Le Paris Basketball s’impose en Andorre, malgré un bon Yves Pons

Deux jours après la défaite frustrante face au FC Barcelone, le Paris Basketball new look de Francesco Tabellini a repris le chemin de la victoire en Andorre face à l’équipe de la principauté (103-90).

WIN 💯🫡 On termine cette préparation à Andorre par une grosse victoire ! Retour à Paris demain, et départ pour Chypre mercredi 🔜 pic.twitter.com/zEsFinikgF — Paris Basketball (@ParisBasketball) September 8, 2025

D’entrée, les Parisiens ont donné le temps et le rythme à la rencontre, jouant de leur physique et de l’impact qu’ils sont capables de mettre à ce stade de la préparation. Joël Ayayi ménagé, c’est Justin Robinson qui a donné le la au collectif français, avec ses 13 points à 4/5 aux tirs et 4 passes décisives en moins de 20 minutes sur le parquet.

Avec la pression constante et rigoureuse des hommes de Francesco Tabellini, Andorre a perdu 31 ballons mais a longtemps cru renverser le match. Les Andorrans ont notamment pu se reposer sur un Yves Pons combatif, faisant parler ses qualités physiques et d’adresse pour jouer en transition. L’ailier athlétique français signe un match à 13 points à 5/8 aux tirs dont 3/5 à 3-points, et 5 rebonds, en 20 minutes.

Mais à mesure que le match avançait, les Parisiens n’ont pas levé le pied alors que les locaux s’épuisaient, malgré un sursaut de Justin McKoy et d’Aaron Best. Dominant physiquement, et plus avancés dans leur préparation, Allan Dokossi (16 points, 7/8 aux tirs) et ses coéquipiers repartent d’Espagne avec un bilan à l’équilibre, vaincus par les Barcelonais mais vainqueurs d’Andorre sur le score de 103-90. Ils prennent maintenant la direction de Chypre pour poursuivre leur travail d’intersaison, avant le début de saison officiel en SuperCoupe.