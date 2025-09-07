La Serbie a-t-elle laissé passer sa dernière chance de ramener l’or sous l’ère Jokic ?

Ce samedi 6 septembre, l’équipe nationale de Serbie s’est faite sortir par la Finlande en huitièmes de finale de l’EuroBasket (86-92). Si la fin de tournoi prématurée de son capitaine et leader des lignes extérieures Bogdan Bogdanovic (1,96 m, 33 ans) et la défaite contre la Turquie pour conclure des phases de poule avaient interrogé, l’équipe médaillée de bronze aux Jeux olympiques 2024 semblait toujours favorite de la compétition.

Mais encore une fois, comme en 2022 en Allemagne face à l’Italie, elle a été victime d’un crash. C’est un nouvel échec après la Coupe du monde 2019 (éliminée en quarts de finale par l’Argentine) et la finale de la Coupe du monde 2023 qui leur semblait acquise, même si ce tournoi à Manille a été disputé sans Nikola Jokic. De cette glorieuse génération, il faudra peut-être se contenter du bronze à Paris, après une demi-finale épique contre Team USA.

Une génération vieillissante, une concurrence accrue

Incapable de contenir la fougue finlandaise, après l’avoir laissée installée son euphorie en début de rencontre, catastrophique dans la gestion du rebond défensif, l’équipe de Svetislav Pesic (76 ans) a joué avec le feu pour finalement s’incliner à Riga, en Lettonie. Alors qu’aucune compétition internationale de grande envergure n’aura lieu en 2026, il faudra attendre 2027 pour le prochain tournoi international, avec la Coupe du monde au Qatar. Seulement, la génération serbe, que l’on pensait trop expérimentée pour se faire avoir, sera en perte de vitesse. Bogdanovic aura 35 ans, Vasilije Micic 33, Nikola Jokic, Nikola Milutinov, Marko Guduric, Ognjen Dobric et Aleksa Avramovic 32, et la jeune génération ne s’annonce pas aussi costaude. Certes Nikola Jovic et Tristan Vukcevic (forfait contre la Finlande) n’ont que 22 ans à l’heure actuelle, mais seront-ils capables d’endosser le rôle de leader si les anciens passent leur tour ? Car Filip Petrusev (25 ans aujourd’hui) n’a toujours pas franchi ce pallier, à l’image de sa sortie catastrophique ce samedi soir à la Riga Arena.

Pendant ce temps, la concurrence grandit avec des nouvelles générations toujours plus fortes. En 2027, l’Allemagne s’appuiera encore sur Franz Wagner (26 ans au Qatar), la Turquie sur Alperen Sengun (23 ans aujourd’hui, 25 en 2027), l’équipe de France présentera un potentiel hors normes alors que l’Espagne aura entamé son nouveau cycle autour de jeunes potentiels et que l’Italie aura bénéficié de son retour au premier plan au niveau de la formation. Et c’est sans citer toutes les nouvelles nations montantes (Finlande, Suède, Géorgie etc.) qui s’appuient sur des stars qui ont entre 25 et 30 ans aujourd’hui. De plus, les deux prochaines campagnes (Coupe du monde 2027 et JO 2028) se joueront à l’échelle mondiale, avec les États-Unis, le Canada ou encore l’Australie, pour ne citer qu’eux. La prochaine compétition sur le vieux continent sera en 2029.

Les jeunes sont-ils du même niveau ?

Toutefois, il confère de rappeler que l’école serbe continue de sortir de très bons joueurs et que le talent ne manque pas dans les Balkans. Mais les résultats des équipes nationales jeunes sur la scène internationale ne sont pas aussi probants que par le passé, malgré un titre de champion d’Europe U18 en 2023 par exemple (troisième en 2022, deuxième en 2024 et cinquième en 2025). On attend de voir ce que va donner Nikola Topic avec Oklahoma City en NBA et éventuellement un jour avec la Serbie.

PROFIL JOUEUR Nikola TOPIC Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 20 ans (10/08/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation PTS 3,5 #272 REB 3,5 #109 PD 5,5 #7

Avec quel sélectionneur ?

Enfin, la question que tout le monde se pose en Serbie est : qui sera le coach ? Même s’il est toujours dans l’ère du temps, Svetislav Pesic (76 ans) a probablement coaché son dernier match ce 6 septembre en Lettonie. Le pays produit un grand nombre de coaches mais peu arrivent à l’heure actuelle à s’imposer au plus haut-niveau international. Sans un technicien au CV valorisant, les superstars continueront-elles à venir en équipe nationale ? Il est peut-être temps d’activer la piste Darko Rajaković, coach américano-serbe des Toronto Raptors depuis 2023 ?