Jour historique pour La Rochelle : à Dijon, le Stade Rochelais décroche sa toute première victoire en Betclic ÉLITE !

Une semaine après la correction reçue des mains de Saint-Quentin à domicile (57-94), où le Stade Rochelais avait proposé un visage indigne du haut niveau, affichant ses limites dans cette Betclic ÉLITE resserrée, le promu a surpris son monde ce samedi à Dijon. Et s’est offert une soirée qui fera date dans l’histoire du club : en ce 26 octobre 2024, La Rochelle a tout simplement remporté son tout premier match en première division (95-88).

Un Stade Rochelais combatif vire en tête à la pause

Dans une entame de match rythmée et disputée, les deux formations se sont rendues coup pour coup. Guidé par un duo intraitable Jubrile Belo (15 points, 5 rebonds et 2 contres pour 20 d’évaluation) – Tyler Cheese (21 points et 3 rebonds pour 16 d’évaluation), le Stade Rochelais a pris le large au cours de ce premier quart-temps. Après un début de saison très compliqué sur le plan comptable, les Maritimes ont montré un tout autre visage. Pourtant bousculée, la JDA Dijon a su réagir pour combler le retard et revenir à 6 points des Rochelais à l’issue de dix premières minutes très offensives (26-32).

Toujours aussi adroits dans la raquette adverse, les Maritimes ont continué de faire la course en tête dans cette première mi-temps. Et même si le Stade Rochelais est rentré aux vestiaires en tête (45-51), l’équipe de Laurent Legname est tout de même restée en embuscade à la pause.

Sam Sessoms à la fête



Déterminés à décrocher leur première victoire de la saison en terre bourguignonne, les Rochelais sont revenus sur le parquet avec la même intensité. Mais comme souvent, la JDA Dijon n’a rien lâché. Sous l’impulsion de leur meneur et capitaine David Holston (16 points à 4/11 aux tirs) et de Markis McDuffie (19 points à 7/13 aux tirs), les locaux sont revenus à hauteur de leurs adversaires du soir (68-68, 28′). Si Dijon a recollé au score, le Stade Rochelais a conservé deux points d’avance avant d’aborder le dernier quart-temps (70-72, 30′). Un temps revenus sur les talons des Maritimes, les hommes de Laurent Legname ont pris un nouvel éclat. Dans le sillage d’un excellent Sam Sessoms (24 points à 9/15 aux tirs et 3 rebonds), et avec un dernier tir décisif de Matheo Leray, auteur de son seul panier de la soirée, La Rochelle a su résister à un ultime retour adverse pour s’offrir le premier succès de la saison en Betclic ÉLITE (88-95). Historique, et inoubliable, pour le club charentais alors que la JDA perd le bénéfice de sa victoire « bonus » à Bourg-en-Bresse…