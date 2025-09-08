Frédéric Fauthoux conforté à la tête des Bleus : « On ne change pas de sélectionneur tous les trois mois »

Frédéric Fauthoux aura l’occasion de faire oublier sa première compétition internationale avec les Bleus. S’il n’était pas particulièrement en danger malgré l’échec de cet EuroBasket 2025 (élimination en 1/8e de finale contre la Géorgie), le sélectionneur a été conforté à son poste par le président de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le dirigeant a renouvelé sa confiance au technicien et son staff.

« J’ai renouvelé ma confiance à Freddy et tout son staff »

« J’ai confirmé dès dimanche soir Frédéric Fauthoux, devant les joueurs et le staff », a indiqué Jean-Pierre Hunckler à nos confrères, ce lundi 8 septembre. « J’ai pris la parole pour dire que l’on était dans un processus qui mène aux Jeux de 2028. On ne change pas de sélectionneur tous les trois mois parce qu’il y a un échec avec des circonstances. J’ai donc renouvelé ma confiance à Freddy et tout son staff. »

Fauthoux affecté par l’échec à l’EuroBasket

Un an après sa nomination à la tête des Bleus, pour succéder à la longue ère Vincent Collet, Frédéric Fauthoux va donc pouvoir continuer à travailler en ayant la confiance de la Fédération. Même si cet échec à l’EuroBasket risque de le hanter un temps, lui qui était très marqué à l’issue de l’élimination en 1/8e de finale face à la Géorgie. « Ça fait mal d’être à la tête de cette équipe, (on sait) l’attente, la responsabilité qu’il y a autour de cette équipe, pour tous ceux qui aiment le basket », confessait-il après la rencontre. « On pense aux bénévoles, les pros qui aiment le basket, et c’est un échec qu’il faudra assumer. »

Le Mondial 2027 en ligne de mire

Face à la Géorgie, l’équipe de France a clairement connu une sévère déconvenue, face à une nation largement à sa portée, encore plus rageant avec la perspective d’un quart de finale accessible (contre la Finlande, vainqueur surprise de la Serbie). Ce premier couac du mandat de Frédéric Fauthoux peut tout de fois être tempéré par plusieurs facteurs : les nombreux forfaits pour cet EuroBasket (Wembanyama, Fournier, Gobert, Lessort), ainsi que les blessures en cours de route (Strazel, Sarr), même si le staff a fait le choix de ne pas compenser le forfait de Poirier à l’intérieur.

Pour Frédéric Fauthoux, l’attente va peut-être sembler longue jusqu’à la prochaine échéance internationale, la Coupe du Monde 2027 au Qatar, pour laquelle il faudra se qualifier lors des prochaines fenêtres.