Décès d’Alain Pelletier, ancien président de la LNB et figure du basket à Vichy

Alain Pelletier, ancien président de la Ligue Nationale de Basket (LNB) et figure majeure du sport à Vichy, est décédé à l’âge de 92 ans. Dirigeant engagé, parfois clivant, il a contribué pendant plus de deux décennies à la structuration du basket professionnel en France, aussi bien à Vichy qu’au sein des instances nationales.

🕊️ Disparition d’Alain PELLETIER, ancien président de la LNB (1999–2003) C’est avec une profonde émotion que nous apprenons le décès d’Alain PELLETIER, survenu le lundi 30 juin 2025, à l’âge de 92 ans. Grand serviteur du basket‑ball français, il a présidé la Ligue Nationale… pic.twitter.com/7Q7qdTKwYM — Ligue Nationale de Basket (@LNBofficiel) June 30, 2025

Originaire de Lapalisse, Alain Pelletier découvre tôt le monde du travail avant de s’imposer comme chef d’entreprise dans le secteur des énergies, à la tête de SAEM pendant 57 ans. En parallèle, il se passionne pour le sport, en particulier le basket. À la tête de la Jeanne d’Arc Vichy de 1978 à 1989, il est l’un des artisans du passage du club à l’ère du professionnalisme, notamment avec la venue de Jean Galle en 1983. « Il avait un charisme hors du commun et beaucoup de cœur aussi », se souvient Christophe Grégoire, ancien joueur de la JAV et collaborateur dans son entreprise, dans les colonnes de La Montagne.

Sur le plan national, Alain Pelletier s’investit dès 1985 au sein de la Commission exécutive du haut niveau de la FFBB. Il devient ensuite le tout premier trésorier du Comité des clubs de haut niveau, ancêtre de la LNB, dès 1987, et conserve ce poste jusqu’en 1999. Il succède alors à Jean Bayle-Lespitau à la présidence de la Ligue.

Un président à la fois rigoureux, franc et clivant

Son mandat à la tête de la LNB (1999-2003) laisse une empreinte contrastée. Si certains ont salué sa rigueur et sa franchise, il a aussi été critiqué pour son manque d’initiative et son style abrasif. Il reste néanmoins à l’origine de deux événements structurants : le All-Star Game organisé à Bercy en 2002 et la création de la Semaine des As en 2003, ancêtre de l’actuelle Leaders Cup. Il quitte la présidence à l’arrivée de René Le Goff et est nommé président d’honneur de la LNB la même année, par acclamation.

En 2005, il est élevé au rang de Chevalier de la Légion d’honneur.

Une personnalité marquante du basket français

Alain Pelletier restera dans les mémoires comme un dirigeant au verbe direct, au tempérament affirmé, mais aussi comme un bâtisseur – tant sur le plan local à Vichy qu’au niveau national. « Entrepreneur dans l’âme, il était aussi un homme franc, sans détour », a déclaré Philippe Ausseur, l’actuel président de la LNB.

BeBasket adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tous ceux qui ont croisé la route de cet homme de caractère.