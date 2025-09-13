Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Une cérémonie prévue fin septembre à Cholet pour rendre hommage à Graylin Warner

Betclic ÉLITE - Lors du match d'ouverture de la saison 2025/26 de Cholet le 27 septembre, une cérémonie est prévue à la Meilleraie pour retirer le maillot de la légende malheureusement décédée Graylin Warner.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une cérémonie prévue fin septembre à Cholet pour rendre hommage à Graylin Warner

Warner évoluait à une autre époque du championnat de France, il y a plus de 30 ans

Crédit photo : Cholet Basket

On savait que le n°9 ne serait plus jamais porté sous les couleurs de Cholet Basket. Le Président du club Jérôme Mérignac l’avait confirmé en juillet dernier, au moment de la mort de Graylin Warner : « Nous le devons à Graylin par rapport à tout ce qu’il a apporté, et aux bons moments qu’il nous a fait passer dans cette fameuse Meilleraie. » Le dirigeant avait annoncé que cela serait fait au début de la saison 2025/26. Deux mois plus tard, la date a été fixée. La cérémonie de retrait de maillot de l’ailier américain, décédé des suites d’une longue maladie, aura lieu lors de la première journée de la saison de Betclic ÉLITE, le 27 septembre, selon les informations de Ouest-France. Ce premier match est à La Meilleraie, face à la SIG de Strasbourg.

Une cérémonie rare en France

Une cérémonie aura lieu avant la rencontre, pour rendre hommage au regretté Graylin Warner, et surtout au magnifique joueur qu’il a été sous les couleurs rouges et blanches. L’émotion sera de mise étant donné à quel point il a marqué les plus fidèles et anciens fans choletais. Ces derniers seront attendus au rendez-vous pour rendre un dernier hommage à cette figure emblématique.

Son maillot avec le n°9 sera donc hissé au plafond de la salle mythique des Mauges. Il sera aux côtés du n°4 de Jim Bilba, du n°10 d’Antoine Rigaudeau et du n°11 de Claude Marquis. La sélection des numéros va commencer à se réduire pour les nouveaux joueurs arrivant à Cholet.

LIRE AUSSI

Au cours de ses six saisons passées au club (de 1986 à 1992), Graylin Warner a explosé beaucoup de records. Arrivé au début de son prime à 24 ans, il est reparti à 30. La majorité de ses saisons à Cholet ont été au-dessus des 25 points de moyenne, avec une pointe à 29,9 en 1986/87. Un énorme scoreur régulièrement au-dessus des 30 points, avec des pointes à 50 mais surtout une performance mythique à 47 contre… le Real Madrid.

Au total, le Lévrier des Mauges (surnommé ainsi par sa rapidité d’exécution et ses mollets « d’une incroyable maigreur ») aura marqué 5629 points en six ans, ce qui en fait le meilleur marqueur de l’histoire du club. Ce qui valait bien un retrait de maillot, même au-delà de sa mort à 62 ans. À travers ce geste, Cholet Basket ancre un peu plus son histoire dans la mémoire collective.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Cholet
Cholet
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Une cérémonie prévue fin septembre à Cholet pour rendre hommage à Graylin Warner
Kevin Marsillon-Noléo a brillé avec Nancy contre Mons-Hainaut
Betclic ELITE
00h00Nancy domine les Belges de Mons-Hainaut avant de défier Nanterre
Gavin Ware et le Limoges CSP ont battu Boulazac
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem brille face à son ancien club : le Limoges CSP s’impose contre Boulazac
Victor Mopsus et Tarbes-Lourdes ont gagné à Toulouse
Coupe de France Masculine
00h00Poitiers, Caen et Rouen sortis par des pensionnaires de NM1
EuroBasket
00h00Fauthoux : « Peut-être qu’on a donné des responsabilités à des joueurs pour qui c’était dur de les assumer »
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
EuroBasket
00h00« C’est le moment pour une nouvelle personne » : la Serbie va changer de sélectionneur
WNBA
00h00L’Associated Press projette que 3 Françaises seront dans la WNBA All-Rookie Team
Titulaire, Jacob Grandison va rejoindre Boulazac après l'EuroBasket disputé avec la Finlande
Betclic ELITE
00h00En quête d’une médaille à l’Euro, un international finlandais attendu à Boulazac dans la foulée
Betclic ELITE
00h00Toujours à l’arrêt, Mohammad Amini (Nancy) sera opérationnel pour la reprise de la Betclic ELITE
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
1 / 0