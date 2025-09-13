Recherche
Présaison

Nancy domine les Belges de Mons-Hainaut avant de défier Nanterre

Présaison - Le SLUC Nancy a battu la formation belge de Mons-Hainaut (97-87) ce vendredi 12 septembre en préparation.
00h00
Résumé
Nancy domine les Belges de Mons-Hainaut avant de défier Nanterre

Kevin Marsillon-Noléo a brillé avec Nancy contre Mons-Hainaut

Crédit photo : SLUC Nancy

Le SLUC Nancy passe une partie du week-end sur la route pour enchaîner les matches de préparation. Ce vendredi 12 septembre, les hommes de Sylvain Lautié ont joué du côté de Longwy.

LIRE AUSSI

Vainqueurs des Belges de Mons Hainaut 97 à 87 avec 15 points de Kevin Marsillon-Noléo et un match complet de Phlandrous Fleming Jr (23 d’évaluation), les Lorrains jouaient avec un effectif diminué puisque Mohammad Amini est à l’arrêt alors que Isaiah Cozart n’a pas joué tout comme Carl Ponsar qui est parti, au moins pour le week-end.

Ce samedi, le SLUC Nancy enchaîne avec un match à Poissy contre Nanterre, en hommage à Thierry Rupert.

Gabriel Pantel-Jouve
Nancy
Nancy
