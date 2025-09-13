Fauthoux : « Peut-être qu’on a donné des responsabilités à des joueurs pour qui c’était dur de les assumer »

Au lendemain de l’élimination de l’équipe de France en huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025, l’équipe de France et son staff étaient déjà rentrés dans l’Hexagone. Quatre jours après, le sélectionneur Frédéric Fauthoux était l’invité du “Super Moscato Show” sur RMC, pour parler de cette « désillusion terrible. » Et en donner les raisons auprès d’un grand public qui n’a pas forcément tous les éléments en main. D’où l’intérêt du passage sur une émission à forte audience comme celle-ci.

Les bilans individuels

L’entraîneur tricolore a notamment abordé les déception individuelles de certains joueurs, lorsque l’intervieweur a cité les noms de Théo Maledon, Isaïa Cordinier et Bilal Coulibaly (dont la blessure au pouce a été révélée a posteriori), qui faisaient d’ailleurs partie de nos déceptions :

« Cette équipe a été construite avec l’absence de beaucoup de joueurs majeurs. Ce n’est pas une excuse, mais on a été obligés de trouver des solutions en interne. Peut-être, et c’est aussi ma faute à moi, qu’on a donné des responsabilités à des joueurs pour qui c’était dur de les assumer. Ces joueurs jouent en EuroLeague, en NBA… Mais l’équipe de France c’est encore autre chose, je m’en suis rendu compte cette année. Il y a un autre niveau, d’autres responsabilités. Je m’en suis aperçu en voyant des adversaires que j’affronte avec Bourg-en-Bresse, qui sont habités de jouer avec leur équipe nationale, qui jouent à un niveau différent de celui en club. Et d’autres joueurs, comme les nôtres, ont joué en-dessous de leur niveau. On ne va pas se mentir, j’attendais plus de la part de certains. Mais tout cela fait partie d’un processus de reconstruction, l’Euro était fait pour ça. Il y a bien sûr des enseignements à tirer. »

Celui qui vivait sa première campagne internationale comme coach a cependant précisé qu’ « aucun joueur n’avait tout perdu avec cet Euro. » Et que certains seront donc toujours en course pour de prochaines échéances, en fonction de leurs saisons respectives en club. La volonté de créer une équipe homogène avec des transferts de responsabilités en fonction des adversaires a des avantages comme des inconvénients.

Fauthoux, lui, a été conforté à la tête de l’équipe de France par la Fédération Française de Basket-Ball. L’été 2026 sera vierge de toute compétition, ce qui permettra de repartir avec de meilleures bases lors de la Coupe du monde 2027. Fauthoux a aussi expliqué que Victor Wembanyama lui avait « garanti qu’il voulait venir » dans deux ans. D’autres joueurs majeurs sont aussi attendus de retour.