Betclic Élite

Toujours à l’arrêt, Mohammad Amini (Nancy) sera opérationnel pour la reprise de la Betclic ELITE

Betclic ELITE - Mohammad Amini manque la préparation estivale du SLUC Nancy, à cause d'une blessure musculaire. L'arrière iranien sera tout de fois de retour pour le début du championnat de France.
00h00
Crédit photo : Lilian Bordron

Après une première saison très probante avec le SLUC Nancy, Mohammad Amini (1,99 m, 20 ans) connaît un léger retard dans la préparation de sa seconde saison en Lorraine. Au sortir d’une une probante Coupe d’Asie avec l’Iran, l’arrière est blessé depuis son retour en France, comme l’indiquait L’Est Républicain début septembre.

Victime d’une déchirure au niveau des ischios-jambiers, Mohammad Amini doit donc observer la préparation estivale depuis le banc de touche. Toutefois, l’ancien joueur de l’AS Monaco devrait être opérationnel pour le début de saison de Betclic ELITE, prévu le 28 septembre prochain à l’ASVEL pour le SLUC Nancy.

La saison dernière, Mohammad Amini a été l’une des révélations du championnat de France, tournant à plus de 6 points à 57% de réussite aux tirs en 16 minutes de jeu en moyenne. Responsabilisé pour la première fois chez les professionnels par Sylvain Lautié, il est désormais une pièce essentiel de la rotation nancéienne.

International depuis 2023, le joueur de 20 ans a pu encore enfiler un costume de leader cet été, tournant à plus de 14 points et 5 rebonds lors de la Coupe d’Asie, où l’Iran a terminé avec la médaille de bronze (battu par le vainqueur, l’Australie).

Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
