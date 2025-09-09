Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

Le Paris Basketball s’impose en Andorre, malgré un bon Yves Pons

PRÉSAISON - Pour son second match en Principauté après la défaite face à Barcelone, le Paris Basketball a dominé physiquement pour s’imposer face aux locaux du MoraBanc Andorre (103-90) d’un Yves Pons combatif.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Paris Basketball s’impose en Andorre, malgré un bon Yves Pons

Le Paris Basketball repart d’Andorre avec une victoire face aux locaux.

Crédit photo : MoraBanc Andorra, via X

Deux jours après la défaite frustrante face au FC Barcelone, le Paris Basketball new look de Francesco Tabellini a repris le chemin de la victoire en Andorre face à l’équipe de la principauté (103-90).

D’entrée, les Parisiens ont donné le temps et le rythme à la rencontre, jouant de leur physique et de l’impact qu’ils sont capables de mettre à ce stade de la préparation. Joël Ayayi ménagé, c’est Justin Robinson qui a donné le la au collectif français, avec ses 13 points à 4/5 aux tirs et 4 passes décisives en moins de 20 minutes sur le parquet.

Avec la pression constante et rigoureuse des hommes de Francesco Tabellini, Andorre a perdu 31 ballons mais a longtemps cru renverser le match. Les Andorrans ont notamment pu se reposer sur un Yves Pons combatif, faisant parler ses qualités physiques et d’adresse pour jouer en transition. L’ailier athlétique français signe un match à 13 points à 5/8 aux tirs dont 3/5 à 3-points, et 5 rebonds, en 20 minutes.

Mais à mesure que le match avançait, les Parisiens n’ont pas levé le pied alors que les locaux s’épuisaient, malgré un sursaut de Justin McKoy et d’Aaron Best. Dominant physiquement, et plus avancés dans leur préparation, Allan Dokossi (16 points, 7/8 aux tirs) et ses coéquipiers repartent d’Espagne avec un bilan à l’équilibre, vaincus par les Barcelonais mais vainqueurs d’Andorre sur le score de 103-90. Ils prennent maintenant la direction de Chypre pour poursuivre leur travail d’intersaison, avant le début de saison officiel en SuperCoupe.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Yves Pons
Yves Pons
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Dominik Olejniczak explique son départ en Italie : « Je commençais à m’ennuyer en Betclic ÉLITE »
WNBA
00h00Iliana Rupert bien partie pour être la… meilleure shooteuse de WNBA cette saison
Betclic ELITE
00h00Officiel : David Michineau signe à Monaco, « une opportunité de toucher au plus haut niveau »
EuroBasket
00h00Le bilan individuel des Bleus à l’Euro : Jaiteh aurait mérité mieux, Cordinier a perdu la magie olympique, Maledon s’est raté
affluence eurobasket
EuroBasket
00h00Moins de 3 500 spectateurs en moyenne : faible affluence à Riga pour les 1/8e de finale de l’Euro…
Mike James veut exposer ses exigences aux dirigeants de l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Mike James et l’AS Monaco : une réunion prévue cette semaine
Présaison
00h00Monaco entame sa préparation par une victoire face à l’Aris Salonique
Présaison
00h00Le Paris Basketball s’impose en Andorre, malgré un bon Yves Pons
Giánnis Antetokoúnmpo a une chance unique de se qualifier pour les demi-finales de l'EuroBasket, ce mardi 9 septembre
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo va-t-il enfin ramener la Grèce dans le dernier carré ?
Svetislav Pešić va-t-il continuer à coacher la Serbie
EuroBasket
00h00La Serbie dément le départ de Svetislav Pešić malgré l’élimination précoce à l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
1 / 0