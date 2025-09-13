Nancy domine les Belges de Mons-Hainaut avant de défier Nanterre

Le SLUC Nancy passe une partie du week-end sur la route pour enchaîner les matches de préparation. Ce vendredi 12 septembre, les hommes de Sylvain Lautié ont joué du côté de Longwy.

Vainqueurs des Belges de Mons Hainaut 97 à 87 avec 15 points de Kevin Marsillon-Noléo et un match complet de Phlandrous Fleming Jr (23 d’évaluation), les Lorrains jouaient avec un effectif diminué puisque Mohammad Amini est à l’arrêt alors que Isaiah Cozart n’a pas joué tout comme Carl Ponsar qui est parti, au moins pour le week-end.

Les stats de la rencontre 👀👀#GoSLUC pic.twitter.com/GxtPvWLvLm — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) September 12, 2025

Ce samedi, le SLUC Nancy enchaîne avec un match à Poissy contre Nanterre, en hommage à Thierry Rupert.