avec Freddy Fauthoux est donc encore plus justifiée par ces révélations de Yabusele, qui sera attendu comme le nouveau leader cet été à l’Euro.