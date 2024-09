L’AS Monaco va faire revenir Paris Lee en payant son buy-out à l’ASVEL !

Énorme surprise à quelques jours du début de la Betclic ELITE, avec le retour à venir de Paris Lee à Monaco ! Selon nos informations, le club de la Principauté aurait payé le buy-out à l’ASVEL, afin de faire revenir le gaucher sur le Rocher.

Paris Lee va quitter l'Asvel pour revenir à Monaco, qui a payé son buy-out. Plus d'informations à venir sur @Be_BasketFr. — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) September 17, 2024

Une mène plus que blindée à Monaco

Le championnat de France est-il déjà plié ? N’allons pas jusque-là, mais alors que la saison de Betclic ELITE doit reprendre ce vendredi 20 septembre, le favori à sa propre succession se renforce, au détriment d’un concurrent direct. L’AS Monaco fait donc revenir celui qui a connu la première année du club en EuroLeague, lors de la saison 2021-2022, après s’être révélé à Orléans. L’international camerounais avait ensuite rejoint le Panathinaïkos, avant de revenir sur les lieux d’un événement inachevé, l’Astroballe, où Paris Lee avait manqué de peu l’occasion d’offrir le premier titre de champion de France à Monaco en 2022, contré par William Howard.

Pour Monaco, se pose néanmoins la question du besoin, l’ASM étant déjà dôtée d’une ligne arrière scintillante, avec Mike James, Nick Calathes, Elie Okobo et Matthew Strazel. Éventuellement pour pallier des pépins physiques en cours de saison, Mike James (34 ans) et Nick Calathes (35 ans) avançant en âge, sachant que le premier va manquer le début de saison en raison de son dos. La saison dernière, le 5e joueur arrière, Kemba Walker, n’avait que très peu joué. Même si le niveau actuel de Paris Lee n’a rien à voir avec celui affiché par l’ancien joueur NBA la saison dernière.

Des économies à l’ASVEL

Signataire d’un contrat 1+1, Paris Lee ne sera finalement resté qu’une saison à l’ASVEL, en étant toujours fanny de titres sur la scène française. Pas toujours très constant, le natif de l’Illinois aura néanmoins porté le club villeurbannais toute la saison dernière, avec 11 points à 39,4% de réussite aux tirs, 1,8 rebond, 5,1 passes décisives, 1,4 interception et 1,9 balles perdues en 27 minutes sur 74 rencontres toutes compétitions confondues (Betclic ELITE, EuroLeague, Coupe de France et Leaders Cup).

En proie à des difficultés financières ces derniers mois, l’ASVEL perd un joueur majeur de son effectif mais va pouvoir effectuer quelques économies. Encore détenteur d’une année de contrat, Paris Lee coûtait cher à l’ASVEL (600 000 euros la saison). Villeurbanne cherchera donc certainement à se renforcer, mais à plus bas coût. « On peut difficilement rivaliser avec Monaco, mais on peut au moins espérer les titiller pour le titre », s’exprimait Pierric Poupet en début de semaine dans Lyon Mag. Difficile à croire après le départ de Paris Lee vers la Principauté.