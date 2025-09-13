Une cérémonie prévue fin septembre à Cholet pour rendre hommage à Graylin Warner

On savait que le n°9 ne serait plus jamais porté sous les couleurs de Cholet Basket. Le Président du club Jérôme Mérignac l’avait confirmé en juillet dernier, au moment de la mort de Graylin Warner : « Nous le devons à Graylin par rapport à tout ce qu’il a apporté, et aux bons moments qu’il nous a fait passer dans cette fameuse Meilleraie. » Le dirigeant avait annoncé que cela serait fait au début de la saison 2025/26. Deux mois plus tard, la date a été fixée. La cérémonie de retrait de maillot de l’ailier américain, décédé des suites d’une longue maladie, aura lieu lors de la première journée de la saison de Betclic ÉLITE, le 27 septembre, selon les informations de Ouest-France. Ce premier match est à La Meilleraie, face à la SIG de Strasbourg.

Une cérémonie rare en France

Une cérémonie aura lieu avant la rencontre, pour rendre hommage au regretté Graylin Warner, et surtout au magnifique joueur qu’il a été sous les couleurs rouges et blanches. L’émotion sera de mise étant donné à quel point il a marqué les plus fidèles et anciens fans choletais. Ces derniers seront attendus au rendez-vous pour rendre un dernier hommage à cette figure emblématique.

Son maillot avec le n°9 sera donc hissé au plafond de la salle mythique des Mauges. Il sera aux côtés du n°4 de Jim Bilba, du n°10 d’Antoine Rigaudeau et du n°11 de Claude Marquis. La sélection des numéros va commencer à se réduire pour les nouveaux joueurs arrivant à Cholet.

Au cours de ses six saisons passées au club (de 1986 à 1992), Graylin Warner a explosé beaucoup de records. Arrivé au début de son prime à 24 ans, il est reparti à 30. La majorité de ses saisons à Cholet ont été au-dessus des 25 points de moyenne, avec une pointe à 29,9 en 1986/87. Un énorme scoreur régulièrement au-dessus des 30 points, avec des pointes à 50 mais surtout une performance mythique à 47 contre… le Real Madrid.

Au total, le Lévrier des Mauges (surnommé ainsi par sa rapidité d’exécution et ses mollets « d’une incroyable maigreur ») aura marqué 5629 points en six ans, ce qui en fait le meilleur marqueur de l’histoire du club. Ce qui valait bien un retrait de maillot, même au-delà de sa mort à 62 ans. À travers ce geste, Cholet Basket ancre un peu plus son histoire dans la mémoire collective.