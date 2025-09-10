Après un thriller à l’accent français, le Storm de Williams et Malonga décroche la dernière place des playoffs

Seattle a décroché son billet pour les playoffs WNBA 2025 au terme d’un match haletant… et à l’accent très français. Les joueuses du Storm ont battu les Golden State Valkyries (74-73), s’emparant de la huitième et dernière place qualificative pour la postseason.

Un final spectaculaire

L’arrière Erica Wheeler s’est montrée décisive dans les derniers instants, inscrivant le panier de la victoire à 18,5 secondes de la fin du buzzer final. La meneuse a terminé la rencontre avec 17 points au compteur, dont 5 paniers à 3-points réussis sur 7 tentatives, sortant du banc pour porter son équipe vers les playoffs.

Erica Wheeler clinches the final playoff spot for the Storm.pic.twitter.com/qVOVfT3bRF — Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) September 10, 2025

Après le panier clutch de Wheeler depuis la ligne des lancers francs, la meilleure marqueuse des Valkyries, Janelle Salaun (22 points à 8/13 aux tirs dont 5 paniers à 3-points), a manqué un tir dans la raquette mais a obtenu une seconde chance grâce à un rebond offensif. La joueuse des Valkyries a finalement échoué sur un 3-points dans le corner. Hormis Dominique Malonga (9 points et 7 rebonds en 22 minutes), les trois autres Françaises (Rupert, Leite, Williams) ont peu pesé sur la rencontre.

Qualification arrachée

après une saison en montagnes russes

Cette qualification marque la 20ème participation aux playoffs dans l’histoire de la franchise Seattle Storm (23-21), qui retrouve la postseason pour la deuxième année consécutive. L’équipe cherchera à décrocher son cinquième titre WNBA, le premier depuis 2020.

La route vers les playoffs n’a pas été un long fleuve tranquille pour Seattle. Après avoir figuré parmi les meilleures équipes de la première partie de saison et occupé la quatrième place au moment de la pause All-Star, le Storm a connu une chute spectaculaire. L’équipe a perdu 9 matchs sur 12 en seconde partie de saison, incluant une série de six défaites consécutives qui a mis en péril ses espoirs de qualification.