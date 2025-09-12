Recherche
WNBA

Bousculée, Carla Leite brille avec les Valkyries qualifiées en playoffs WNBA : « Le statut de rookie se ressent vraiment »

WNBA - Alors que son équipe des Valkyries a accroché les play-offs pour sa première saison d’existence dans la Ligue, la jeune meneuse Carla Leite est revenue sur son adaptation à San Francisco au micro de Lukas Nicot.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bousculée, Carla Leite brille avec les Valkyries qualifiées en playoffs WNBA : « Le statut de rookie se ressent vraiment »

Pour leur première saison WNBA, les Valkyries et Carla Leite ont accroché les play-offs.

Crédit photo : John Hefti-Imagn Images

Six mois d’existence et déjà une qualification en play-offs WNBA. Les Golden State Valkyries grandissent à vitesse grand V, portés par un collectif faisant la part belle aux joueuses jeunes et internationales. Avec plus de 17 minutes de jeu de moyenne, la meneuse française Carla Leite (1,75 m, 21 ans), fait partie intégrante de ce projet. La MVP de l’EuroCup avec Villeneuve-d’Ascq s’est confiée au micro de notre confrère Lukas Nicot, sur son adaptation à la vie américaine.

Au sortir de sa saison dorée avec l’ESBVA, Carla Leite avoue avoir eu “beaucoup d’appréhension en rejoignant San Francisco”Mais elle a notamment pu s’appuyer sur une présence de taille : celle de joueuses françaises et francophones dans l’effectif. “Je suis arrivée avec Migna [Touré] au camp d’entraînement”, se souvient-elle. “Il y avait Julie [Vanloo] également, donc j’ai pu parler français mais aussi avec le préparateur physique ; cela a facilité mon intégration. Puis Janelle [Salaün] et Iliana [Dossou-Yovo Rupert] sont arrivées, c’est une aide supplémentaire. Je suis vraiment contente de pouvoir vivre cette expérience avec d’autres Françaises”.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Carla Leite.jpg
Carla LEITE
Poste(s): Meneur
Taille: 175 cm
Âge: 21 ans (16/04/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
7,2
#87
REB
1,3
#138
PD
2
#68

« Il y a plus d’espace pour s’exprimer »

Dans un environnement propice à son épanouissement, Carla Leite joue également un basket qui lui plaît : “Il y a plus de possessions, on joue plus rapidement, plus à l’instinct, il y a plus d’espace pour s’exprimer”. Elle a toutefois eu droit à un traitement de faveur : “Parce que je suis une rookie française, les joueuses mettaient davantage la pression tout terrain. Les arbitres ne sifflent pas pareil pour A’ja Wilson ou pour moi. Le statut de rookie existe vraiment, il se ressent”.

Carla Leite peut maintenant faire durer le plaisir de sa première saison WNBA avec les play-offs, avant de retourner en Europe à Saragosse, où son équipe doit se passer d’elle au moins pour le match aller des qualifications à l’EuroLeague.

L’interview complète de Carla Leite par Lukas Nicot est à retrouver gratuitement sur YouTube :

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
