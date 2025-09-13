Recherche
Présaison

Vincent Amsellem brille face à son ancien club : le Limoges CSP s’impose contre Boulazac

Présaison - Le Limoges CSP a battu Boulazac (92-89) ce vendredi soir au tournoi de Limoges. Portés par les 21 points de Vincent Amsellem, les Limougeauds ont retrouvé le goût de la victoire après deux défaites en préparation.
00h00
Vincent Amsellem brille face à son ancien club : le Limoges CSP s’impose contre Boulazac

Gavin Ware et le Limoges CSP ont battu Boulazac

Crédit photo : Limoges CSP / Sulyvan Manfroi

Le Limoges CSP a dû s’employer pour dominer Boulazac (92-89) ce vendredi 12 septembre, dans un Beaublanc garni par un peu plus de 2 000 spectateurs. Après deux revers contre Le Mans et Cholet, les hommes de Dario Gjergja ont pu compter sur un Vincent Amsellem inspiré face à son ancien club et sur des éclairs de Frank Mason III pour s’offrir une victoire encourageante.

Amsellem et Mason décisifs

Encore privé de plusieurs joueurs (Nikola Jovanovic, Armaan Franklin et Leon Stergar), le CSP a montré des séquences prometteuses, notamment en première mi-temps où Amsellem et Shawn Tanner ont permis aux leurs de prendre jusqu’à neuf longueurs d’avance (31-22, 12e). L’arrière français a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points, confirmant son intégration réussie dans l’effectif.

LIRE AUSSI

Après la pause, Boulazac – sans Hugo Robineau ni Fitts – est resté accroché, porté par un Tony Snell (14 points) au pedigree NBA et par l’adresse d’Angelo Warner (20 points). Frank Mason a alterné fulgurances et maladresses sur la ligne des lancers francs (6/11), mais a su se montrer clutch en fin de rencontre rapporte Le Populaire du Centre.

Beaublanc aura droit à un Limoges – Murcie dimanche

Dans un money time tendu, le CSP a finalement fait la différence grâce à deux paniers décisifs signés Amsellem puis Mason. Suffisant pour décrocher une victoire précieuse dans ce tournoi et se préparer au choc de dimanche (17h) contre Murcie, large vainqueur facile du Portel (100-70).

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
