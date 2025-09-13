« C’est le moment pour une nouvelle personne » : la Serbie va changer de sélectionneur

Svetislav Pešić a officiellement annoncé la fin de son mandat de sélectionneur de l’équipe nationale de Serbie dans un entretien exclusif accordé au quotidien Politika. Le technicien, considéré comme l’un des plus grands entraîneurs serbes, quittera ses fonctions le 30 septembre, au terme de son contrat, marquant ainsi la fin d’un cycle de quatre années à la tête de la sélection.

Cette décision intervient après une nouvelle élimination précoce en 1/8e de finale de l’EuroBasket, cette fois face à la Finlande. Pour la deuxième fois consécutive lors d’un championnat d’Europe, la Serbie n’a pas réussi à dépasser ce stade de la compétition, après avoir déjà chuté contre l’Italie lors de l’édition précédente. Entre-temps, la Serbie a malgré tout décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Un message fort aux joueurs avant le départ

Malgré cette fin de mandat sur une note décevante, Pešić garde la tête haute et exprime sa fierté d’avoir dirigé l’équipe nationale. « C’était un privilège d’être sélectionneur de l’équipe de Serbie et d’entraîner et diriger les meilleurs basketteurs serbes. Prendre la responsabilité et prendre des décisions quand on dirige l’équipe nationale de Serbie est un grand défi », a déclaré le technicien dans les colonnes de Politika.

Le sélectionneur sortant a également révélé le contenu de son discours d’adieu aux joueurs après l’élimination. « Quand vous serez appelés la prochaine fois en équipe nationale, ils doivent savoir que lorsqu’ils terminent leurs obligations envers leurs clubs, la priorité absolue doit être leur santé et leur dévouement à l’équipe nationale de Serbie. Ils se sont levés et ont applaudi mes paroles », a confié Pešić.

Bien qu’il quitte son poste de sélectionneur, l’entraîneur de 75 ans n’exclut pas de continuer à contribuer au basketball serbe sous d’autres formes. « À l’avenir, je souhaite continuer à mettre mon professionnalisme, mon expertise et mon dévouement à la disposition du président de la KSS Nebojša Čović et de tout notre basket », a-t-il précisé.

La Fédération serbe de basketball devra désormais trouver un successeur capable de relancer une équipe nationale qui peine à retrouver son niveau d’excellence des années passées. Pešić estime que « le moment est venu de trouver un nouvel entraîneur qui sera capable de continuer ce que nous avons entrepris dans la période précédente ».