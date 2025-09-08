Recherche
EuroBasket masculin

Frédéric Fauthoux conforté à la tête des Bleus : « On ne change pas de sélectionneur tous les trois mois »

Équipe de France - Après l'échec des Bleus au championnat d'Europe, le président de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler, a renouvelé la confiance accordée à son sélectionneur, Frédéric Fauthoux. Le dirigeant a confirmé cela auprès de L'Équipe.
00h00
Résumé
Écouter
Frédéric Fauthoux conforté à la tête des Bleus : « On ne change pas de sélectionneur tous les trois mois »

Frédéric Fauthoux n’a pas obtenu le résultat escompté avec la France, pour sa première compétition internationale.

Crédit photo : Julie Dumélié

Frédéric Fauthoux aura l’occasion de faire oublier sa première compétition internationale avec les Bleus. S’il n’était pas particulièrement en danger malgré l’échec de cet EuroBasket 2025 (élimination en 1/8e de finale contre la Géorgie), le sélectionneur a été conforté à son poste par le président de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le dirigeant a renouvelé sa confiance au technicien et son staff.

« J’ai renouvelé ma confiance à Freddy et tout son staff »

« J’ai confirmé dès dimanche soir Frédéric Fauthoux, devant les joueurs et le staff », a indiqué Jean-Pierre Hunckler à nos confrères, ce lundi 8 septembre. « J’ai pris la parole pour dire que l’on était dans un processus qui mène aux Jeux de 2028. On ne change pas de sélectionneur tous les trois mois parce qu’il y a un échec avec des circonstances. J’ai donc renouvelé ma confiance à Freddy et tout son staff. »

Jean-Pierre Hunckler, le président de la FFBB, a pris la défense de son sélectionneur. (Photo : Julie Dumélié)

Fauthoux affecté par l’échec à l’EuroBasket

Un an après sa nomination à la tête des Bleus, pour succéder à la longue ère Vincent Collet, Frédéric Fauthoux va donc pouvoir continuer à travailler en ayant la confiance de la Fédération. Même si cet échec à l’EuroBasket risque de le hanter un temps, lui qui était très marqué à l’issue de l’élimination en 1/8e de finale face à la Géorgie. « Ça fait mal d’être à la tête de cette équipe, (on sait) l’attente, la responsabilité qu’il y a autour de cette équipe, pour tous ceux qui aiment le basket », confessait-il après la rencontre. « On pense aux bénévoles, les pros qui aiment le basket, et c’est un échec qu’il faudra assumer. »

Le Mondial 2027 en ligne de mire

Face à la Géorgie, l’équipe de France a clairement connu une sévère déconvenue, face à une nation largement à sa portée, encore plus rageant avec la perspective d’un quart de finale accessible (contre la Finlande, vainqueur surprise de la Serbie). Ce premier couac du mandat de Frédéric Fauthoux peut tout de fois être tempéré par plusieurs facteurs : les nombreux forfaits pour cet EuroBasket (Wembanyama, Fournier, Gobert, Lessort), ainsi que les blessures en cours de route (Strazel, Sarr), même si le staff a fait le choix de ne pas compenser le forfait de Poirier à l’intérieur.

Pour Frédéric Fauthoux, l’attente va peut-être sembler longue jusqu’à la prochaine échéance internationale, la Coupe du Monde 2027 au Qatar, pour laquelle il faudra se qualifier lors des prochaines fenêtres.

Commentaires

verdun
La place est bonne. Assumer son échec, c'était démissionner, non. Ses choix n'ont pas été les bons.
Répondre
(0) J'aime
fussoire38
Si c'était qu'une histoire de choix ce serait trop simple !! C'est également l'échec des joueurs, voire même de la Fédération (DTN..) quand on regarde le fond de jeu et les résultats des jeunes cet été, mais vu les circonstances, je pense que Fauthoux a droit à une seconde chance il me semble.
Répondre
(0) J'aime
le_xav
C'est clair, il aurait eu l'équipe au grand complet et il se serait croûté en 1/8e, là pourquoi pas on change tout. Mais avec une équipe en reconstruction complète, on peut lui accorder une seconde chance.
(0) J'aime
kobe0807
Tellement facile derrière son écran de critiquer… On te contactera quand la place sera vacante et … nous verrons ! Tellement facile de toujours et toujours critiquer !!! Et la, pour le coup, quelques mots écrits sans trop d’explications au final…
Répondre
(0) J'aime
djokeric
Bon ba, j'arrête de réver. La caste des arbitres a décidé de faire progresser un coach français par le biais de l'EDF. Nous on peut rien y faire. Il ne faut pas s'attendre à ce que la France prenne un grand coach capable d'apporter une plus-value et d'aller chercher l'or. Bon courage à Fauthoux qui à l'air d'être un mec descent, c'est déjà ça dans ce contexte. Maintenant il faut qu'il apprenne à accepter les responsabilités de l'échec, c'est ce que font les grands coachs.
Répondre
(0) J'aime
jeildo
Genre prendre Pesic, Scariolo ? On l’a vu, ce n’est pas une assurance tout risque non plus.
Répondre
(2) J'aime
jeildo
Logique on est parti sur un cycle de 4 ans.
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Logique, malgré la déception et le fond de jeu un peu léger...
Répondre
(0) J'aime
jeronimo
comme on dit on change pas un staff et une équipe qui perd
Répondre
(0) J'aime
