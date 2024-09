Pas satisfait de sa pré-saison, Monaco annonce vouloir « gagner tout ce qui est possible » cette saison

L’AS Monaco n’est toujours pas rassasiée. Double championne en titre de Betclic Élite et troisième d’EuroLeague il y a un an, la Roca Team vise encore plus haut. Quand une équipe a goûté au succès, cela devient difficile de s’en passer. Il y a aussi une envie d’aller chercher les titres qui manquent dans l’armoire à trophées. C’est en tout cas ce qu’ont expliqué les joueurs et les dirigeants du club lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée, qui a pris place cette année au prestigieux Automobile Club de Monaco. Trois joueurs, deux dirigeants et le coach étaient présents, et ils ont tous dévoilé des ambitions similaires pour cette saison 2024/25, qui débutera ce vendredi à Saint-Quentin. C’est le General Manager Oleksiy Yefimov qui a le mieux résumé les choses :

« Les objectifs présentés par notre président sont très clairs : dominer en France, gagner tout ce qui est possible de gagner, et continuer de performer au même niveau de régularité que ces trois dernières années en Euroleague. Trois saisons au plus haut niveau, et trois qualifications en playoffs, avec trois matchs 5. Nos joueurs ont rejoint l’AS Monaco car ils savent que nous avons de grandes ambitions et que nous voulons faire quelque chose de spécial. »

Élie Okobo, pour sa troisième saison au club, a lui mis le doigt sur la ligne qu’il manque au palmarès : la Leaders Cup. « C’est une période toujours délicate de la saison. » Toutefois, l’équipe n’aborde pas cette nouvelle saison de la meilleure des manières sur le plan sportif. En effet, la Roca Team vient de boucler sa pré-saison avec un bilan total de 2 victoires pour 4 défaites. Avant les deux dernières victoires contre Valence et Breogàn, ils avaient enchaîné quatre revers d’affilée contre trois clubs d’EuroLeague (Real Madrid, Baskonia, Fenerbahçe), et l’Unicaja Malaga.

Des blessures et un manque de temps pour se préparer

Une pré-saison aussi marquée par l’absence de Terry Tarpey et Mike James – blessé au dos et qui devrait aussi manquer le début de saison – ainsi que l’intégration pas toujours évidente de nouveaux joueurs comme Georgios Papagiannis ou Nick Calathes (3,5 points de moyenne chacun). Le vétéran grec a dit « sentir le potentiel » de l’équipe « malgré les blessures et notre préparation qui n’est pas idéale. » Le coach Sasa Obradovic s’est montré moins rassurant :

« Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas satisfait de notre pré-saison. Au fil des semaines nous avons eu plusieurs points d’interrogation. Avec les Jeux Olympiques et les blessures par-ci, par-là, nous n’avons pas pu nous entraîner tous ensemble assez longtemps dans les meilleures conditions. Le dernier match joué face à Valence n’est pas représentatif. A l’heure actuelle, nous n’avons pas l’image précise de l’équipe qu’on aura cette saison. Avant le début de l’Euroleague, il nous faudra une équipe en meilleure forme physique pour mieux mettre en valeur nos points forts. »

