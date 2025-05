HOMKiA All Star Games 2025 : réservez vos places à prix réduit avant le 1er juin !

Le HOMKiA All Star Games 2025 est de retour aux Sables d’Olonne le samedi 28 juin pour une nouvelle édition spectaculaire dans une ambiance toujours aussi festive. Ce rendez-vous devenu incontournable du basket français, qui fait chaque année le plein au gymnase Beauséjour, proposera à nouveau un mélange de show et de haut niveau, avec les meilleurs joueurs de Pro B et de Nationale 1. Et en ouverture, un match 100 % régional très attendu : le West Star Game.

Pro B, NM1 et N3 réunis pour une soirée 100 % basket

Le HOMKiA All Star Games, c’est un concentré de spectacle, de sourires et de sport de haut niveau. Sur le parquet, les meilleurs éléments de Pro B et NM1 s’affrontent dans un match de gala rythmé par les concours de dunk et animations pour le public. Le tout dans l’atmosphère estivale des Sables d’Olonne, et plus précisément dans le gymnase Beauséjour, désormais salle historique de l’événement.

Mais la soirée commencera encore plus tôt avec un lever de rideau alléchant : le West Star Game ! Une rencontre inédite entre les meilleurs joueurs de Nationale 3 de Vendée et ceux des Pays de la Loire, qui promet de lancer les festivités sur un tempo déjà très élevé.

Early booking : plus que quelques jours pour en profiter !

Pour permettre au plus grand nombre de vivre cette soirée exceptionnelle, une offre early booking est en cours. Jusqu’au dimanche 1er juin, les places sont disponibles au tarif unique de 8 euros, contre 10 euros ensuite. Cerise sur le gâteau : les premiers à réserver auront accès aux meilleures places dans la salle.

🎟 Réservez vos billets dès maintenant ➡️ cliquez-ici

Le teaser pour se mettre dans l’ambiance

Vous voulez un avant-goût ? Découvrez dès maintenant le teaser vidéo de l’événement. L’ambiance, les actions spectaculaires, les sourires et les émotions du public : tout y est pour vous plonger dans ce que sera l’édition 2025 du HOMKiA All Star Games !