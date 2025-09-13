L’Associated Press projette que 3 Françaises seront dans la WNBA All-Rookie Team

Alors que la WNBA – tout comme la NBA – annonce ses récompenses de fin de saison pendant les playoffs, l’Associated Press le fait traditionnellement juste avant qu’ils débutent. Chaque année depuis 10 ans, l’agence de presse relève les votes d’un panel de journalistes spécialistes de la WNBA à travers le pays, pour annoncer sa propre sélection des MVP, MIP ou encore ROY. Ces récompenses sont donc officieuses, mais peuvent indiquer une tendance que suivront les trophées officiels quelques semaines plus tard. On retrouve globalement les mêmes noms dans les deux sélections. Les franchises WNBA célèbrent d’ailleurs ces récompense AP avec des visuels sur leurs réseaux sociaux, preuve du crédit qu’elles leur donnent. Des cinq majeurs “All-WNBA” et “All-Defensive” sont aussi dévoilés, tout comme les “All-Rookies”.

Cette année, la All-Rookie Team officielle sera forcément différente de celle de l’Associated Press. Car ces derniers ont nommé non pas cinq mais six joueuses de première année. Trois Américaines et… trois Françaises. Les trois incontournables Paige Bueckers (Dallas, nommée ROY par l’AP), Kiki Iriafen (Washington) et Sonia Citron (Washington) sont accompagnées de trois tricolores, sur les sept rookies du pays. Carla Leite (Golden State) et Monique Akoa-Makani (Phoenix) n’ont pas fait le cut malgré leurs saisons satisfaisantes. Ni Migna Touré (Connecticut) et Marième Badiane (Minnesota), qui ont pu jouer quelques matchs pour leurs débuts, mais sans plus de réussite.

Janelle Salaün

« Régularité, confiance et histoire. » Voilà comment les Golden State Valkyries commentent la nomination de leur ailière titulaire dans cette All-Rookie Team officieuse. Janelle Salaün (1,88 m, 24 ans) a en effet tous les arguments pour y figurer. Quatrième meilleure marqueuse chez les rookies (11,3 points), troisième meilleure rebondeuse (5,1), troisième plus gros temps de jeu (27 minutes)… Pourtant non-draftée en 2021 et simplement invitée au camp d’entraînement des Valkyries, elle a fait plus que convaincre cette saison. À l’image de ses trois matchs au-dessus de 20 points, dont l’avant-dernier de la saison avec une pointe à 22. Impressionnante physiquement, sa combativité mais aussi son adresse au shoot sont des grosses satisfactions. Qui devraient l’amener sans problème vers une nomination dans le cinq majeur officiel.

Leïla Lacan

Elle aussi s’y dirige tout droit. Alors qu’elle a pris l’avion avant même la fin de saison régulière pour débuter sa préparation avec Basket Landes, Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans) récolte les fruits de sa fabuleuse saison rookie. Après une arrivée loin d’être évidente en milieu de saison dans une équipe historiquement mauvaise (2 victoires pour 15 défaites), elle a insufflé le retournement de situation de Connecticut. L’équipe a enfin trouvé sa dynamique et gagné des matchs, même s’il était déjà trop tard pour les playoffs. « Leïla a changé notre équipe » a reconnu son coach Rachid Meziane. Il faut dire que son énergie débordante sur le parquet est contagieuse. Notamment en défense, puisqu’elle finit deuxième meilleure intercepteuse de la ligue derrière Gabby Williams. Ce à quoi elle a ajouté près de 10 points et 4 passes décisives de moyenne, ce qui la place respectivement cinquième et deuxième parmi les rookies dans cette catégorie.

Dominique Malonga

Nommée en dernier dans cette All-Rookie Team, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) bénéficie d’une sixième place bonus. L’AP n’arrivait sûrement pas à la départager. Car la n°2 de Draft a vécu une saison ambivalente, avec une première moitié timide puis une deuxième moitié en trombe : 5,0 points et 3,7 rebonds de moyenne jusqu’au 1er août (26 matchs), 12,1 points et 6,5 rebonds après (16 matchs). Mais le talent brut montré dans ses quatre double-doubles ou ses trois matchs au-dessus de 20 points a suffi pour convaincre le panel de votants. Il faut dire que le potentiel de la Française, plus jeune joueuse de la ligue, est immense. Elle a déjà montré des flashs d’une joueuse qui sera capable de dominer dans le futur. D’où la volonté de l’AP de l’inclure dans ce cinq majeur, afin de ne pas le regretter dans quelques années. Avec Seattle, elle va encore avoir l’occasion de s’exprimer en playoffs, même avec un temps de jeu probablement réduit.