Bousculée, Carla Leite brille avec les Valkyries qualifiées en playoffs WNBA : « Le statut de rookie se ressent vraiment »

Six mois d’existence et déjà une qualification en play-offs WNBA. Les Golden State Valkyries grandissent à vitesse grand V, portés par un collectif faisant la part belle aux joueuses jeunes et internationales. Avec plus de 17 minutes de jeu de moyenne, la meneuse française Carla Leite (1,75 m, 21 ans), fait partie intégrante de ce projet. La MVP de l’EuroCup avec Villeneuve-d’Ascq s’est confiée au micro de notre confrère Lukas Nicot, sur son adaptation à la vie américaine.

10 minutes avec « The Leite Show » pour parler WNBA 🔥 ☀️ Une interview de Carla Leite depuis San Francisco, à retrouver sur ma chaîne YouTube. ⬇️https://t.co/yWqVbHJuIl pic.twitter.com/DLGx9k0ZCX — Lukas Nicot (@LukasNicot) September 11, 2025

Au sortir de sa saison dorée avec l’ESBVA, Carla Leite avoue avoir eu “beaucoup d’appréhension en rejoignant San Francisco”. Mais elle a notamment pu s’appuyer sur une présence de taille : celle de joueuses françaises et francophones dans l’effectif. “Je suis arrivée avec Migna [Touré] au camp d’entraînement”, se souvient-elle. “Il y avait Julie [Vanloo] également, donc j’ai pu parler français mais aussi avec le préparateur physique ; cela a facilité mon intégration. Puis Janelle [Salaün] et Iliana [Dossou-Yovo Rupert] sont arrivées, c’est une aide supplémentaire. Je suis vraiment contente de pouvoir vivre cette expérience avec d’autres Françaises”.

PROFIL JOUEUR Carla LEITE Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 21 ans (16/04/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 7,2 #87 REB 1,3 #138 PD 2 #68

« Il y a plus d’espace pour s’exprimer »

Dans un environnement propice à son épanouissement, Carla Leite joue également un basket qui lui plaît : “Il y a plus de possessions, on joue plus rapidement, plus à l’instinct, il y a plus d’espace pour s’exprimer”. Elle a toutefois eu droit à un traitement de faveur : “Parce que je suis une rookie française, les joueuses mettaient davantage la pression tout terrain. Les arbitres ne sifflent pas pareil pour A’ja Wilson ou pour moi. Le statut de rookie existe vraiment, il se ressent”.

Carla Leite peut maintenant faire durer le plaisir de sa première saison WNBA avec les play-offs, avant de retourner en Europe à Saragosse, où son équipe doit se passer d’elle au moins pour le match aller des qualifications à l’EuroLeague.

