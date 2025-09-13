Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
WNBA

L’Associated Press projette que 3 Françaises seront dans la WNBA All-Rookie Team

WNBA - Un panel de journalistes choisi par l'Associated Press a dévoilé ses propres récompenses de fin de saison officieuses, en anticipation de celles officielles de la WNBA qui tomberont pendant les playoffs. Et dans leur cinq majeur des rookies figurent... trois Françaises : Janelle Salaün, Leïla Lacan, Dominique Malonga.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Associated Press projette que 3 Françaises seront dans la WNBA All-Rookie Team

Les trois rookies tricolores ont brillé cette saison

Crédit photo : © David Butler II / John Jones-Imagn Images

Alors que la WNBA – tout comme la NBA – annonce ses récompenses de fin de saison pendant les playoffs, l’Associated Press le fait traditionnellement juste avant qu’ils débutent. Chaque année depuis 10 ans, l’agence de presse relève les votes d’un panel de journalistes spécialistes de la WNBA à travers le pays, pour annoncer sa propre sélection des MVP, MIP ou encore ROY. Ces récompenses sont donc officieuses, mais peuvent indiquer une tendance que suivront les trophées officiels quelques semaines plus tard. On retrouve globalement les mêmes noms dans les deux sélections. Les franchises WNBA célèbrent d’ailleurs ces récompense AP avec des visuels sur leurs réseaux sociaux, preuve du crédit qu’elles leur donnent. Des cinq majeurs “All-WNBA” et “All-Defensive” sont aussi dévoilés, tout comme les “All-Rookies”.

LIRE AUSSI

Cette année, la All-Rookie Team officielle sera forcément différente de celle de l’Associated Press. Car ces derniers ont nommé non pas cinq mais six joueuses de première année. Trois Américaines et… trois Françaises. Les trois incontournables Paige Bueckers (Dallas, nommée ROY par l’AP), Kiki Iriafen (Washington) et Sonia Citron (Washington) sont accompagnées de trois tricolores, sur les sept rookies du pays. Carla Leite (Golden State) et Monique Akoa-Makani (Phoenix) n’ont pas fait le cut malgré leurs saisons satisfaisantes. Ni Migna Touré (Connecticut) et Marième Badiane (Minnesota), qui ont pu jouer quelques matchs pour leurs débuts, mais sans plus de réussite.

Janelle Salaün

« Régularité, confiance et histoire. » Voilà comment les Golden State Valkyries commentent la nomination de leur ailière titulaire dans cette All-Rookie Team officieuse. Janelle Salaün (1,88 m, 24 ans) a en effet tous les arguments pour y figurer. Quatrième meilleure marqueuse chez les rookies (11,3 points), troisième meilleure rebondeuse (5,1), troisième plus gros temps de jeu (27 minutes)… Pourtant non-draftée en 2021 et simplement invitée au camp d’entraînement des Valkyries, elle a fait plus que convaincre cette saison. À l’image de ses trois matchs au-dessus de 20 points, dont l’avant-dernier de la saison avec une pointe à 22. Impressionnante physiquement, sa combativité mais aussi son adresse au shoot sont des grosses satisfactions. Qui devraient l’amener sans problème vers une nomination dans le cinq majeur officiel.

Leïla Lacan

Elle aussi s’y dirige tout droit. Alors qu’elle a pris l’avion avant même la fin de saison régulière pour débuter sa préparation avec Basket Landes, Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans) récolte les fruits de sa fabuleuse saison rookie. Après une arrivée loin d’être évidente en milieu de saison dans une équipe historiquement mauvaise (2 victoires pour 15 défaites), elle a insufflé le retournement de situation de Connecticut. L’équipe a enfin trouvé sa dynamique et gagné des matchs, même s’il était déjà trop tard pour les playoffs. « Leïla a changé notre équipe » a reconnu son coach Rachid Meziane. Il faut dire que son énergie débordante sur le parquet est contagieuse. Notamment en défense, puisqu’elle finit deuxième meilleure intercepteuse de la ligue derrière Gabby Williams. Ce à quoi elle a ajouté près de 10 points et 4 passes décisives de moyenne, ce qui la place respectivement cinquième et deuxième parmi les rookies dans cette catégorie.

Dominique Malonga

Nommée en dernier dans cette All-Rookie Team, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) bénéficie d’une sixième place bonus. L’AP n’arrivait sûrement pas à la départager. Car la n°2 de Draft a vécu une saison ambivalente, avec une première moitié timide puis une deuxième moitié en trombe : 5,0 points et 3,7 rebonds de moyenne jusqu’au 1er août (26 matchs), 12,1 points et 6,5 rebonds après (16 matchs). Mais le talent brut montré dans ses quatre double-doubles ou ses trois matchs au-dessus de 20 points a suffi pour convaincre le panel de votants. Il faut dire que le potentiel de la Française, plus jeune joueuse de la ligue, est immense. Elle a déjà montré des flashs d’une joueuse qui sera capable de dominer dans le futur. D’où la volonté de l’AP de l’inclure dans ce cinq majeur, afin de ne pas le regretter dans quelques années. Avec Seattle, elle va encore avoir l’occasion de s’exprimer en playoffs, même avec un temps de jeu probablement réduit.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
WNBA
WNBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
WNBA
00h00L’Associated Press projette que 3 Françaises seront dans la WNBA All-Rookie Team
Titulaire, Jacob Grandison va rejoindre Boulazac après l'EuroBasket disputé avec la Finlande
Betclic ELITE
00h00En quête d’une médaille à l’Euro, un international finlandais attendu à Boulazac dans la foulée
Betclic ELITE
00h00Toujours à l’arrêt, Mohammad Amini (Nancy) sera opérationnel pour la reprise de la Betclic ELITE
WNBA
00h00Aucun repos pour Leïla Lacan : cinq jours après sa fin de saison WNBA, elle est déjà de retour à Basket Landes
À l’étranger
00h00Un ancien espoir d’Évreux s’engage à son tour en Espagne
EuroBasket
00h00En muselant Giannis Antetokounmpo, Ercan Osmani a gagné une Rolex
Hugo Invernizzi pourrait effectuer son retour au Limoges cSP
Betclic ELITE
00h00Hugo Invernizzi de retour au Limoges CSP en cas de départ de Kenny Baptiste
EuroBasket
00h00Un naufrage grec en demi-finale, un écart quasi-historique, mais « pas une déception » pour Vassilis Spanoulis
L'Allemagne comme la Finlande jouent pour une médaille européenne ce dimanche 14 septembre à l'EuroBasket
EuroBasket
00h00Le programme de la finale et petite-finale de l’EuroBasket
Outre Ercan Osmani, Alperen Sengun et Cedi Osman ont réalisé une grande demi-finale contre la Grèce
EuroBasket
00h00La Turquie humilie la Grèce pour rejoindre l’Allemagne en finale de l’Euro !
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
1 / 0