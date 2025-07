[Vidéo] Les 18 points en 15 minutes à l’Euro U18 d’Adam Atamna, futur joueur de l’ASVEL

Il est un des leaders annoncés de cette équipe de France U18. Adam Atamna (1,95 m, 17 ans), un des prospects les plus en vue de la génération 2007, a commencé fort son EuroBasket ce samedi 26 juillet. Lors du match d’ouverture des Bleuets face à la modeste Suède (victoire 94-43), l’arrière titulaire n’a pas terminé meilleur marqueur (dépassé par les 19 points de Jonas Boulefaa), mais bien meilleure évaluation (23).

Et pour cause, le fils de Karim Atamna n’a joué que 15 minutes, qu’il a mises à profit : 18 points à 7/10 aux tirs (dont 3/6 à 3-points), 3 rebonds et 5 interceptions. Il a rempli à la perfection son rôle de sniper et de finisher, en profitant des opportunités créées par ses meneurs Isaac Guedegbe (3 points et 6 passes décisives) et Maxence Lemoine (7 points et 6 passes décisives). Tout en montrant aussi sa capacité à se créer des situations avantageuses et des tirs, notamment grâce à sa défense extérieure. Le tout avec très peu de déchets. Voilà la vidéo de ses highlights, compilés par AmineAOthmani :

Adam Atamna vs Sweden during #U18EuroBasket 15 MIN | 18 PTS | 3 REB | 5 STL Despite playing in the most stacked team of the event, Adam played his cards right by putting on a clinic on both ends to lead his team to a blowout win in Gameday 1.@atamnax pic.twitter.com/p1CgO5JTMz — Amine (@AmineAOthmani) July 26, 2025

Des qualités transposables en pro ?

En bref, des qualités de 3&D qui pourront lui servir dès la saison prochaine. Car le natif de Boulogne-sur-Mer, qui a bourlingué au gré des mutations de son père ancien professionnel, jouera sous le maillot de l’ASVEL à partir de la rentrée. Au cœur du centre de formation depuis 2022, il avait seulement joué avec les U18 et U21 Élite, ou avec le LyonSO en prêt la saison dernière (10 points de moyenne, 3 rebonds et 2 passes décisives en NM1). Mais jamais encore au plus haut niveau, dans l’élite adulte. Le club villeurbannais lui a fait signer son premier contrat professionnel pour les trois prochaines saisons en mai dernier, preuve de la confiance qui lui est accordée.

Cet EuroBasket U18 est donc une opportunité pour lui de montrer à son club formateur qu’ils ont fait le bon choix. Il est attendu comme un des leaders de l’équipe avec Jonas Boulefaa, Maxence Lemoine ou encore Hugo Yimga-Moukouri. Il pourrait se distinguer en sanctionnant la défense lorsque des décalages sont créés par ses coéquipiers. Son tir à 3-points, son arme principale à l’heure actuelle, est une véritable menace. Et le coaching staff mené par Elise Prodhomme a l’air de savoir l’utiliser à son plein potentiel.