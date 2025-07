Vainqueur de la Coupe avec Dijon en 2024, Leyton Hammonds rebondit en Grèce après une saison blanche

Depuis la fin de son aventure dijonnaise fin avril 2024, Leyton Hammonds n’a pas eu beaucoup l’occasion de revêtir un maillot de basket. Censé faire partie de la colonie d’anciens de Betclic ELITE du Dubaï BC la saison dernière, l’ailier-fort américain n’a finalement jamais porté le maillot du club émirati. Ainsi, après un exercice blanc, l’ancien intérieur de la JDA va tenter de se relancer en Grèce, à Promitheas Patras.

PROFIL JOUEUR Leyton HAMMONDS Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 203 cm Âge: 30 ans (26/09/1994) Nationalités: Stats 2023-2024 / Betclic ELITE PTS 10,8 #63 REB 3,3 #104 PD 0,5 #221

Leyton Hammonds (2,03 m, 30 ans) a cependant déjà repris les chemins des parquets à l’occasion du tournoi d’été TBT (The Basketball Tournament), le temps de trois matchs. Ancien joueur de Gaziantep et Besiktas en Turquie ou encore du championnat japonais ces dernières saisons, le natif du Texas était arrivé à Dijon en début d’année 2024 pour remplacer Aleksandar Lazic. Auteur de plus de 10 points et 3 rebonds de moyenne sur sa dizaine de matchs de Betclic ELITE, il avait eu un rôle crucial en finale de Coupe de France contre Strasbourg pour son dernier match sous les couleurs bourguignonnes (11 points à 4/6, dont 3/3 à 3-points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 22 minutes).

À Promitheas Patras, Leyton Hammonds va renouer avec la BCL, en plus de découvrir pour la première fois le championnat grec.