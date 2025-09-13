Recherche
Équipe de France

Fauthoux : « Peut-être qu’on a donné des responsabilités à des joueurs pour qui c’était dur de les assumer »

Équipe de France - Invité dans le Super Moscato Show, le sélectionneur Frédéric Fauthoux a abordé le sujet des responsabilités individuelles de certains joueurs dans l'élimination prématurée des Bleus à l'Euro.
|
00h00
Première difficile à la tête de l’EDF pour Fauthoux

Crédit photo : Julie Dumélié

Au lendemain de l’élimination de l’équipe de France en huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025, l’équipe de France et son staff étaient déjà rentrés dans l’Hexagone. Quatre jours après, le sélectionneur Frédéric Fauthoux était l’invité du “Super Moscato Show” sur RMC, pour parler de cette « désillusion terrible. » Et en donner les raisons auprès d’un grand public qui n’a pas forcément  tous les éléments en main. D’où l’intérêt du passage sur une émission à forte audience comme celle-ci.

Les bilans individuels

L’entraîneur tricolore a notamment abordé les déception individuelles de certains joueurs, lorsque l’intervieweur a cité les noms de Théo Maledon, Isaïa Cordinier et Bilal Coulibaly (dont la blessure au pouce a été révélée a posteriori), qui faisaient d’ailleurs partie de nos déceptions :

 

« Cette équipe a été construite avec l’absence de beaucoup de joueurs majeurs. Ce n’est pas une excuse, mais on a été obligés de trouver des solutions en interne. Peut-être, et c’est aussi ma faute à moi, qu’on a donné des responsabilités à des joueurs pour qui c’était dur de les assumer. Ces joueurs jouent en EuroLeague, en NBA…

Mais l’équipe de France c’est encore autre chose, je m’en suis rendu compte cette année. Il y a un autre niveau, d’autres responsabilités. Je m’en suis aperçu en voyant des adversaires que j’affronte avec Bourg-en-Bresse, qui sont habités de jouer avec leur équipe nationale, qui jouent à un niveau différent de celui en club. Et d’autres joueurs, comme les nôtres, ont joué en-dessous de leur niveau. On ne va pas se mentir, j’attendais plus de la part de certains. Mais tout cela fait partie d’un processus de reconstruction, l’Euro était fait pour ça. Il y a bien sûr des enseignements à tirer. »

 

Celui qui vivait sa première campagne internationale comme coach a cependant précisé qu’ « aucun joueur n’avait tout perdu avec cet Euro. » Et que certains seront donc toujours en course pour de prochaines échéances, en fonction de leurs saisons respectives en club. La volonté de créer une équipe homogène avec des transferts de responsabilités en fonction des adversaires a des avantages comme des inconvénients.

Fauthoux, lui, a été conforté à la tête de l’équipe de France par la Fédération Française de Basket-Ball. L’été 2026 sera vierge de toute compétition, ce qui permettra de repartir avec de meilleures bases lors de la Coupe du monde 2027. Fauthoux a aussi expliqué que Victor Wembanyama lui avait « garanti qu’il voulait venir » dans deux ans. D’autres joueurs majeurs sont aussi attendus de retour.

LIRE AUSSI

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
France
France
claude_e
pour c'est "comme ça" le sport; pour fauthoux c'est la reconstruction d'une équipe qu'il a néanmoins séléctionnée: la tchatche et les excuses font bon ménage dans ces milieux
Répondre
(1) J'aime
helmutfritze
Je trouve qu'il se "lâche" beaucoup sur les joueurs dans les médias. Ce qui me donne envie de dire, que peut-être des responsabilités ont été donné à un coach pour qui c'était dur de les assumer.
Répondre
(2) J'aime
beetlejuice53
Processus. Si vous n'arrivez pas à appréhender ce terme, allez demander aux Grecs qui ont attendu 19 ans d’avoir la chance de jouer pour une médaille. Pendant ce temps là, l’équipe de France c’est médaille de bronze au mondial (2019), médaille d’argent à l’Euro 2022 et deux finales Olympiques (2020 et 2024). Mais c’est vrai que c’est mieux chez les autres...
Répondre
(2) J'aime
da_yeti
Il a fait avec ceux qui étaient dispo = la plupart sont des joueurs qui jouent dans des équipes qui perdent en nba ou Euroleague et qui n’ont pas de responsabilités dans la création du jeu
Répondre
(1) J'aime
da_yeti
Yabusele a perdu beaucoup de matches à Phily sans responsabilités dans le jeu. Un ramasse miettes souvent très bon. Coulibaly ne fait que perdre depuis 2 ans. Équipe sans collectif. Comment peut-il développer son QI basket, une intensité de tous les instants, une faim de dominer l’adversaire des 2 côtés dans dans ce contexte ? Sarr, comme Coulibaly. Encore plus risqué car c’est un grand qui n’aime pas le jeu physique dessous Risacher, il est parti pour devenir un joueur plot en attaque, à attendre derrière la ligne pour sanctionner si son joueur va en aide. Voilà nos joueurs NBA de l’été que le coaching staff et les journalistes nous vendaient comme des grands joueurs qu’ils ne sont pas, actuellement. Aucun de ces 4 joueurs n’est un créateur de haut niveau dans son club. Aucun ne l’a été sur les dernières saisons. Pire, aucun n’a de réelles responsabilités offensives. À part des mauvais choix de carrière (partir avant d’avoir développé leur intelligence de jeu, leur intensité, avoir démontré des responsabilités dans la création du jeu et leur importance dans la victoire régulière de leur équipe...), on ne peut pas en vouloir à ces 4 joueurs de n’avoir pas apporté des choses qu’ils sont loin d’avoir démontré en club, qu’ils n’ont donc pas dans leur arsenal à ce jour.
Répondre
(0) J'aime
headband_dri
Yabusele un ramasse-miette ? Il faudra aller dire ça aux dirigeants du Real Madrid ! Il a fait un tournoi en demi-teinte certes, mais il n'a plus grand-chose à prouver en sélection, indépendamment du marasme dans lequel il évoluait l'an dernier avec les 76ers. Quant à Sarr il a été très bon dans ce tournoi avant de se blesser, on ne peut pas parler de déception en ce qui le concerne. Coulibaly et Risacher, ils ont déçu on ne peut pas dire le contraire. Mais ils savent jouer dans des équipes qui jouent quelque-chose (les Mets pour le premier, la JL Bourg pour le second), ce sont de jeunes joueurs c'est tout, ils vont progresser. Pour ma part celui dont je ne comprends pas le tournoi c'est Maledon. Il sort d'une super saison en Euroleague avec l'ASVEL et là il a été catastrophique. Enfin n'oublions pas que cette EDF jouait avec un seul pivot...
Répondre
(1) J'aime
da_yeti
Si tu trouves que Sarr a été très bon, ce n’est pas mon avis. Il a fait une excellente fin de match face aux Slovènes OK. Par contre, ça ne doit pas masquer son manque d’intensité et de rigueur sur tout le reste. Il est encore loin du niveau d’un bon intérieur durant un Euro, ce qui est normal à son âge.
(0) J'aime
da_yeti- Modifié
Oui Yabusele était un ramasse miettes CETTE année. Les précédentes, il était un joueur important du Real, une top team d’Euroleague. Par contre il n’était pas un créateur de jeu là bas non plus. En sélection, il vient de prouver qu’il n’était ni un capitaine, ni le leader offensif
(0) J'aime
da_yeti
Maledon, c’est le gros point d’interrogation de cette campagne après sa saison à l’asvel. Pourquoi a-t-il été si mauvais ? Je ne sais pas. Le fait de jouer avec la pression de gagner (qu’il n’avait pas en Euroleague) ? L’absence de hiérarchie ? L’absence de jeu collectif ? Et un autre point contre lui : son absence totale de réaction. Il aurait au moins pu jouer avec un surplus d’intensité pour compenser son manque de confiance
(0) J'aime
da_yeti
J’aurai aimé que Freddy face un petit bilan de ses erreurs qu’il ne va plus commettre. Pour les prochains étés, j’aimerai qu’il valide, à minima, toute cette liste d’actions : 1. Faire en sorte d’avoir les meilleurs joueurs valides 2. Faire en sorte que les sélectionnés soient habités (même quand ce ne sont pas les JO) 3. Avoir une hiérarchie claire (sans doute encore bien plus important avec beaucoup de jeunes) 4. Avoir 5 intérieurs dont 2 pivots de métier et au moins un 4 qui sait jouer 5. 5. Demander aux joueurs de couper leurs réseaux durant les 2 semaines de compétition 6. Gueuler sur les joueurs qui sont mauvais. La calinoterapie, ça ne fonctionne pas à ce niveau. 7. Être meilleur dans la com avec son groupe (exemples : il aurait dû dire rapidement que c’est lui qui avait demandé à Francisco d’aller scorer après le check avec Doncic, pour prendre toute la pression & il aurait dû prévenir l’équipe dès la fin du match que Sarr était out pour le reste de la compétition) 8. Avoir un jeu collectif offensif solide (à besoin d’au moins 2 créateurs ayant le niveau, ce qui n’était pas le cas cet été) ...
Répondre
(0) J'aime
stephmoon
Moui, pas convaincu par cette liste de recommandations pour ma part. Les meilleurs joueurs valides, je pense qu'on les avait, le point 2 concerne d'abord le mental des joueurs, le point 3 va se régler avec le retour des absents, le point 4 ok, c'est la configuration la plus habituelle mais quand il y a Victor comme l'an passé aux JO, on peut aussi sacrifier un intérieur, surtout si un des postes 3 peut dépanner en 4 comme le faisait Nico, le point 5, no comment, le point 6, ou pas, ce genre de choses doit être spontané et surtout pas prémédité et systématique, point 7 tout à fait d'accord, ouf, et point 8, je pense que tous les coachs de France et de Navarre et même bien au-delà ont cet objectif. On a beaucoup parlé de ça mais les Bleus auraient mis entre 12 et 15 de leurs 36 shoots contre la Géorgie, on aurait salué un jeu léché qui nous offre plein de tirs ouverts. À l'inverse, si les Turcs avaient shooté à 16% hier, on serait beaucoup moins impressionné par leur collectif. D'ailleurs, quand Guershon ou Sylvain Francisco ont pris feu, on a dit que les Bleus n'avaient pu gagner que grâce à ça mais quand Osmani envoie à 6/8, c'est le collectif turc qui est impressionnant...
Répondre
(0) J'aime
da_yeti
Commencerait on à enfin réaliser que la majorité de nos jeunes en nba n’ont aucune responsabilité dans le résultat de leur équipe ? Et qu’en plus ils ne savent pas l’implication nécessaire à mettre pour gagner vu que leurs équipes perdent souvent plus de matches qu’elles n’en gagnent ... Il serait bon que tout le microcosme du basket français ouvre les yeux (fédération, coaches, dirigeants, joueurs, agents mais aussi les journalistes spécialisés)
Répondre
(1) J'aime
grant_5verdun
Il a raison sur un point: certains joueurs étrangers sont plus impliqués quand ils jouent pour leur pays...les turcs et Theis avec les allemands par exemple.
Répondre
(1) J'aime
