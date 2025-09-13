Vincent Amsellem brille face à son ancien club : le Limoges CSP s’impose contre Boulazac

Le Limoges CSP a dû s’employer pour dominer Boulazac (92-89) ce vendredi 12 septembre, dans un Beaublanc garni par un peu plus de 2 000 spectateurs. Après deux revers contre Le Mans et Cholet, les hommes de Dario Gjergja ont pu compter sur un Vincent Amsellem inspiré face à son ancien club et sur des éclairs de Frank Mason III pour s’offrir une victoire encourageante.

Vincent Amsellem est le HUMAN de cette demi-finale, l’ancien Périgourdin nous a régalé 🙌 Les stats de Vincent :

🎯 21 points

⚡️ 5 rebonds

🎁 4 passe décisive

⏱️ 26 minutes pic.twitter.com/yBrv0cvy2l — Limoges CSP (@limogescsp) September 12, 2025

Amsellem et Mason décisifs

Encore privé de plusieurs joueurs (Nikola Jovanovic, Armaan Franklin et Leon Stergar), le CSP a montré des séquences prometteuses, notamment en première mi-temps où Amsellem et Shawn Tanner ont permis aux leurs de prendre jusqu’à neuf longueurs d’avance (31-22, 12e). L’arrière français a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points, confirmant son intégration réussie dans l’effectif.

Après la pause, Boulazac – sans Hugo Robineau ni Fitts – est resté accroché, porté par un Tony Snell (14 points) au pedigree NBA et par l’adresse d’Angelo Warner (20 points). Frank Mason a alterné fulgurances et maladresses sur la ligne des lancers francs (6/11), mais a su se montrer clutch en fin de rencontre rapporte Le Populaire du Centre.

Et voici les stats ! pic.twitter.com/Eht0ED7TCx — Limoges CSP (@limogescsp) September 12, 2025

Beaublanc aura droit à un Limoges – Murcie dimanche

Dans un money time tendu, le CSP a finalement fait la différence grâce à deux paniers décisifs signés Amsellem puis Mason. Suffisant pour décrocher une victoire précieuse dans ce tournoi et se préparer au choc de dimanche (17h) contre Murcie, large vainqueur facile du Portel (100-70).